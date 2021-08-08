Арбитр Павел Кукуян в первом тайме не удалил защитника казанской команды, а после перерыва выгнал с поля вратаря гостей.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)

Голы: Уткин, 31 (0:1). Хакшабанович, 58 (1:1). Янку, 86 — в свои ворота (2:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов (В.Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Йевтич (Мусаев, 87), Самошников, Хван Ин Бом (Костюков, 67), Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (И.Игнатьев, 15. Бакаев, 87), Хакшабанович.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Лысцов, Быстров (Янку, 67), Богосавац, Нижич, Тимофеев, Бериша (Мелихов, 57), Уткин (Коновалов, 57), Харин (Карапузов, 67), Конате (Архипов, 46).

Предупреждения: Зотов, 6. Быстров, 9. Уремович, 21. Йевтич, 33. Конате, 44. Лысцов, 51. Нижич, 76. Бегич, 90+5.

Удаление: Шелия, 53.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).

8 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 8147 зрителей.

Кукуян не удалил Уремовича. Почему не вмешался ВАР?

На 17-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» арбитр Павел Кукуян ошибся, не удалив защитника казанской команды Филиппа Уремовича. Тот сбил Мохамеда Конате, который выбегал один на один с вратарем. Судье следовало назначить штрафной удар и показать нарушителю красную карточку.

Непонятно, почему в этой ситуации в действия рефери не вмешался его видеоассистент Игорь Панин. На видеоповторе из-за ворот видно, что защитник ударил нападающего по ноге и сбил его перед тем, как тот вбежал в штрафную площадь. Уремович вообще не сыграл в мяч.

8 августа. Казань. «Рубин» — «Ахмат» — 2:1.

Кукуян сначала правильно не удалил Шелию. Зачем вмешался ВАР и все испортил?

На 52-й минуте Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева.

Дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем как столкнуться с голкипером, он притормозил и пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того, что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.

8 августа. Казань. «Рубин» — «Ахмат» — 2:1.

Что проверяли ВАР, если гол гостей забит после свистка судьи?

На 74-й минуте матча видеоарбитры стали проводить проверку ситуации, связанной со взятием ворот казанской команды. На самом деле проверять там что-либо было поздно: мяч залетел в сетку после свистка Кукуяна, который зафиксировал фол со стороны одного из игроков гостей и остановил игру. Даже если бы в том эпизоде судья совершил бы какую-либо ошибку, засчитать гол было бы невозможно.