Связка Бакаева и Сергеева добила «Локо» со скамейки. У экс-игрока «Спартака» — ассист и первый гол за «Зенит»
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в центральном матче 3-го тура РПЛ. При этом на перерыв команды уходили без забитых мячей, а разгром хозяева оформили лишь в последние десять минут встречи.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на 80-й минуте сделал двойную замену: Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев заменили Маттео Кассьерру и Андрея Мостового, что и стало катализатором разгрома.
Чуть ли не первым касанием Бакаев сделал ассист, прокинув мяч между двух защитников соперника, а Сергеев в касание запустил «парашютик» через вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.
На 90-й минуте Малком заработал пенальти: Дмитрий Баринов обхватил бразильца руками в штрафной и сбил, получив прямую красную карточку. А удар с точки доверили Бакаеву, который до этого не забивал за «Зенит» в официальных матчах. Партнеры решили помочь новичку открыть счет своим голам за клуб.
Экс-игрок «Спартака» уверенно реализовал 11-метровый, оформив «гол+пас» всего за десять минут на поле. Это его первые результативные действия за «Зенит».
Бакаев в футболке питерцев уже забил больше, чем в прошлом чемпионате за «Спартак» — там хавбек не забивал в 26 матчах РПЛ. А последний гол Зелимхана до встречи с «Локо» — в апреле в БЕТСИТИ Кубке России с ЦСКА (1:0) и тоже с пенальти.
В добавленное время у «Зенита» снова отличился Сергеев — форвард отправил мяч в пустые ворота после прострела Арсена Адамова и оформил позорные для «Локо» 0:5.
В итоге вышедшая на замену связка Сергеева и Бакаева организовала три гола из пяти в матче, проведя на поле всего 13 минут. Еще одно подтверждение силы скамейки «Зенита».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0