«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России
Сегодня в Государственной Думе РФ прошло заседание спортивного комитета по вопросу о возвращении в продажу пива на футбольные стадионы. Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение. После собрания дольше всех с журналистами общался президент ЦСКА Евгений Гинер.
Для русского человека пиво без водки — деньги на ветер
— Ваша позиция по возвращению пива на стадионы?
— Забудьте про финансовую часть. Клуб от этого может получить 10-12 миллионов рублей в сезон — при наших бюджетах в 100 миллионов долларов... Вопрос в другом. Максим Митрофанов отметил — это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Потому что для русского человека пиво без водки — деньги на ветер. Там это можно, это же не стадион. О чем мы говорим? В баре никак не ограничивают.
Сколько успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещении. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени, а может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору как в пандемию.
— Тут еще вопрос здоровья.
— Говорите о здоровье? Человек выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше два часа не понимает, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это порядка 10 миллионов рублей в год пополнение бюджета. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.
Например, идет матч чемпионата России — пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» — нужно обратиться в правительство. Второе — концерты на стадионах. Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи.
— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если говорить о законопроекте о рекламе пива?
— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Пока мы говорим о том, чтобы разрешить продажу пива. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, восемь государственных стадионов построено к чемпионату мира, их расходы до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то пивным именем — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху, государство не будет на это тратить. Но это уже следующий шаг.
Не понимаю, почему для безопасности на стадионе Акинфееву нужно получать Fan ID
— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?
— Надо сначала сделать, потом считать. Создавать условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые стадионы. У нас заполняемость была 27-28 тысяч на матчах при 30 тысячах стадиона, а сейчас 7 тысяч.
— Все же возвращение пива — это не спасение.
— Никто об этом не говорит.
— Вернуться к старым цифрам невозможно.
— Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID?
— Должны все ходить.
— Притом что я получил паспорт болельщика, но не понимаю, почему это должны делать тренерский штаб, футболисты, массажисты, доктора. А если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan-ID. За 5-10 минут можно все оформить.
— Но проход на стадион несовершенен. ЦСКА — «Зенит» тому подтверждение.
— Это был один из первых матчей. Клуб такие системы не производит. Мы наняли компанию, которая поставила данную систему. Есть гарантийное обслуживание. Но вот есть вопрос — существуют полные люди. Не хочу никого обидеть, но таким людям пройти через турникет тяжело. Полный человек может пройти через ворота. Надо доработать как-то.
Кубок надо оставлять в таком формате, а чемпионат менять
— Какова ваша позиция по формату чемпионата весна-осень?
— Почему-то у нас считают, что в июле в +36 играть лучше, чем зимой. Хотя мы в -20 не играем.
— Зачем сегодня были произнесены слова «весна-осень» в контексте обсуждения закона о пиве?
— Это было сказано в контексте того, что зимой в Екатеринбурге при -25 болельщик пиво пить не пойдет, надо абстрактно водочку. Но две вещи. Первое — у нас запрещено при таких температурах играть. Второе — думаю, пиво, которое всегда холодным быть не может, при +36, когда человек едет на пляж, а не на футбол, тоже не идет на пользу. Я вот не понимаю, у нас же в приоритете спортивная составляющая, а не то, как пиво пить удобнее.
— Что можете сказать по «Вест Хэму» и выплатам за Влашича?
— Их госбанк запрещает им платить. В международных инстанциях они все проиграли. Если у них появилась возможность не платить, они будут использовать ее.
— А решение ФИФА им не указ?
— Указ, но когда будет снят запрет на регистрацию и банк сможет это сделать.
— Как вам нынешний формат Кубка России?
— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят, какой сделали шикарный формат Кубка России. Затянутый? Мы первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в таком формате, а чемпионат менять.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4