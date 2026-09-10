Андраде: «Адаптация в «Зените» прошла очень хорошо, очень быстро»

Защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал о своей адаптации в новой команде. 27-летний колумбиец перешел из «Балтики» 1 июля 2026 года.

«Адаптация прошла очень хорошо, очень быстро. Меня и тренерский штаб, и партнеры приняли очень быстро. По поводу задач и целей могу сказать, что я оказался в клубе, который исторически претендует на самые высокие места, борется за победу во всех турнирах. Это, безусловно, повышает и требования, и ответственность. Но также замечу, что во всех командах я старался по максимуму выполнять свои обязанности, всегда ставил для себя задачу помогать команде максимально возможными способами», — сказал футболист на пресс-конференции.

Андраде отметил, что работает над улучшением уровня русского языка — для этого он дважды в неделю посещает занятия. Он также указал на то, что в «Зените» больше легионеров, чем в «Балтике», из-за чего на поле чаще звучат испанские, английские и португальские слова.

В сезоне-2026/27 Андраде в 11 матчах забил 1 гол.