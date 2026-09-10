Мусаева признали лучшим тренером РПЛ в июле-августе 2026 года

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев был признан лучшим тренером июля-августа 2026 года в РПЛ, сообщила лига.

Эксперты единогласно признали 42-летнего Мусаева лучшим за это время. У комментаторов «Матч Премьер» в голосовании победил тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а у болельщиков — наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В случае победы трех разных кандидатов выбор экспертов признается решающим.

«Краснодар» в июле-августе в чемпионате России победил «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), «Спартак» (2:1), «Ахмат» (1:0), махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Ростов» (1:0). «Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 19 очками после 7 игр.