Известный телекомментатор Геннадий Орлов выступил за отмену лимита на легионеров.

Если наши игроки перестанут проходить в состав, пусть уезжают в Чехию, Бельгию

— В этом вопросе нужно прислушиваться мнения опытных тренеров, — подчеркивает Орлов. — По-моему, все они в один голос говорят, что лимит развращает российских футболистов, создает им искусственные преференции, ставит их в привилегированное положение. Все это мешает работе тренеров, которые теперь должны ломать голову, как формировать состав, вписываться в ту или иную формулу. Нет, все должно быть открыто и по спортивному принципу. Лимит, на мой взгляд, порождает коррупцию. Ведь нередко агенты жируют на бюджетных клубах. Ко мне нередко мои студенты обращаются с просьбой: «Геннадий Сергеевич, как нам стать агентами? Посмотрите, какие они богатые».

— Вполне нормальное желание студентов.

— Но что получается? Молодые люди не стремятся в тренеры. Они хотят быть агентами. Такие вот ценности. Вот только именно агенты нередко вредят в итоге своим игрокам, закрепощают их. Вокруг талантливых ребят с русским паспортом появляются всякие «жучки». Кто-то вообще попадает в сложные истории, в зависимость. Вспомните хотя бы Марата Измайлова.

Мне как-то Юрий Белоус рассказывал жуткую историю. Когда он пришел работать в «Ростов», там 14 игроков принадлежало одному агенту. Представляете? И как быть тренеру?!

Мне Семак много раз говорил, что этот лимит ничего не дает, зачем нужны эти ограничения?

— А вот Вячеслав Колосков не уверен, что после отмены лимита российские футболисты выиграют конкуренцию у легионеров. И из кого тогда формировать нашу сборную?

— Получается, Вячеслав Иванович не верит в наших талантливых ребят? Да, риск есть. Возможно, мы и «просядем» в этом вопросе на один сезон. Но аудиторию точно не потеряем! И потом: если наши ребята хотят играть в футбол, но не проходят по спортивному принципу в состав, им надо уезжать в Европу.

— Куда уезжать? В Чехию, Бельгию?

— Да, почему нет? Хорошие варианты. В Бельгии интересный чемпионат. РПЛ вообще вниз катится, нас же Шотландия обошла уже... Когда лимита не было, мы выиграли два Кубка УЕФА и завоевали бронзу на Евро-2008. Вот вам и весь расклад.

Константин Бесков. Фото Дмитрий Солнцев, —

Почему мы забыли наследие Маслова, Бескова, Лобановского?

— Но тогда, согласитесь, поколение футболистов было талантливее нынешнего.

— Все упирается в работу тренеров! Это главная проблема российского футбола. Я же все время говорю о методике тренировочного процесса, только меня не слышат.

У нас такое богатое наследие! Аркадьев, Маслов, Якушин, Симонян, Бесков. А мы варимся в собственном соку! ЦСКА сделал ставку на Алексея Березуцкого. Безусловно, сильный в прошлом защитник. Но получится ли у него на тренерском поприще? Хватит ли ему базы, опыта? А Мусаев? Жалко мне и парня, и клуб. Ничего не получилось... Риск не оправдался! Так что надо возвращаться к славному прошлому. Я много раз задавался вопросом: почему никто не обращается за консультацией к тому же Бердыеву? Почему он не востребован в российском футболе?

Давайте слушать заслуженных специалистов! Тогда сможем поднять индивидуальное мастерство наших ребят. А те, в свою очередь, смогут конкурировать с легионерами. Повторяю: главная проблема российского футбола — недостаточная квалификация наставников.

— Но ведь это касается не только тренеров первых команд. Валерий Карпин как-то сетовал, что к нему в «Ростов» приходили игроками с явными пробелами в футбольном образовании.

— Согласен. На детско-юношеском уровне тоже нужно многое реформировать. Ведь что мы видим? Обводки нет, удар не поставлен. Не туда бегут...Почему у нас нет центральных защитников? Не так их учат! Нет толковой методики. Я не понимаю тех, кто считает, что на первый план должна выходить тактика. Но куда ты пойдешь, если у тебя нет базиса! Дриблинг, обманные движения, финты. Где это все?

— Так вот мы, похоже, и приходим к выводу: раз наши молодые футболисты толком не обучены, как они при отмене лимита выиграют конкуренцию у легионеров?

— Постойте. У нас все равно есть хорошие исключения. Появились же в «Динамо» Захарян и Тюкавин, которых вызывают в первую сборную. Они же пробились. Так надо и другим мальчишкам помогать. Только в наших академиях не хватает тренеров, да и по какой методике там работают? Я вам еще раз говорю: зачем мы забываем советское наследие?! Знаете, в чем его еще преимущество? В детских школах пытались воспитать не только хороших игроков, но и полноценных, гармоничных людей, прививали им вкус к жизни. К эстетике, понимаете?

Возвращаясь к теме лимита, конечно, нужно приглашать только сильных, достойных легионеров. Ведь Караваев в «Зените» может многому научиться у того же Малкома. Или возьмите Ерохина. Да, неплохо играет на опережение, забивает. Но кроме этого есть и еще немало навыков, которые он может перенять у классного легионера.

Георгий Джикия и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Джикии нужен конкурент. Он не мощный от природы, падает

— В июле интервью «СЭ» дал президент «Спартака» Леонид Федун. Вот одна его цитата: «Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки?»

— Федун — молодец, что тратит такие деньги. Но как он их контролирует? На что уходят средства? Считаю его менеджером высокого уровня. «Лукойл» — процветающая компания. Но если брать «Спартак», какая отдача от его академии, школы?

— А давайте посмотрим на последний тур РПЛ. В стартовом составе «Спартака» вышло четыре воспитанника — Максименко, Рассказов, Бакаев, Ломовицкий. А у «Зенита» — один Кержаков.

— Хорошо. А какие результаты в этом сезоне у «Спартака»? Прогресса что-то нет. И потом в этом клубе есть и другие проблемы. Сейчас читаю, что Виторию могут уволить в случае поражения от «Сочи». Ну как так можно? Сколько тренеров там уже сменилось при Федуне? Дайте португальцу время во всем разобраться. Он же не набирал этих футболистов. Тедеско тоже присматривался сначала. А отмена лимита и «Спартаку» пойдет на пользу.

— Каким образом?

— Я сомневаюсь в качествах ряда нынешних игроков красно-белых. К тому же Джикии есть вопросы. Для центрального защитника ему не хватает природной мощи. Не случайно часто после борьбы он падает. Для российского футбола он, конечно, подходит. Но нужен еще кто-то рядом. Допустим, сильный легионер, конкурент, который может появиться в случае отмены лимита.

Сергей Семак и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

11 Малкомов в «Зените»? А сколько молдаван играет за «Шериф»?

— Рядом сейчас играет Жиго, который, правда, возможно, уедет.

— Ну как вам сказать... Жиго летит вперед, в порыве забивает голы. А в обороне явно недорабатывает. Нет, это не то.

— А вы не думаете, что, когда отменят лимит, в составе «Зенита» на поле будут выходить 11 Малкомов?

— Ребята, давайте подождем. Есть же такое выражение. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Футбол — это бизнес. Посмотрите на европейские клубы. В «Лейпциге», по-моему, всего два немца. Сейчас «Шериф» в шаге от попадания в групповой турнир Лиги чемпионов. Против «Црвены Звезды» вышел только один человек с молдавским паспортом. Да и тот натурализованный бразилец! Все же очевидно. Такая сложилась система. Если ты хочешь зарабатывать серьезные деньги, то должен выпускать тех, кто способен принести тебе эту прибыль. Независимо от паспорта.

Если легионеры будут выигрывать конкуренцию у россиян, то такова жизнь. Но нужно предъявлять требования и к своим академиям. Значит, они должны лучше работать! При этом вы не получите сиюминутного результата. Возьмите «Краснодар». Фомин сейчас один из лидеров «Динамо», вызывается в сборную, Уткин отлично выполняет штрафные в «Ахмате», есть Сафонов. Так что какие-то плоды мы уже видим. Но надо еще подождать. Какое-то движение идет. Это игра вдлинную. А деньги надо зарабатывать сейчас. Я сам ратую за то, чтобы россияне выходили на поле. Но только те, кто этого заслуживает. Ничего нельзя натягивать искусственно. Нельзя! Рядом должны быть сильные конкуренты.

Футболисты сборной России после поражения от Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

От отмены лимита «просядет» сборная? Она уже «просела»

— Лишь бы сборная у нас от отмены лимита не «просела».

— Так она уже, к сожалению, просела. Давайте смотреть правде в глаза. Пора уже забыть чемпионат мира-2018. Черчесов — молодец, но что было потом? Какие у нас теперь перспективы? Их не так много, как бы мы ни болели за национальную команду. Назрели реформы. И вот Дюков — он как Александр Второй, пытается что-то изменить, молодец. Я приветствую его начинания. Давайте действовать уже! Другое дело, что надо обязательно учитывать менталитет наших игроков.

— Это вы о чем?

— Я так и не понял, за что нашим сборникам дали звания ЗМС после ЧМ-2018. К чему это привело? Где теперь те мастера? Я не беру здесь Акинфеева, он это звание получил после Евро-2008. А остальные? Разве они прибавили, прогрессировали? Все должны быть адекватно, справедливо. А вы обесценили результат домашнего чемпионата... Ну к чему были эти награждения? В профессии никогда нельзя опускать планку. Время показало, что это было ошибкой.