В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность обжалования решения о шестимесячной дисквалификации футболиста Антона Заболотного за нарушение антидопинговых правил.

«ВАДА проводит проверку всех антидопинговых дел, чтобы убедиться в правильности применения правил, и оставляет за собой право обжаловать принятые решения в Спортивном арбитражном суде в соответствующих случаях. Что касается дела Антона Заболотного, то эта проверка еще не завершена», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

В начале августа дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Заболотного на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества из класса диуретиков.

7 августа 35-летний нападающий стал игроком команды Медиалиги «СКА-Ростов». Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.