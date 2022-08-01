РПЛ — самая веселая лига в Европе. В России забыли об «автобусах»

Средней результативности позавидует даже Голландия.

Кажется, только вчера в РПЛ был культ «автобусов». Одиноким романтиком выглядел «Краснодар», который пытался всегда играть в атакующий футбол, за что получал не только респекты, но и укоры — мол, без прагматизма ничего не выиграете. Моду ввел Курбан Бердыев, бравший с «Рубином» золото за счет бетонной обороны. А уж для аутсайдеров закрыться против лидеров — вообще было святое. Считалось, что это единственный шанс отобрать очки.

Но не успели мы оглянуться, как российский футбол стал... Нет, конечно, не самым классным и зрелищным, зато самым веселым в Европе. Даже Германия и Голландия позавидуют: 3,42 — такая средняя результативность первых трех туров. Невероятно! Учитывая, что 24 матча — не самая великая, но вполне серьезная выборка. Во втором туре, например, ни в одной (!) встрече не было забито менее трех мячей. Мечта Юрия Розанова, которая исполнилась в российском футболе уже после смерти комментатора. И едва история не повторилась в третьем туре — шесть матчей все шло как по маслу, но испортили последние встречи в Самаре (1:1) и Ростове (1:0).

Результативность первых трех туров шести последних чемпионатов России.

Начавшийся сезон пока не дает скучать — унылые матчи можно пересчитать по пальцам, а аутсайдеры ничуть не боятся лидеров. Свежие примеры минувшего уик-энда: игра выходца из ФНЛ «Факела» и «Нижнего» против «Динамо» и ЦСКА. В обоих случаях фавориты вели в счете 2:0 после первого тайма, но в итоге дело закончилось ничьей. Причем нижегородцы изначально играли первым номером, а в Воронеже с первых минут шла примерно равная игра на встречных курсах. Никто никого не боится (кроме разве что «Зенита»).

Самые результативные первые три тура чемпионатов России.

Среди обилия голов много действительно красивых. Выстрелы из-за штрафной Мозеса, Глушенкова и Захаряна, «удар Ибрагимовича» от Караева, роскошный удар через себя Марадишвили, принесший ничью «Локомотиву» в самой концовке, — это только первое, что пришло на ум.

Понятно, что общий уровень РПЛ из-за отъезда сильных легионеров упал, и это касается не только последнего сезона. Что бойкот фанатов из-за Fan ID серьезно бьет по атмосфере на трибунах. Что гегемония «Зенита» только набирает обороты — реальных конкурентов по уровню футбола не видно. Но есть в нашем чемпионате и положительные моменты. Они должны помочь РПЛ преодолеть непростые времена.