ЦСКА и «Спартак» перед дерби могут добить соседей-аутсайдеров. А кто заберет серебро?

Расклады перед 27-м туром для лидеров и аутсайдеров.

Серебро

Для «Зенита» все сложилось в предыдущие выходные: питерский клуб досрочно оформил очередное чемпионство в матче со «Спартаком» и отложил на игру с «Краснодаром» в эту субботу только награждение. Пятое подряд золото и вторая звезда — команда Сергея Семака добралась до решения ключевой задачи сезона. Главный вопрос последних туров для лидеров РПЛ теперь полностью связан с гонкой за серебром.

ЦСКА собрал беспроигрышную серию после выезда в Сочи в начале марта и теперь выглядит фаворитом в борьбе за второе место. Армейцы сыграют с обоими конкурентами, а между этими матчами отправятся в Краснодар. Расписание напряженное, но сейчас все зависит от красно-синих, которым для начала нужно победить «Торпедо».

«Ростов» и «Спартак» друг за другом пережили разочарования в принципиальных матчах в гостях с вопросами по судейству. Ростовчан вывела из себя упущенная победа над красно-белыми в Москве, спартаковцы вполне могли избежать поражения в Санкт-Петербурге.

Команда Карпина проведет мини-серию с южными соседями и даже при ограниченном ресурсе способна остаться в гонке за медалями до заключительной игры с ЦСКА. «Спартак» до и после дерби ждут команды из нижней части таблицы, ближайший соперник — «Химки».

Не стоит забывать: при равенстве очков в первую очередь важно преимущество по личным играм. А по этому показателю «Ростов» превосходит красно-белых.

Стыки и вылет

«Торпедо» в случае поражения от ЦСКА вылетит из РПЛ. Для «Химок» негативный результат встречи со «Спартаком» формально не станет приговором даже при победах конкурентов, но фактически лишит шанса забраться выше.

«Факел» после двух побед с двумя разными тренерами в гостях у «Динамо» и «Ростова» (дважды по 2:0) не только отдалился от прямого вылета, но и очень близок к выходу из зоны стыковых матчей. При этом команду Вадима Евсеева с «Нижним Новгородом», «Крыльями» и «Уралом» ждет серия заруб в личных играх — и у каждого будет возможность решить свои задачи за счет соседей по таблице.

Календарь самарцев усложняют два матча с гостями из Москвы — «Локомотивом» и «Спартаком», воронежцев — два выезда к «Локо» и «Зениту». Железнодорожники весной избавились от необходимости бороться за выживание и снова выглядят топ-командой. Пусть у них или чемпионов из Питера на финише может не быть большой турнирной мотивации, встречи с ними могут тормознуть «Крылья» и «Факел» в конкуренции с тем же «Нижним».

Это тот случай, когда ситуация способна меняться каждый игровой день и оставаться не до конца ясной вплоть до заключительного тура. Наблюдать за таким интересно, но лучше со стороны. Особенно поклонникам клубов из верхней части таблицы.