Связка Бакаева и Сергеева добила «Локо» со скамейки. У экс-игрока «Спартака» — ассист и первый гол за «Зенит»

Мощные замены Семака.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в центральном матче 3-го тура РПЛ. При этом на перерыв команды уходили без забитых мячей, а разгром хозяева оформили лишь в последние десять минут встречи.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на 80-й минуте сделал двойную замену: Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев заменили Маттео Кассьерру и Андрея Мостового, что и стало катализатором разгрома.

Зелимхан Бакаев. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Чуть ли не первым касанием Бакаев сделал ассист, прокинув мяч между двух защитников соперника, а Сергеев в касание запустил «парашютик» через вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.

На 90-й минуте Малком заработал пенальти: Дмитрий Баринов обхватил бразильца руками в штрафной и сбил, получив прямую красную карточку. А удар с точки доверили Бакаеву, который до этого не забивал за «Зенит» в официальных матчах. Партнеры решили помочь новичку открыть счет своим голам за клуб.

Экс-игрок «Спартака» уверенно реализовал 11-метровый, оформив «гол+пас» всего за десять минут на поле. Это его первые результативные действия за «Зенит».

Бакаев в футболке питерцев уже забил больше, чем в прошлом чемпионате за «Спартак» — там хавбек не забивал в 26 матчах РПЛ. А последний гол Зелимхана до встречи с «Локо» — в апреле в БЕТСИТИ Кубке России с ЦСКА (1:0) и тоже с пенальти.

В добавленное время у «Зенита» снова отличился Сергеев — форвард отправил мяч в пустые ворота после прострела Арсена Адамова и оформил позорные для «Локо» 0:5.

В итоге вышедшая на замену связка Сергеева и Бакаева организовала три гола из пяти в матче, проведя на поле всего 13 минут. Еще одно подтверждение силы скамейки «Зенита».