На центральный матч тура назначены «отсидевшие» Кукуян и Матюнин

А на игре «Спартак» — «Сочи» будут работать судьи из Краснодарского края. К главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи есть вопросы.

Стипиди и Гурбанов

Во вторник объявили бригады арбитров, назначенных на матчи 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Игру «Спартак» — «Сочи» с участием команды из Краснодарского края доверили судить двум краснодарцам — Алексею Стипиди и Андрею Гурбанову. Они будут помогать Виталию Мешкову. Также в бригаде малоопытный петербуржец Иван Сиденков (ВАР) и представитель Ленинградской области Егор Болховитин (АВАР).

С учетом прошлогоднего скандала, после которого завершил карьеру Алексей Еськов и едва не сделал то же самое Василий Казарцев, назначение не может не вызывать вопросы. Да, Стипиди и Гурбанов раньше изредка по очереди работали на домашних играх сочинцев. Но вместе на гостевом матче они оказались впервые.

А, к примеру, сочинец Павел Кукуян никогда не судил встречи с участием «Краснодара» в роли арбитра или ВАР. И наоборот, представляющий Краснодар Анатолий Жабченко никогда не назначался видеоарбитром на игры «Сочи». Значит, такое ограничение существует.

По моим данным, в ходе прошлого чемпионата глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи решил воздержаться от использования краснодарских ассистентов на матчах «Сочи», чтобы сохранять географическую нейтральность. Так что же изменилось в новом сезоне?

Матюнин и Мосякин

Алексей Матюнин, которого на время отстранили из-за ошибки, допущенной им в игре «Зенит» — «Краснодар», пока только резервный. Но тоже на игре с участием чемпионов России.

Дмитрий Мосякин не работал в 5-м туре из-за положительного теста на ковид. Получается, тревога была ложной, и этому ассистенту дали игру. При этом в бригаде, которая будет работать в Грозном, из-за ковида поменяли другого ассистента — вместо Игоря Князева полетит Наиль Сейфетдинов.

Кукуян и Любимов

После игры «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Кукуян «отсидел» два тура. Пока он вернулся в роли ВАР — но сразу на главный матч в Санкт-Петербурге.

Дали игру в поле Артему Любимову, который в чемпионате-2021/22 чаще работал в московском ВАР-центре. Для него это будет пятая встреча в РПЛ.

Миневич, Амелин и Турбин

Ассистент из Смоленска Владимир Миневич, который судит в чемпионате России с 2014 года, в этом сезоне получил первую игру. Пять туров он пропустил.

Алексей Амелин становится специалистом по «Химкам». В 1-м туре он работал в качестве ВАР на матче «Химки» — «Зенит» (1:3), теперь поможет арбитрам в ходе встречи «Химки» — «Нижний Новгород».

В еще более странной ситуации оказался Евгений Турбин. Он уже в третий раз будет судить в роли ВАР игру с участием «Рубина». Ранее казанцы выиграли во 2-м туре у «Арсенала» (3:0), а в 4-м сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Полный список

Полный список арбитров и инспекторов матчей, которые пройдут 26 и 27 августа, выглядит так:

«Уфа» — «Крылья Советов» — Владислав Безбородов, Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Александр Богданов, инспектор Эдуард Малый.

«Спартак» — «Сочи» — Виталий Мешков, Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Артур Федоров, ВАР Иван Сиденков, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Арсенал» — Алексей Сухой, Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов, резервный Иван Сараев, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Антон Кобзев, инспектор Александр Гвардис.

«Зенит» — ЦСКА — Сергей Иванов, Роман Усачев, Валерий Данченко, резервный Алексей Матюнин, ВАР Павел Кукуян, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Игорь Синер.

«Урал» — «Ростов» — Артем Любимов, Владимир Миневич, Кирилл Большаков, резервный Сергей Куликов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Арам Петросян, инспектор Андрей Бутенко.

«Химки» — «Нижний Новгород» — Владимир Москалев, Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Алексей Амелин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Локомотив» — Кирилл Левников, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Сергей Карасев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Рубин» — Евгений Кукуляк, Рашид Абусуев, Михаил Иванов, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Французов.