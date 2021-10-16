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Гисдоль сделает «Локо» самым рок-н-ролльным клубом РПЛ. Он уже запрограммирован под атаку

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани в первом матче тренера Гисдоля в РПЛ
Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
16 октября, 19:20
Федор Смолов забил первый мяч «Локо» в матче с «Рубином» в Казани — 2:2. Фото ФК «Локомотив», Twitter
Федор Смолов забил первый мяч «Локо» в матче с «Рубином» в Казани — 2:2. Фото ФК «Локомотив», Twitter
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«СЭ» рецензирует первый матч нового тренера красно-зеленых.

Тинькофф РПЛ. Чемпионат России. 11-й тур
«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:0)
Голы: Дрейер, 36 (1:0). Онугха, 66 (2:0). Смолов, 68 (2:1). Жемалетдинов, 90+3 (2:2).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом (Костюков, 89), Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Игнатьев, 78).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Смолов, Керк.
Предупреждения: Бека-Бека, 8. Петров, 21. Тальби, 39. Самошников, 75. Марадишвили, 90+2.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Петросян (Ростов-на-Дону).
ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).
16 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Маркус Гисдоль (слева) на&nbsp;карнавале. Карнавал «Локомотиву» с Гисдолем обеспечен. Осталось узнать, в каком костюме — генерала или пленника

Что мы знали о Маркусе Гисдоле до «Локомотива»?

В России о нем слышали в лучшем случае эксперты по бундеслиге, следившие не за «Баварией» и Дортмундом, а за борьбой за выживание. И это главное, что смущало: бороться за топ-места взяли человека, который всю карьеру варился внизу таблицы.

Причем в Германии негативных отзывов о работе Гисдоля больше, чем хороших. Основные претензии: отсутствие титулов и топ-результатов, а также ноль стабильности. Он не задерживался ни в одной команде.

«Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм» подбирал в зоне вылета и сохранял в бундеслиге, но вскоре возвращался на дно и разрывал контракт. В «Кельне» и «Гамбурге» отставки случались уже на следующий сезон, в «Хоффенхайме» Гисдоль проработал 2,5 года (лучший финиш — на 8-м месте).

При этом Гисдоль всегда считался неплохим специалистом по прессингу, а в определенный момент его даже называли копией Ральфа Рангника: они давно знакомы (оба ученики Хельмута Гросса) и всегда придерживались схожих идей и философии игры в атаку.

По сути, Рангник просто подтянул в «Локомотив» своего человека, чтобы окончательно переформатировать команду.

Маркус Гисдоль. В «Локомотиве» нашли преемника Николичу. Он помогал Рангнику в «Шальке» и спасал три команды бундеслиги от вылета

В Казани произошла первая серия трансформации.

На знакомство с игроками Гисдоль получил плюс-минус столько же времени, сколько Марко Николич после Юрия Семина. Но если серб поначалу вообще ничего не поменял и с ходу дал топ-результат на настройках Палыча, то немец сразу анонсировал сюрпризы: «Хочется показать задумки, которые мы отрабатывали. Но понимаю, что трех тренировок для этого недостаточно. Но мы настроены позитивно», — сказал Гисдоль до игры.

Он не побоялся выпустить 20-летнего Петрова и Ненахова, который впервые попал в основу «Локомотива». А также сразу врубил ощутимый прессинг. «Локо» включался в отбор в финальной трети активнее, чем раньше; забрал мяч (69% владения в гостях впечатлили) и выстраивался в позиционные атаки, которые поначалу не работали: «Локо» втыкался аж во вратарскую «Рубина», но в завершении каждая идея выглядела слишком сырой (и это не то чтобы удивительно — у нового коуча объективно не было времени).

Игра обновленного «Локо» создавала иллюзию доминирования, но каждый раз все заканчивалось кошмарными провалами сзади. И это — самая ожидаемая проблема: команды Гисдоля всегда много забивали и много пропускали. В моменте с привозом Пабло, решившего включить дриблинг на месте последнего защитника, повезло, что Хакшабанович действительно сфолил. Но проблема в том, что хаос сзади возникал слишком часто.

Дрейер забил после кошмарной попытки выйти из обороны — с серией выносов вслепую, провала в опорной зоне и тотальной неразберихи при блокировке ударов.

Онугхе повезло, что ошибся молодой Худяков (хотя в его штрафной уже полыхало) — а заодно и селекционный отдел «Локо», не продливший Коченкова и ворвавшийся в сезон без второго вратаря.

16&nbsp;октября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Юрий Дюпин. «Рубин» против «Локо» — парад вратарских ошибок. Худяков выронил мяч, Дюпин привез гол в концовке

«Локо» спасал ультрасложные матчи и при Николиче, но с Гисдолем получилось особенно ярко. Провальные розыгрыши внутри штрафной преобразились во втором тайме, а при 0:2 мы увидели этот шедевр. Могучий подбор Керка, две пятки, смелый дриблинг Смолова и «треугольник» в касание перед ударом — после такого Гисдоль поднялся со скамейки, чтобы поаплодировать. Кажется, это именно то, что он хочет видеть более-менее регулярно.

Камбэк на 93-й — каким бы ни был — всегда выглядит эпично. А в Казани он еще и случился из-за ошибки Дюпина, который привез финальную атаку неудачным выносом. Но в сочетании с давлением «Локо», нанесшим 23 удара и палившим по воротам до конца, действительно получился ярким.

Гисдоль меньше недели в России, но попытки сделать из «Локо» главного рок-н-ролльщика РПЛ видны уже сейчас.

Не факт, что он выдаст топ-результат. Но уже сейчас понятно — это будет максимально весело.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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