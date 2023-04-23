Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

«Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалось

«Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игровой момент в матче РПЛ «Урал» — «Ростов».
Фото пресс-служба «Урала»
У «Урала» пять поражений подряд.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Ростов

«Ростов» и «Урал» в этом сезоне до матча 24-го тура встречались трижды — один раз в чемпионате и дважды в Кубке. И ни в одной игре команда Валерия Карпина не победила — в РПЛ проиграли, из Кубка подопечные Гончаренко ростовчан тоже выбили (1:1 в Ростове и 2:1 в Екатеринбурге). Так что после выезда к «шмелям» желто-синие имели все шансы ни разу за сезон не победить «Урал».

Да что там за сезон! Безвыигрышная серия «Ростова» против екатеринбуржцев длится уже почти два года — с мая 2021-го. За последние десять личных встреч желто-синие победили только дважды, а в гостях у «Урала» не набирали три очка и вовсе никогда. В общем, Карпину и футболистам было о чем подумать перед визитом на Урал.

Настроились они хорошо — ростовчане начали встречу активно и забили уже на 19-й минуте. Но самое удивительное, что гол сделал центральный защитник Максим Осипенко — он протащил мяч чуть ли не от центрального круга до середины штрафной и выкатил на Николая Комличенко. Это уже третий ассист Осипенко в сезоне — а ведь в конце матча он еще и реализовал очередной ростовский пенальти. Теперь у Максима 6+3 в РПЛ по гол+пас — гораздо больше, чем у многих атакующих игроков лиги.

Для Комличенко матч тоже получился запоминающимся — во втором тайме он забил еще один гол и таким образом увеличил свой бомбардирский счет в чемпионате до 10 мячей. Форвард оторвался от Смолова и Вендела, обогнал Сперцяна и Соболева. Но до топов еще далеко — у Малкома 18 голов, у Промеса — 16, у Чалова с Писарским по 14.

«Урал» не был совсем уж беспомощным и неплохо бодался. Хозяева забили три мяча, но два из них отменили. Точнее, один гол екатеринбуржцы оформили после свистка, второй — с нарушением правил.

Третий мяч забили с углового, и вот его уже наконец-то засчитали.

Встреча закончилась со счетом 3:1. Для «Урала» поражение стало пятым подряд — что-то у Гончаренко сломалось. А «Ростов» набрал уже 49 очков и как минимум временно оторвался от «Спартака» на четыре балла. Борьба за серебро в разгаре.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
13
45
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Пономарев рассказал, как игроки ЦСКА будут удерживать Дзюбу в матче с «Локомотивом»
Дьяков — о судействе в матче «Урал» — «Ростов»: «Уже все запутались. Сами не знают, где нарушение, а где чистая игра»
Круговой: «Игроки «Динамо» создавали нам сложности, когда быстро выбегали в атаки»
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
Футболисты «Ростова» спели в раздевалке после победы над «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Что с Захаряном? Он феерил, когда в центре играли Шиманьски, Моро, Фомин». Кобелев — о провале «Динамо» с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости