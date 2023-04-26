Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью президента ЦСКА.

Сегодня в Государственной Думе РФ прошло заседание спортивного комитета по вопросу о возвращении в продажу пива на футбольные стадионы. Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение. После собрания дольше всех с журналистами общался президент ЦСКА Евгений Гинер.

Для русского человека пиво без водки — деньги на ветер

— Ваша позиция по возвращению пива на стадионы?

— Забудьте про финансовую часть. Клуб от этого может получить 10-12 миллионов рублей в сезон — при наших бюджетах в 100 миллионов долларов... Вопрос в другом. Максим Митрофанов отметил — это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Потому что для русского человека пиво без водки — деньги на ветер. Там это можно, это же не стадион. О чем мы говорим? В баре никак не ограничивают.

Сколько успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещении. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени, а может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору как в пандемию.

Пиво на&nbsp;футболе. Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?

— Тут еще вопрос здоровья.

— Говорите о здоровье? Человек выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше два часа не понимает, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это порядка 10 миллионов рублей в год пополнение бюджета. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.

Например, идет матч чемпионата России — пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» — нужно обратиться в правительство. Второе — концерты на стадионах. Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи.

— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если говорить о законопроекте о рекламе пива?

— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Пока мы говорим о том, чтобы разрешить продажу пива. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, восемь государственных стадионов построено к чемпионату мира, их расходы до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то пивным именем — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху, государство не будет на это тратить. Но это уже следующий шаг.

Девушка с пивом около стадиона.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не понимаю, почему для безопасности на стадионе Акинфееву нужно получать Fan ID

— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?

— Надо сначала сделать, потом считать. Создавать условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые стадионы. У нас заполняемость была 27-28 тысяч на матчах при 30 тысячах стадиона, а сейчас 7 тысяч.

— Все же возвращение пива — это не спасение.

— Никто об этом не говорит.

— Вернуться к старым цифрам невозможно.

— Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID?

Болельщики на&nbsp;матче РПЛ. Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

— Должны все ходить.

— Притом что я получил паспорт болельщика, но не понимаю, почему это должны делать тренерский штаб, футболисты, массажисты, доктора. А если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan-ID. За 5-10 минут можно все оформить.

— Но проход на стадион несовершенен. ЦСКА — «Зенит» тому подтверждение.

— Это был один из первых матчей. Клуб такие системы не производит. Мы наняли компанию, которая поставила данную систему. Есть гарантийное обслуживание. Но вот есть вопрос — существуют полные люди. Не хочу никого обидеть, но таким людям пройти через турникет тяжело. Полный человек может пройти через ворота. Надо доработать как-то.

Болельщики на трибуне.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кубок надо оставлять в таком формате, а чемпионат менять

— Какова ваша позиция по формату чемпионата весна-осень?

— Почему-то у нас считают, что в июле в +36 играть лучше, чем зимой. Хотя мы в -20 не играем.

— Зачем сегодня были произнесены слова «весна-осень» в контексте обсуждения закона о пиве?

— Это было сказано в контексте того, что зимой в Екатеринбурге при -25 болельщик пиво пить не пойдет, надо абстрактно водочку. Но две вещи. Первое — у нас запрещено при таких температурах играть. Второе — думаю, пиво, которое всегда холодным быть не может, при +36, когда человек едет на пляж, а не на футбол, тоже не идет на пользу. Я вот не понимаю, у нас же в приоритете спортивная составляющая, а не то, как пиво пить удобнее.

— Что можете сказать по «Вест Хэму» и выплатам за Влашича?

— Их госбанк запрещает им платить. В международных инстанциях они все проиграли. Если у них появилась возможность не платить, они будут использовать ее.

Футболисты ЦСКА. «ЦСКА уже истосковался по трофеям!» Долг за Влашича, возвращение Фернандеса, контракт Дивеева: интервью Бабаева

— А решение ФИФА им не указ?

— Указ, но когда будет снят запрет на регистрацию и банк сможет это сделать.

— Как вам нынешний формат Кубка России?

— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят, какой сделали шикарный формат Кубка России. Затянутый? Мы первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в таком формате, а чемпионат менять.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов не набирает очки четыре матча! Его команда провалилась и теперь в шаге от вылета
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Мишустин указал на недопустимость срыва сроков поставок вооружений
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости