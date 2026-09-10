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Андраде: «Адаптация в «Зените» прошла очень хорошо, очень быстро»

Андраде: «Адаптация в «Зените» прошла очень хорошо, очень быстро»

Павел Лопатко

Защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал о своей адаптации в новой команде. 27-летний колумбиец перешел из «Балтики» 1 июля 2026 года.

«Адаптация прошла очень хорошо, очень быстро. Меня и тренерский штаб, и партнеры приняли очень быстро. По поводу задач и целей могу сказать, что я оказался в клубе, который исторически претендует на самые высокие места, борется за победу во всех турнирах. Это, безусловно, повышает и требования, и ответственность. Но также замечу, что во всех командах я старался по максимуму выполнять свои обязанности, всегда ставил для себя задачу помогать команде максимально возможными способами», — сказал футболист на пресс-конференции.

Андраде отметил, что работает над улучшением уровня русского языка — для этого он дважды в неделю посещает занятия. Он также указал на то, что в «Зените» больше легионеров, чем в «Балтике», из-за чего на поле чаще звучат испанские, английские и португальские слова.

В сезоне-2026/27 Андраде в 11 матчах забил 1 гол.

Источник: ФК «Зенит»
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РПЛ
ФК Зенит
Кевин Андраде
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 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
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