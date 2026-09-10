Матвей Кисляк оценил переход Ивана Олейникова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал предстоящий матч против «Рубина» в 8-м туре РПЛ и ответил на вопрос о трансфере полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский клуб.

— Как идет подготовка в «Рубину»?

— Мы готовимся к каждой игре одинаково. Матч с «Зенитом» уже в прошлом. В чемпионате 30 туров, и одной победы не хватит ни для чего.

— Как ты оцениваешь трансфер Олейникова?

— Ивана Олейникова рассматриваю как усиление. Хочу пожелать ему избегать травм, помогать команде и добивать всего того, что он хочет.

ЦСКА объявил о переходе 28-летнего футболиста 9 сентября. Олейников подписал контракт до конца июня 2029 года. Перед этим «Рубин» сообщил, что полузащитник отказался от перехода в казанский клуб, несмотря на ранее достигнутые договоренности.

В сезоне-2026/27 Олейников принял участие в 9 играх, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.