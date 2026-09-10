Источник: Хлусевич подпишет контракт с «Ростовом»

«Ростов» подпишет контракт с защитником Даниилом Хлусевичем, сообщает «РБ Спорт».

10 сентября «СЭ» сообщил, что «Спартак» расторг договор с 25-летним футболистом. По информации источника, на правах свободного агента Хлусевич перейдет в «Ростов».

Зимой 2022 года Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала». Он провел за команду 110 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле — в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.

После 7 туров «Ростов» с 8 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.