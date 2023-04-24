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Ничья в дерби для «Локо» — не по игре. Но это награда за мужество и терпение

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Антон Заболотный и Дмитрий Баринов в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Пиняев покидает поле из-за травмы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» рецензирует самый остросюжетный матч выходных в РПЛ.

Карасев — молодец. Судьи, не насилуйте игру!

По нынешним временам, когда, глядя на телеэкран, хочется в принципе отменить пенальти, главное событие тура для меня — идеальное судейство Сергея Карасева в дерби ЦСКА — «Локомотив». Мне говорят, что у него и спорных эпизодов не было. В какой-то мере — да. Но знаете почему? Какова не единственная, но важная причина отсутствия этих спорных моментов?

Потому что он их не выдумывал. Он давал людям играть и свистел, только когда не свистеть было нельзя. И карточки выписывал, когда без этого невозможно было обойтись, — как с двумя желтыми в первом тайме Марио Митаю.

Дело не в том, что не было спорных моментов. Такой игру сделал рефери, который не принимал странных решений — не говоря уже об идиотских. А ВАР, слава богу, ему не мешал, никуда не лез — и поди помешай Карасеву.

Другой арбитр из всей этой когорты странных людей со свистком просто взял бы и соорудил какой-нибудь пенальти или еще что-то на ровном месте, потому что ему так показалось — как кажется сейчас в каждом первом матче. А Карасев просто судил то, что есть. Вот и весь секрет.

Судейскому начальнику Павлу Каманцеву надо просто им всем сказать: да не выдумывайте вы ничего, если можно НЕ свистеть, НЕ давать пенальти, НЕ показывать карточки — НЕ делайте всего этого! Дайте игре быть самой собой, не насилуйте ее!

«Локо» повезло. Но красно-зеленые этого везения заслужили

При том, что ЦСКА был просто обязан выигрывать этот матч, примерно 80-85 минут выглядел лучше, а тайм — еще и в большинстве, «Локомотив» Михаила Галактионова в очередной раз показал мощный характер. Мы его увидели, когда железнодорожники выиграли вдевятером в Грозном, при 0:2 после первого тайма с «Краснодаром» (итог — 3:2), а теперь — в меньшинстве при 0:1 с армейцами.

Красно-зеленых «возили», они терпели, пластались — и воспользовались одним из редчайших шансов. Голодный Вильсон Изидор впервые после травмы вышел на замену (кстати, вместо Артема Дзюбы) и замкнул скидку на угловом — опять же с наигранного розыгрыша. Хотя вроде бы француз, в последний раз выходивший на поле и забивавший в ноябре, не являлся частью этой команды и вообще одной ногой был уже за пределами «Локомотива». Но не прошел в новом клубе медосмотр, долго лечился, восстанавливался — и тоже как-то успел пропитаться духом.

«Ростов» и «Спартак», конкуренты ЦСКА в борьбе за серебро, за такое должны накрыть «Локомотиву» поляну.

При этом где-то минуты с 60-й у меня возникло чувство, что ЦСКА расслабился: мол, не сейчас, так в следующий раз залетит, а уж победим-то по такой игре — сто процентов. Стала ощущаться вальяжность, а футбол этого не прощает.

Да, «Локомотиву» сильно повезло (не с фактом гола, а с тем, что к моменту этого мяча еще что-то можно было отыграть), но это везение взялось не на ровном месте. Может, кстати, не удались Митай, то концентрации у ЦСКА было бы больше. Парадоксально, но красная у «Локо» могла и навредить армейцам.

Травма Пиняева, не день Глушенкова и Дзюбы

Уход с поля Сергея Пиняева на 20-й минуте из-за травмы задней поверхности бедра сильно обеднил игру. Убрал в самом ее начале одну из самых ярких локомотивских красок. Пиняев, пропустивший предыдущий матч (то есть проблемы у него были), и начал-то как — убежал от Виллиана Роши и попал в штангу на первых минутах. Это многое сулило. Увы. Но здоровье — главное.

А у перешедшего вместе с ним из «Крыльев» и очень здорово отыгравшего несколько матчей Максима Глушенкова совсем не пошло. Я бы не стал связывать два этих факта: Пиняев и Глушенков скорее хороши сами по себе, чем как связка (хотя иной раз один и забивает с передач другого — как, например, в Грозном). Просто это был не день Глушенкова, к нейтрализации которого ЦСКА, кажется, здорово подготовился.

И не день Артема Дзюбы. Сначала мяч до него не долетал, а когда «Локомотив» во второй половине первого тайма перестроился и начал играть длинными передачами, — хромала обработка.

23&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Виллиан Роша и&nbsp;Вильсон Изидор. «Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться

Это вообще был не день атаки «Локомотива», который первый раз попал по воротам за несколько минут до конца игры, когда у ЦСКА был уже с десяток ударов в рамку. Счет попаданий в створ — 10:2 — говорит о ходе дерби вполне исчерпывающе, тем более что 6:0 было после первого тайма, который почти целиком прошел в равных составах.

И вот тут, конечно, надо сказать о Лантратове. Дело даже не в сейвах — ни одного спасения категории топ, каких сделал сразу два Антон Митрюшкин в матче «Химки» — «Торпедо», Илье совершать не пришлось.

Но под постоянным и мощным давлением ЦСКА от Лантратова все время исходило спокойствие. Защитникам шел четкий сигнал: психовать не надо, если что — я на месте. И, кстати, пара Станислав Магкеев — Егор Погостнов и близко так не ошибалась, как ныне травмированные Иван Кузьмичев и Херман Конти. Такая игра центральных защитников — во многом заслуга вратаря.

Погостнов, кстати, также поразил тем, что ближе к концу второго тайма не при стандарте оказался в чужой штрафной в голевой позиции, пусть после хорошего паса и не попал по мячу. Центральный защитник. В меньшинстве. Это стало квинтэссенцией характера «Локо» в этот вечер. И не случайно после финального свистка вся команда Галактионова попадала на газон армейской арены.

Артем Дзюба в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фиаско Митая и роковой Галактионов для Федотова

Мне гневно пишут по мотивам жесткого поста про Митая в Телеграме: да ты «Локомотив» не смотришь, не видел, как Митай в последних матчах играл!

Смотрел я «Локомотив». Персонально за Митаем, не спорю, не наблюдал. Но вообще-то за последнее время в основе албанец играл только в Нижнем и в Оренбурге. Топ-клубов среди соперников не просматривается, при этом в Оренбурге у острых, как всегда, хозяев было с пяток верных моментов.

Вот это помню. Как и то, что Митай там играл крайнего полузащитника, но сейчас вышел вместо Пиняева на фланг обороны, а очень хорошо сыгравший Наир Тикнизян поднялся выше. Я тут скорее не понял, почему Галактионов не сдвинул на левый фланг Глушенкова, у которого не шло в атаке, а в центр не выпустил Антона Миранчука или Рифата Жемалетдинова, чтобы как-то наладить созидание через центр. Замена Пиняева на Митая — это была замена созидателя на разрушителя, одним творцом на поле стало меньше. Не потому ли атакующие действия у гостей совсем не клеилась?

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив

В Нижнем перед «Локо» просто на ставили таких проблем, по которым можно о Митае, игроке группы обороны, даже когда он выходит в полузащите, всерьез судить.

С «Краснодаром» он не играл, c «Зенитом» появился на 11 минут. Так что тут просто не о чем судить.

А с ЦСКА у Митая случилось то, что случилось. Две одинаковые карточки за полтайма, по которым к Карасеву не придерешься. Более того, во втором случае это можно было трактовать как лишение соперника явного голевого шанса — Обляков убегал один на один — и дать Митаю прямую красную. Судья его еще пожалел. Но и два предупреждения после выхода на замену за первый тайм — это лишь второй случай в истории чемпионатов России. Первый был у игрока «Шинника» Анатолия Романовича в 2006 году. Тоже, кстати, против ЦСКА.

Может, по перспективе Митая я и не прав, и молодой защитник — большой талант. Не имел достаточно возможностей оценить. Но пока, на мой взгляд, это не игрок уровня таких матчей.

Вильсон Изидор сравнивает счет в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Локомотива&raquo;. Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве

Почему Марио дрогнул — понять-то как раз несложно. Где тонко — там и рвется, когда напротив действительно сильный и находящийся в отличном состоянии соперник. И по весне в целом, и в конкретном матче в частности мне очень нравится структура и динамика игры ЦСКА, то, как у команды ходит мяч, и то, как она действует без него. Есть какое-то ощущение гармонии, появившейся после рестарта у Владимира Федотова. Армейцы перетерпели осенние проблемы, поправились травмированные — и смотреть на них стало приятно, а остановить — сложно.

Матч на 3-й Песчаной стал встречей двух команд, набравших весной больше всех очков, по 15 (у «Зенита» перед этим туром было 13). Вполне допускаю, что с Пиняевым на поле игра и получилась бы равной — его попадание в штангу в начале давало на это намек. А потом Галактионов вдруг перевел его на правый фланг, поменяв местами с Франсуа Камано. Это было определенно рассчитано на то, чтобы Сергей играл против Хесуса Медины, нежданно призванного закрывать весь левый край, а не действовать в верхней тройке атаки. Но что выйдет из этих тренерских «игр разума», мы так и не узнали — ведь совсем скоро Пиняев почувствовал дискомфорт в ноге и сам, по словам Галактионова, попросил о замене.

Сергей Пиняев покидает поле из-за травмы.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

После этого инициатива, и так уже во второй десятиминутке прибранная ЦСКА к ногам, принадлежала красно-синим безраздельно. Воспользоваться ею по назначению они не смогли. Даже автор единственного армейского гола Антон Заболотный затем, как показалось, излишне поверил в себя — и несколько раз пытался бить из не слишком способствовавших тому ситуаций. Федор Чалов не был, как это обычно бывает в этом сезоне, натянут, как струна — вроде играл он неплохо, а с ударных позиций бил слабо. Иван Обляков отдал голевой пас и заработал для Митая вторую желтую карточку — но это произошло в первом тайме, а во втором он тоже мог бы сыграть ярче.

17-летний Кирилл Глебов вышел со скамейки интереснее игрока сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Вообще, после перерыва создавалось ощущение, что каждый из армейцев в большинстве хотел забить сам и думал, что это не составит большого труда. Результат должен быть ЦСКА крайне обиден.

Галактионов — какой-то роковой тренер в этом году для Федотова. Пока он работал в Нижнем Новгороде, «Пари НН» сначала дома отыгрался у ЦСКА с 0:2 и завершил матч вничью, а в Москве и вовсе победил 1:0 при подавляющем преимуществе красно-синих. Понаблюдаем за этим противостоянием и в следующих сезонах — нет сомнений, что оба специалиста продолжат работать со своими нынешними клубами.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
5
16
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«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться

«Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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 9
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Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

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Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

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