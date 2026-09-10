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В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу экс-нападающего Спартака Антона Заболотного

В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного

Игнат Заздравин
Корреспондент

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность обжалования решения о шестимесячной дисквалификации футболиста Антона Заболотного за нарушение антидопинговых правил.

«ВАДА проводит проверку всех антидопинговых дел, чтобы убедиться в правильности применения правил, и оставляет за собой право обжаловать принятые решения в Спортивном арбитражном суде в соответствующих случаях. Что касается дела Антона Заболотного, то эта проверка еще не завершена», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

В начале августа дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Заболотного на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества из класса диуретиков.

7 августа 35-летний нападающий стал игроком команды Медиалиги «СКА-Ростов». Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.

Источник: ТАСС
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Антон Заболотный
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
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 4
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Юрий Горшков

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 3
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