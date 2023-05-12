ЦСКА рвет РПЛ, «Ростов» проигрывает только дома, «Спартак» — середняк весны. Исход медальной гонки решит московское дерби?

Обозреватель «СЭ» — перед 27-м туром РПЛ.

Юрану может помешать... Юран

За четыре тура до конца в чемпионате осталось фактически две главные интриги. Одна касается двух из трех комплектов медалей, вторая — кто попадет в зону стыков.

При желании сюда же можно отнести и борьбу за прямой вылет, но там с «Торпедо» после 1:5 от «Ахмата» вообще уже все кончено, а «Химки» после двух побед героического «Факела» отстают от зоны стыков на шесть очков. В то же время не стоит забывать, что команде Андрея Талалаева ехать к «Пари НН» (на текущий момент это их главный конкурент) как раз в последнем туре. То есть задача химчан — за три тура уменьшить отставание от нижегородцев наполовину, и тогда все будет у них в руках. Тем более что в первом круге «Химки» при Сергее Юране разгромили 3:0 соперника, которого теперь тренирует... Юран. А личные встречи — первый показатель при равенстве очков.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА весной укатывает всех

Пару туров назад я парадоксально предположил, что хоть ЦСКА сейчас и мощнее «Ростова» со «Спартаком», но догнать их в борьбе за медали не сможет — из-за параллельной борьбы за Кубок России (из которого конкуренты уже вылетели) и отставания в таблице. Наверняка на том моем мнении сказалась и свежая потеря очков на ровном месте, в большинстве, с «Локомотивом», когда армейцы вместо еще пары забитых мячей получили ответный в свои ворота.

Но с тех пор команда Владимира Федотова уверенно взяла максимум в двух матчах, а «Ростов» и «Спартак» — по одному в тяжелой встрече между собой, где друг друга «обнулили». Далее ростовчане слишком отвлеклись на судейство и вовсе уступили дома «Факелу» (0:2), которому оказалось все равно, кого и с кем во главе обыгрывать на выезде с таким счетом — «Динамо» или «Ростов», с Дмитрием Пятибратовым или Вадимом Евсеевым. Приятно, кстати, было видеть первого из них, поздравляющего в телеэфире второго и отметающего всякие разговоры о «багаже». Очень достойное поведение Пятибратова!

«Спартаку» должно быть намного обиднее за результат в последнем туре, чем «Ростову», — красно-белые в Санкт-Петербурге по качеству игры не заслужили поражения, к тому же и судейские решения сказались. Тем не менее объективная картина весны такова: «Ростов» в девяти турах только второй части чемпионата — шестой с 15 очками, а «Спартак» и вовсе делит 8-9-е с 13. Из 27, то есть команда Гильермо Абаскаля после рестарта набрала меньше половины очков! У трех лидеров весны — «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» — аж на девять больше.

А еще сравните 17 пропущенных мячей «Спартака» за этот отрезок с четырьмя — у ЦСКА. Эти цифры говорят о балансе двух московских команд многое — тем более что и забили красно-синие на один мяч больше. Главное московское дерби, если кто забыл, пройдет через неделю, в 27-м туре в Тушине. Было бы эффектно, если бы Квинси Промес опередил Егора Титова (сейчас у них поровну голов) и стал лучшим снайпером «Спартака» в чемпионатах России не в Химках, а с ЦСКА.

В то же время у команды с 3-й Песчаной — самая мощная действующая серия: в последних восьми турах армейцы выиграли семь матчей при одной ничьей. Той самой, с «Локо», когда ЦСКА должен был побеждать и не сделал этого только по собственному разгильдяйству.

Фото Global Look Press

«Ростов» весной проигрывает только дома. И у него осталось три выезда из четырех

При этом красно-синие уже вышли и в суперфинал Кубка, который состоится после окончания чемпионата. То есть тратить лишние силы ЦСКА не придется, и теперь он — в абсолютно равных условиях с «Ростовом» и «Спартаком», при этом у армейцев на очко больше.

ЦСКА в то же время предстоит встретиться дома с «Торпедо» и — в последнем туре! — с «Ростовом», а на выезды отправиться к «Спартаку» и «Краснодару». То есть два матча с прямыми конкурентами. «Спартак», помимо ЦСКА, примет «Пари НН» и поедет в гости к «Химкам» и «Крыльям» — кажется, это чуть более легкий график, пусть никого тут и нет проще «Торпедо». «Ростов» же трижды сыграет за пределами своего города — в Сочи, Краснодаре (туда им хотя бы лететь не надо) и Москве, а примет лишь «Ахмат».

Впрочем, и тут минус может обернуться плюсом, поскольку команда Валерия Карпина — одна из самых успешных в РПЛ по игре в гостях, а оба поражения весной потерпела дома — от «Локомотива» и «Факела». Возможно, на выезде ей играть удобнее, да и посещаемость на «Ростов Арене» вдохновению не очень способствует.

Тем не менее на сегодня есть ощущение, что серебряный призер определился в дерби «Спартак» — ЦСКА. Победитель получит наибольшие шансы, а в случае ничьей и тех и других сможет «съесть» «Ростов».

Антон Шунин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Сухари» Шунина и память Яшиной

Последнее, о чем сегодня хочу сказать, касается «Динамо», для которого сезон фактически окончен — особенно на фоне разговоров о неизбежном уходе Славиши Йокановича. Матч с «Химками» его команда провела как раз как досрочно завершившая чемпионат, и после пустейшего тайма в большинстве ей крупно повезло с пенальти в добавленное время и тремя очками.

В любом случае обсуждение фамилии нового главного тренера интересует сейчас болельщиков бело-голубых куда больше, чем остаток этого сезона. Хотя вот матч 27-го тура с «Ахматом» — из серии «за шесть очков». «Динамо» отстает от гостей из Чечни на балл, и те выглядят более стабильными и мотивированными. Не зря «Ахмат» по «урожаю» в весенних турах делит с «Краснодаром» 4-5-е места с 17 очками, тогда как бело-голубые со «Спартаком» — 8-9-е места с 13.

Но я о другом. 10 мая исполнился ровно год со дня смерти Валентины Тимофеевны Яшиной, жены лучшего вратаря мирового футбола всех времен. Во всяком случае единственного, кто брал «Золотой мяч». И в честь кого назван приз ФИФА лучшему голкиперу года.

В 2011 году посчастливилось несколько часов беседовать с Валентиной Тимофеевной на яшинской кухне в Чапаевском переулке. Эта сильная и в то же время душевная женщина прожила после смерти мужа 32 года — и все это время достойно несла миру память о нем. За те часы она погрузила меня в атмосферу семьи Яшиных, и я выходил из этой великой квартиры счастливым человеком.

А 15 апреля 2022 года она менее чем за месяц до ухода из жизни в последний раз увидела победу «Динамо» с трибун стадиона имени Яшина. И в сопровождении другого знаменитого вратаря «Динамо» Владимира Пильгуя поздравила Антона Шунина с сотым сухим матчем за «Динамо» во всех турнирах.

6 мая 2023 года Шунин с «Химками» сыграл 99-й сухой матч в РПЛ. Следующий — юбилейный. И будет правильно, если Антон посвятит его памяти Валентины Тимофеевны. А также если ее памяти будет посвящен весь матч «Динамо» с «Ахматом».