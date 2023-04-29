Умерщвленный нерв и нулевая игра «Динамо». 0:2 от «Факела» должны стать приговором для Йокановича
Смотрел на 0:2 в матче «Динамо» — «Факел» и пытался понять, что же мне это напоминает. И понял. Это было очень похоже на другой юбилейный матч, 90-летия «Спартака», — дома с «Анжи». Там было 0:3. Первый тайм — равный футбол, правда, незадолго до перерыва Это'О открыл счет. Здесь к исходу тайма было 0:0. С ужасным футболом, который невозможно было смотреть.
В перерыве того матча 2012 года прошел торжественный парад ветеранов, который возглавлял Федун. Здесь — лазерное шоу. И там и тут — красиво, нарядно, празднично.
А потом юбиляров и там и там начали бить. Но одно дело — «Анжи» Гуса Хиддинка, и другое — «Факел»-2023, единственный в РПЛ, кто ни разу в чемпионате не выиграл на выезде. До этого матча. Он даже почти весь прошлый сезон в ФНЛ в гостях не побеждал. Ждал чужого юбилея, выходит.
27-летний москвич, воспитанник «Торпедо» Георгий Гонгадзе, забивший оба гола (первый — красиво), до этого сезона никогда не играл в РПЛ. А до позапрошлого сезона — и в ФНЛ. Но потом прорвало — сначала десять голов за Хабаровск, теперь уже девять — за Воронеж.
Можно сколько угодно говорить об отмененном голе Захаряна при 0:1. Там есть о чем поспорить, но ситуация неочевидная. Можно трактовать так, можно иначе. Но это совершенно не означает, что «Динамо» сейчас имеет право кивать на данный эпизод. Рабочая, спорная ситуация. Хозяева не играли в цельный, настоящий футбол, не горели — вот что намного важнее.
И глупо ошибались. Пенальти Кутицкого — полная дичь. Выставленная рука в такой безобидной ситуации необъяснима вообще ничем. И это — железобетонная точка. Вот тут спорить вообще не о чем.
И что-то в «Динамо», боюсь, не то происходит. Шунин, сделав сейв при 0:2, опять же на Гонгадзе (иначе совпадение со «Спартак» — «Анжи» стало бы совсем буквальным), пихает перчаткой в лицо упустившего своего игрока Скопинцева. Тот едва не лезет в драку. Чуть не доходит до знаменитого месилова между Бэттти и Ле Со в матче «Спартак» — «Блэкберн».
У «Динамо», если не считать гола Захаряна, в основное время не помню ничего, кроме красивого обводящего удара Гладышева, который в прыжке вытащил из-под перекладины Свинов. В добавленное вратарь «Факела» уже спасал — после попыток Тюкавина и того же Гладышева. Но «Динамо» поздно очнулось.
Воронеж пластался, умирал, бросался под удары. И добился своего. Роль обслуживающего персонала в матче столетия его совершенно не устраивала. Да, владения у гостей было 30%, они играли чистым вторым номером, и с игровой точки зрения восхищаться тут нечем. Это, кстати, и из послематчевого интервью Пятибратова прослеживалось — главный тренер «Факела» был объективен. Но с точки зрения характера — просто красавцы.
Думаю, с Йокановичем и так все уже было ясно (помимо результатов — никакого прогресса по сравнению с осенью, отсутствие какого-либо внятного футбола), но если в клубе оставались даже какие-то минимальные сомнения, сегодня они исчезли. Он вообще не чувствует команду. Это ведь по ее умерщвленному нерву видно.
Вот вышел Тюкавин и, хоть и не забил, парой моментов показал, кто должен был играть в основе. Если главный тренер подобных вещей в такие дни не чувствует — ему нечего делать в команде. Это показало и послематчевое интервью Йокановича. Чистое «му-му». Вода. Ни о чем. Как и игра его «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5