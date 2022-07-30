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Связка Бакаева и Сергеева добила «Локо» со скамейки. У экс-игрока «Спартака» — ассист и первый гол за «Зенит»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Сергеев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Зелимхан Бакаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1/2
Мощные замены Семака.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в центральном матче 3-го тура РПЛ. При этом на перерыв команды уходили без забитых мячей, а разгром хозяева оформили лишь в последние десять минут встречи.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на 80-й минуте сделал двойную замену: Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев заменили Маттео Кассьерру и Андрея Мостового, что и стало катализатором разгрома.

Зелимхан Бакаев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Зелимхан Бакаев.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Чуть ли не первым касанием Бакаев сделал ассист, прокинув мяч между двух защитников соперника, а Сергеев в касание запустил «парашютик» через вратаря «Локомотива» Даниила Худякова.

На 90-й минуте Малком заработал пенальти: Дмитрий Баринов обхватил бразильца руками в штрафной и сбил, получив прямую красную карточку. А удар с точки доверили Бакаеву, который до этого не забивал за «Зенит» в официальных матчах. Партнеры решили помочь новичку открыть счет своим голам за клуб.

Экс-игрок «Спартака» уверенно реализовал 11-метровый, оформив «гол+пас» всего за десять минут на поле. Это его первые результативные действия за «Зенит».

Бакаев в футболке питерцев уже забил больше, чем в прошлом чемпионате за «Спартак» — там хавбек не забивал в 26 матчах РПЛ. А последний гол Зелимхана до встречи с «Локо» — в апреле в БЕТСИТИ Кубке России с ЦСКА (1:0) и тоже с пенальти.

В добавленное время у «Зенита» снова отличился Сергеев — форвард отправил мяч в пустые ворота после прострела Арсена Адамова и оформил позорные для «Локо» 0:5.

В итоге вышедшая на замену связка Сергеева и Бакаева организовала три гола из пяти в матче, проведя на поле всего 13 минут. Еще одно подтверждение силы скамейки «Зенита».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Локомотив
Голы
Вендел, 63 (1:0), Клаудиньо, 76 (2:0), Сергеев, 80 (3:0), Бакаев, 90+1 (4:0), Сергеев, 90+4 (5:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Вендел (Круговой, 85) Клаудиньо (Михайлов, 90+3) Мостовой (Бакаев, 80) Сутормин (Адамов, 85) Малком Кассьерра (Сергеев, 80)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Марадишвили, 82) Едвай Ненахов (Тикнизян, 82) Магкеев Баринов Миранчук Карпукас (Куликов, 61) Керк (Игнатьев, 73) Изидор Камано (Раконьяц, 73)
Предупреждения
Камано 44’, Тикнизян 81’
Удаления
Баринов 90’
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Демешко (Химки)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Зелимхан Бакаев
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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