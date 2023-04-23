«Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалось
«Ростов» и «Урал» в этом сезоне до матча 24-го тура встречались трижды — один раз в чемпионате и дважды в Кубке. И ни в одной игре команда Валерия Карпина не победила — в РПЛ проиграли, из Кубка подопечные Гончаренко ростовчан тоже выбили (1:1 в Ростове и 2:1 в Екатеринбурге). Так что после выезда к «шмелям» желто-синие имели все шансы ни разу за сезон не победить «Урал».
Да что там за сезон! Безвыигрышная серия «Ростова» против екатеринбуржцев длится уже почти два года — с мая 2021-го. За последние десять личных встреч желто-синие победили только дважды, а в гостях у «Урала» не набирали три очка и вовсе никогда. В общем, Карпину и футболистам было о чем подумать перед визитом на Урал.
Настроились они хорошо — ростовчане начали встречу активно и забили уже на 19-й минуте. Но самое удивительное, что гол сделал центральный защитник Максим Осипенко — он протащил мяч чуть ли не от центрального круга до середины штрафной и выкатил на Николая Комличенко. Это уже третий ассист Осипенко в сезоне — а ведь в конце матча он еще и реализовал очередной ростовский пенальти. Теперь у Максима 6+3 в РПЛ по гол+пас — гораздо больше, чем у многих атакующих игроков лиги.
Для Комличенко матч тоже получился запоминающимся — во втором тайме он забил еще один гол и таким образом увеличил свой бомбардирский счет в чемпионате до 10 мячей. Форвард оторвался от Смолова и Вендела, обогнал Сперцяна и Соболева. Но до топов еще далеко — у Малкома 18 голов, у Промеса — 16, у Чалова с Писарским по 14.
«Урал» не был совсем уж беспомощным и неплохо бодался. Хозяева забили три мяча, но два из них отменили. Точнее, один гол екатеринбуржцы оформили после свистка, второй — с нарушением правил.
Встреча закончилась со счетом 3:1. Для «Урала» поражение стало пятым подряд — что-то у Гончаренко сломалось. А «Ростов» набрал уже 49 очков и как минимум временно оторвался от «Спартака» на четыре балла. Борьба за серебро в разгаре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4