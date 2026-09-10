Экс-защитник «Спортинга» Жоао Силва стал игроком «Оренбурга»

«Оренбург» объявил о переходе португальского защитника Жоао Силвы.

Силва — воспитанник «Браги». 27-летний защитник находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Спорт Ресифи» в начале сентября.

«Я очень рад оказаться в Оренбурге. Я готов к тому, чтобы отдавать все силы и помогать команде. Перед переходом я пообщался со многими португальцами, которые раньше играли в РПЛ. И они все очень хорошо отзывались о чемпионате», — приводит слова Силвы пресс-служба «Оренбурга».

Ранее Силва также выступал за молодежные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортрейк» и португальскую «Тонделу». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.

После 7 туров «Оренбург» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.