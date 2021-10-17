Агаларов забил девятый гол и покинул поле на электромобиле. «Уфа» притормозила «Краснодар»
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур
«Краснодар» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
Голы: Агаларов, 9 (0:1). Крыховяк, 85 — с пенальти (1:1).
«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Сорокин, 60), Рамирес (Стоцкий, 85), Крыховяк, Кабелла, Классон (Кривцов, 70), Вилена, Черников (Ильин, 70), Сперцян, Кайо, Кордоба.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 46), Камилов, Голубев (Фищенко, 69), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.
Предупреждения: Спаич, 58. Сорокин, 62. Камилов, 75. Мрзляк, 90+1.
Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва).
17 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
После пяти туров «быки» завязли в нижней половине таблицы, и казалось, что история любви застегнутого Виктора Гончаренко и романтичного «Краснодара» не сложилась. В этом виделась логика: Галицкий любит риск и красоту, а белорусский тренер — прагматизм и результат.
Но еще пять туров прошло, и все для «Краснодара» перевернулось. Наконец-то прервал молчание президент, клуб словно вышел из тени, расцвел Сперцян, преобразились Кабелла и Крыховяк, продолжил терзать оборону Кордоба.
И уже перед матчем с «Уфой» совсем другое настроение: «быки» должны были обыгрывать аутсайдера, делить третью строчку с «Динамо» и ЦСКА, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка.
Учитывая набранный ход «Краснодаром», качество футбола и силу состава, было ощущение, что именно этот клуб — главный соперник питерцев и первый претендент на место в топ-2 РПЛ. Для подтверждения всех рассуждений оставалось самое простое — обыграть дома «Уфу» с четырьмя поражениями в пяти последних матчах.
Вот только у башкирского клуба есть Агаларов. Девятая минута — девятый гол лучшего бомбардира РПЛ. Фантастическая результативность 21-летнего нападающего, который по возрасту еще подходит молодежной сборной, но уже вызывается в первую.
Гол получился легким — Агаларов после прострела Кротова с пары метров внес мяч в пустые ворота. Но это и отличает успешного форварда — умение оказаться в нужное время в нужном месте.
Жаль, на 29-й минуте нападающему пришлось просить замену и уезжать с поля на электромобиле — столкновение с Кайо получилось слишком жестким, Агаларов после него держался за заднюю поверхность бедра и спину.
На поле вышел принадлежащий «Спартаку» Урунов. В прошлом сезоне он получил столько упоминаний в СМИ, сколько, возможно, за всю оставшуюся карьеру не наберет. Но пока, по крайней мере, он не проходит в основу даже в «Уфе».
У «Краснодара» было больше 80 минут, чтобы исправить дело, но удалось только сравнять счет. У хозяев хватало моментов, по статистике за ними полное преимущество (скажем, 27-7 по ударам), но чудом ничью не назовешь. Не настолько команда Гончаренко была изобретательны и непредсказуема, чтобы как-то сильно озадачить «Уфу». Вот и приходилось хозяевам много бить из-за пределов штрафной — по ударам в створ статистика уже скромнее: 6-1.
Да и победу команда Стукалова вполне могла увезти — пенальти в концовке гости привезли себе на ровном месте, а уже в добавленное время Иванов должен был хоронить «быков», но чуть замешкался.
«Краснодар» не смог воспользоваться осечками конкурентов и ворваться в группу лидеров.
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