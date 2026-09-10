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Оренбург подписал бывшего защитника Спортинга Жоао Силву

Экс-защитник «Спортинга» Жоао Силва стал игроком «Оренбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Оренбург» объявил о переходе португальского защитника Жоао Силвы.

Силва — воспитанник «Браги». 27-летний защитник находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Спорт Ресифи» в начале сентября.

«Я очень рад оказаться в Оренбурге. Я готов к тому, чтобы отдавать все силы и помогать команде. Перед переходом я пообщался со многими португальцами, которые раньше играли в РПЛ. И они все очень хорошо отзывались о чемпионате», — приводит слова Силвы пресс-служба «Оренбурга».

Ранее Силва также выступал за молодежные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортрейк» и португальскую «Тонделу». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.

После 7 туров «Оренбург» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Источник: ФК «Оренбург»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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 5
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П
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Маркиньос

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 4
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Юрий Горшков

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 3
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И К Ж
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 2 1 0
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