РПЛ — самая веселая лига в Европе. В России забыли об «автобусах»
Кажется, только вчера в РПЛ был культ «автобусов». Одиноким романтиком выглядел «Краснодар», который пытался всегда играть в атакующий футбол, за что получал не только респекты, но и укоры — мол, без прагматизма ничего не выиграете. Моду ввел Курбан Бердыев, бравший с «Рубином» золото за счет бетонной обороны. А уж для аутсайдеров закрыться против лидеров — вообще было святое. Считалось, что это единственный шанс отобрать очки.
Но не успели мы оглянуться, как российский футбол стал... Нет, конечно, не самым классным и зрелищным, зато самым веселым в Европе. Даже Германия и Голландия позавидуют: 3,42 — такая средняя результативность первых трех туров. Невероятно! Учитывая, что 24 матча — не самая великая, но вполне серьезная выборка. Во втором туре, например, ни в одной (!) встрече не было забито менее трех мячей. Мечта Юрия Розанова, которая исполнилась в российском футболе уже после смерти комментатора. И едва история не повторилась в третьем туре — шесть матчей все шло как по маслу, но испортили последние встречи в Самаре (1:1) и Ростове (1:0).
Начавшийся сезон пока не дает скучать — унылые матчи можно пересчитать по пальцам, а аутсайдеры ничуть не боятся лидеров. Свежие примеры минувшего уик-энда: игра выходца из ФНЛ «Факела» и «Нижнего» против «Динамо» и ЦСКА. В обоих случаях фавориты вели в счете 2:0 после первого тайма, но в итоге дело закончилось ничьей. Причем нижегородцы изначально играли первым номером, а в Воронеже с первых минут шла примерно равная игра на встречных курсах. Никто никого не боится (кроме разве что «Зенита»).
Среди обилия голов много действительно красивых. Выстрелы из-за штрафной Мозеса, Глушенкова и Захаряна, «удар Ибрагимовича» от Караева, роскошный удар через себя Марадишвили, принесший ничью «Локомотиву» в самой концовке, — это только первое, что пришло на ум.
Понятно, что общий уровень РПЛ из-за отъезда сильных легионеров упал, и это касается не только последнего сезона. Что бойкот фанатов из-за Fan ID серьезно бьет по атмосфере на трибунах. Что гегемония «Зенита» только набирает обороты — реальных конкурентов по уровню футбола не видно. Но есть в нашем чемпионате и положительные моменты. Они должны помочь РПЛ преодолеть непростые времена.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0