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РПЛ — самая веселая лига в Европе. В России забыли об «автобусах»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»
Результативность первых трех туров шести последних чемпионатов России.
Самые результативные первые три тура чемпионатов России.
Средняя результативность ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2021/22.
1/4
Средней результативности позавидует даже Голландия.

Кажется, только вчера в РПЛ был культ «автобусов». Одиноким романтиком выглядел «Краснодар», который пытался всегда играть в атакующий футбол, за что получал не только респекты, но и укоры — мол, без прагматизма ничего не выиграете. Моду ввел Курбан Бердыев, бравший с «Рубином» золото за счет бетонной обороны. А уж для аутсайдеров закрыться против лидеров — вообще было святое. Считалось, что это единственный шанс отобрать очки.

Гол Константина Марадишвили. Рекорд по разгромам, мечта Розанова, голы в «девятку» и через себя. Рабинер — о бодром начале РПЛ

Но не успели мы оглянуться, как российский футбол стал... Нет, конечно, не самым классным и зрелищным, зато самым веселым в Европе. Даже Германия и Голландия позавидуют: 3,42 — такая средняя результативность первых трех туров. Невероятно! Учитывая, что 24 матча — не самая великая, но вполне серьезная выборка. Во втором туре, например, ни в одной (!) встрече не было забито менее трех мячей. Мечта Юрия Розанова, которая исполнилась в российском футболе уже после смерти комментатора. И едва история не повторилась в третьем туре — шесть матчей все шло как по маслу, но испортили последние встречи в Самаре (1:1) и Ростове (1:0).

Результативность первых трех туров шести последних чемпионатов России.
Результативность первых трех туров шести последних чемпионатов России.

Начавшийся сезон пока не дает скучать — унылые матчи можно пересчитать по пальцам, а аутсайдеры ничуть не боятся лидеров. Свежие примеры минувшего уик-энда: игра выходца из ФНЛ «Факела» и «Нижнего» против «Динамо» и ЦСКА. В обоих случаях фавориты вели в счете 2:0 после первого тайма, но в итоге дело закончилось ничьей. Причем нижегородцы изначально играли первым номером, а в Воронеже с первых минут шла примерно равная игра на встречных курсах. Никто никого не боится (кроме разве что «Зенита»).

Самые результативные первые три тура чемпионатов России.
Самые результативные первые три тура чемпионатов России.

Среди обилия голов много действительно красивых. Выстрелы из-за штрафной Мозеса, Глушенкова и Захаряна, «удар Ибрагимовича» от Караева, роскошный удар через себя Марадишвили, принесший ничью «Локомотиву» в самой концовке, — это только первое, что пришло на ум.

Понятно, что общий уровень РПЛ из-за отъезда сильных легионеров упал, и это касается не только последнего сезона. Что бойкот фанатов из-за Fan ID серьезно бьет по атмосфере на трибунах. Что гегемония «Зенита» только набирает обороты — реальных конкурентов по уровню футбола не видно. Но есть в нашем чемпионате и положительные моменты. Они должны помочь РПЛ преодолеть непростые времена.

Средняя результативность ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2021/22.
Средняя результативность ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2021/22.
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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