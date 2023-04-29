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29 апреля, 00:00

«Спартак» против Карпина — битва недели. ЦСКА сейчас мощнее обоих, но в борьбе за серебро — аутсайдер

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
Обозреватель «СЭ» рассуждает о борьбе за серебряные и бронзовые медали в РПЛ.

Зачем Карпину «Спартак»? Зачем «Спартаку» Карпин?

Вечная история и вечные обсуждения: Валерий Карпин едет играть со «Спартаком». Вроде давно уже всем должно быть ясно, что у главного тренера сборной России много лет как другая, не красно-белая жизнь и живет он «Ростовом» и в Ростове, — но нет же, тема не «холодает». А уж тем более когда между двумя командами — одно очко разницы, и не в середине таблицы (в прошлом сезоне у них было поровну, и ростовчане, заняв девятое место, опередили соперника по дополнительным показателям), а почти на самом верху.

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Уже ушел из «Спартака» Леонид Федун, после увольнения тренера в 2014 году назвавший Карпина сбитым летчиком, что, видимо, уже навсегда вошло в фольклор российского футбола. Никто ни за кем и никогда у нас не оставляет права на сиюминутную эмоцию и выплеснутые вместе с нею слова. Если «сбитый» — то и для Леонида Арнольдовича он в глазах людей «сбит» на веки вечные, и для Валерия Георгиевича это клеймо останется пожизненной обидой...

В прошлом году мы разговаривали с Карпиным для книги «Спартаковские исповеди». Вовсе не собираюсь здесь заново поджигать тему его отношений с бывшим владельцем красно-белых, а сделаю акцент на фразах, касающихся клуба в целом: «Глубоко внутри меня сохранилось чувство переживания за «Спартак» как за клуб, которому отдал в разных ролях много лет, но это не имеет никакого отношения к Федуну. Да, сейчас он владелец клуба. Но и в «Барселоне», и в «Реале» меняются президенты, и разные люди проводят совершенно разную политику. Так же когда-то произойдет и со «Спартаком». Не знаю, буду к этому времени жив или нет. Может, и умру. Но Федун же тоже не вечен».

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Валерий Карпин в «Спартаке».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

К счастью, все обсуждаемые здесь фигуры живы-здоровы, просто Федун уже не владелец «Спартака». И учитывая, что при нем возвращение Карпина было невозможно в принципе, нет ничего удивительного, что разговоры об этом активизировались после покупки клуба «Лукойлом». Потому что у новых руководителей никакого антагонизма к нему нет, и у него к ним — тоже. «У меня нет сейчас ответа на вопрос, хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим», — сказал специалист в концовке беседы для книги.

Вот только сегодня разговор на эту тему мне кажется бессмысленным, поскольку у самого Карпина все отлично складывается в «Ростове» и к тому же есть совмещение со сборной (раз он в конце прошлого года переподписал контракт с РФС — значит, оно ему нужно; никто же ему не выкручивал руки), а «Спартак» не далее как в феврале продлил до лета 2025 года контракт с Гильермо Абаскалем. Конечно, в футбольной жизни все подчас меняется очень быстро, но здесь и сейчас тема возвращения Карпина не кажется актуальной с обеих сторон. Зато актуальна борьба между ними, а также с ЦСКА за второе место.

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«Ростов», в последних шести турах одержавший четыре победы при двух ничьих и заставивший забыть о былых клише насчет неумения Карпина готовить команду к весне, в бюджетном реестре клубов РПЛ на сайте Transfermarkt идет на седьмом месте с 48 миллионами евро. «Спартак» — второй после «Зенита» с 89,55 миллиона (у питерцев — 160, почти вдвое больше). ЦСКА, к слову, пятый, но зазор между третьей («Динамо») и шестой («Локомотив») позициями — меньше 10 миллионов. А вот «Локомотив» со следующим, «Ростовом», разделяют уже 22 миллиона.

По бюджету, подбору игроков — не забудем, что в «Ростове» почти нет легионеров — команда с Дона никак не должна конкурировать с фаворитами. Но она это не просто делает, а преуспевает, уступая пока только «Зениту» и сыграв с ним, кстати, вничью в 23-м туре в достаточно равном матче. И говорите сколько угодно о рекорде лиги по пенальти и об умении Николая Комличенко их зарабатывать в промышленных количествах — в любом случае «Ростову» в этом сезоне удается что-то феноменальное.

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Кого из экспертов ни слушаю/читаю — тот же Андрей Аршавин и многие другие авторитетные фигуры не могут до конца поверить в то, что «Ростов» продержится на таком же уровне до финиша, и не включают его в тройку. Что, уверен, только добавляет азарта ростовчанам, которые не могут не обращать на это внимания. Ах, так? Докажем! А умение не выбрасывать белый флаг ни при каких обстоятельствах и отыгрываться (уже трижды в этом чемпионате), даже уступая в два мяча, показывает, какой там сложился коллектив.

Футболист «Ростова» Николай Комличенко.
ФК «Ростов»

Весной «Ростов» прибавил в обороне: меньше пропущенного гола за игру, «сухарь» с «Зенитом»

В течение уже 14-летней тренерской карьеры Карпин сталкивался с самыми разными ситуациями — даже в «Ростове». В зависимости от этих ситуаций он ставил команде совершенно разный футбол. Нынешний, конечно, не такой остроатакующий, как во времена Еременко — Попова — Шомуродова, но все-таки ориентирован на атаку. Что с учетом весьма скромного подбора игроков делает и команде, и тренеру честь. По результативности (43 мяча, то есть 1,79 за игру) «Ростов» делит пятое место с ЦСКА и «Динамо», уступая «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и... «Оренбургу». Но команда Марцела Лички и его футбольная эстетика — феномен, достойный отдельного разговора.

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«Спартак» Абаскаля забил еще на 11 мячей больше «Ростова» — то есть в субботу на «Открытии» встретятся два клуба, у которых в 24 турах в совокупности 97 голов (в среднем по четыре за матч). Означает ли это, что следует ожидать чего-то вроде 2:2? А почему нет, учитывая, что у «Спартака» недавно встречались и 3:3, и 4:3...

Теперь у красно-белых еще и весь состав, возможно, только кроме Даниила Хлусевича после травм и дисквалификаций в сборе. Самое время — перед четырьмя ближайшими турами, в которых красно-белые встретятся с «Ростовом», «Зенитом», «Химками» и ЦСКА. Перед такой серией нужно было одержать именно такую победу, как над «Краснодаром», — триллер, в котором дважды, казалось, со «Спартаком» все было кончено, но он не просто выжил, а еще и победил.

Футболисты «Спартака» празднуют гол в матче с «Краснодаром».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Плюс Промес забил. Для каждого снайпера почувствовать вкус гола — очень важно. Квинси хватило тайма после травмы, чтобы это сделать, и мяч этот к тому же стал важнейшим, победным. А если еще и добавить два дубля Александра Соболева в последних трех турах...

Но ведь «Ростов», пусть и пропустил в чемпионате столько же, сколько «Спартак», — 31 гол (это, как ни странно, дележка четырех-пяти мест в РПЛ в нынешние времена рекордной результативности лиги), оставил сухими, например, свои ворота в недавнем матче с «Зенитом». То есть обороняться команда Карпина умеет.

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И весной у нее это стало получаться гораздо лучше, чем прежде. Если не считать первый матч против «Локомотива» с аномальным хет-триком злющего Артема Дзюбы, то в последующих шести турах ростовчане пропустили лишь пять мячей, и лишь однажды, в Оренбурге — больше одного. Сравните со «Спартаком», который после зимней паузы дважды пропускал по три, трижды — по два, в целом получив в свои ворота за этот отрезок на пять мячей больше, чем «Ростов»: 13 против 8. Правда, и на три больше мяча забил.

Футболисты «Ростова» празднуют гол.
ФК «Ростов»

Три претендента на серебро и бронзу сыграют между собой. А ЦСКА с «Ростовом» — в последнем туре

В нашем разговоре во время паузы на сборные полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал происходящее с его командой в этом сезоне чудом. Насколько реально, чтобы оно продолжилось и команда Карпина осталась в медалях? Давайте посмотрим календарь.

И сразу обнаружим, что тройка команд, претендующих на серебро и бронзу, сыграет между собой. Причем «Ростов» матчи и со «Спартаком», и с ЦСКА проведет в Москве. Казалось бы, это для южан минус, но не факт. Потому что на чужих полях «Ростов» в этом сезоне делит с «Зенитом» первое место по потерянным очкам — по одному проигрышу и четыре ничьих (просто петербуржцы провели в гостях на матч больше). Остальные команды проиграли на выезде не меньше трех встреч.

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Как это ростовчанам удается, учитывая, что в городе весь сезон закрыт аэропорт и приходится совершать утомительные марш-броски на поезде через Ставрополь, а лишь потом садиться в самолет, — понять сложно. Помимо двух поездок в Москву, им остались еще более близкие выезды — в Сочи и Краснодар. В последнем случае у «Ростова» будет и дополнительная мотивация — взять реванш за обиднейшую неудачу в Кубке России, когда по игре они соперника превосходили вчистую, но уступили в серии пенальти. Дома же «Ростов» сыграет с «Факелом» и «Ахматом» — одна команда борется за выживание, другая замахнулась на пятое место, где сейчас и находится. Календарь точно непростой.

Впрочем, разве у конкурентов легче? «Спартаку», например, предстоит выезд в Санкт-Петербург, причем с определенной долей вероятности этот матч может стать для «Зенита» золотым. Для этого, кстати, красно-белым надо обыграть «Ростов». Дилемма! Если серьезно, то, конечно, команда Абаскаля в ближайшем матче будет думать об этом меньше всего.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

С другой стороны, у «Спартака» больше всех соперников из низа таблицы — «Химки» и «Крылья Советов» в гостях, «Пари НН» дома. А с ними красно-белые очки набирают стабильнее конкурентов: если брать шесть клубов, занимающих места с 11-го по 16-е и довольно серьезно отстающих от первой десятки, то в девяти матчах у «Спартака» лишь одна ничья с «Уралом» — и та при специфических обстоятельствах с отмененным из-за преждевременного свистка чистым голом в концовке. У «Ростова» есть проигрыш тому же «Уралу» и ничья с «Факелом» (единственным аутсайдером, против которого во втором круге дончане еще не играли), у ЦСКА — и вовсе два поражения от «Пари НН» и «Торпедо» при ничьей с теми же нижегородцами. Небольшое отставание армейцев от конкурентов — вероятно, именно результат таких вот необязательных потерь.

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Впрочем, ЦСКА осталась лишь одна игра с аутсайдером, причем таким, который уже, похоже, потерял шансы остаться в лиге, — «Торпедо». К тому же у черно-белых начались какие-то непонятные внутренние междоусобицы с отстранением трех игроков — Нетфуллина, Кутепова и Журавлева — от тренировок с основным составом и даже выводом их из клубного чата. Вряд ли «Торпедо» остается серьезной боевой единицей в РПЛ.

Но у армейцев сейчас должно было быть на два очка больше — в прошлом туре они собственными руками отдали победу в матче с «Локомотивом». И теперь отстают от «Ростова» на четыре очка, а от «Спартака» — на три. Очные матчи, конечно, могут все изменить, и было бы чрезвычайно интересно, чтобы все решалось в последнем туре. ЦСКА в нем примет «Ростов».

В ближайшем туре армейцам также предстоит пройти серьезное испытание — выезд в Грозный. «Ахмат» крепок, своего почти не теряет, а в случае выигрыша у ЦСКА сократит дистанцию от него всего до двух баллов. У армейцев к тому же остается борьба за Кубок, и из претендентов на медали они такие одни.

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С учетом сил, которые уйдут у них на кубковые матчи, и отставания, причем не минимального, от двух конкурентов в чемпионате ЦСКА после потери очков с «Локомотивом» в медальной гонке, мне кажется, все-таки аутсайдер. Несмотря на то что его игра, может быть, на сегодня даже более мощна и сбалансированна, чем у обоих конкурентов.

Зато перед командой Владимира Федотова маячит трофей, который армейцы в последний раз выигрывали ровно 10 лет назад — в 2013-м в эпическом финале и серии пенальти против хиддинковского «Анжи» в Грозном.

Валерий Карпин
Футбол
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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