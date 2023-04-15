Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион
«Зенит» в отрыве. Основной вопрос заключительной части РПЛ — не в том, кто способен отобрать у сине-бело-голубых чемпионство, а когда оно будет оформлено. Питерский клуб идет за пятым подряд и десятым с учетом одного советского золотом. Решающий отрезок выглядит интригующим: четыре ближайших матча — с командами, которые высоко забрались в лиге и помешали зенитовцам в Кубке.
«Зенит» с 23-го по 26-й тур сыграет:
— на выезде с «Ростовом» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:1), команда Карпина не сбавляет в весенней части и цепляется за второе место;
— дома с «Динамо» (матч первого круга в Москве — победа 2:0), бело-голубые просели в чемпионате, зато выбили питерцев из пути регионов Кубка России после серии пенальти в Санкт-Петербурге;
— на выезде с «Крыльями Советов» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:0), самарцы оставили зенитовцев третьими в кубковой группе вне пути РПЛ (2:0, 1:2);
— дома со «Спартаком» (матч первого круга в Москве — победа 2:1), красно-белые раззадорили принципиального соперника разгромом и дракой в Кубке (3:0, 0:0).
«Зенит» станет недосягаемым за четыре тура до конца, если увеличит отрыв от второго места до 12 очков и сохранит преимущество по личным играм с «Ростовом» и «Спартаком». ЦСКА и «Ахмат» к тому моменту должны отставать на 13 или более очков. Грозненцы сейчас — единственная команда чемпионата, которая имеет положительный баланс игр с лидером (0:0, 2:1), армейцы — равный (1:2, 1:0), но в теории уступят по дополнительным показателям (общему количеству побед, разности мячей, числу забитых голов).
«Зенит» может обеспечить нужный отрыв победами над «Ростовом», «Динамо», «Крыльями» и ничьей со «Спартаком». Причем выигрывать как минимум трижды подряд может не потребоваться, если другие команды из группы лидеров потеряют очки. Это выглядит почти неизбежным как с учетом формы и игры, так и матча «Спартак» — «Ростов» перед выездом команды Абаскаля в Санкт-Петербург.
Не исключен вариант, что чемпион определится еще раньше — в 25-м туре в субботу, 29 апреля. В день, когда «Зенит» сыграет в Самаре, ЦСКА — в Грозном, а «Спартак» и «Ростов» — друг с другом. В истории чемпионата России были случаи определения победителя за четыре тура до конца, за пять — еще нет.
Вполне реально, что кубок чемпионов РПЛ появится именно на матче «Зенит» — «Спартак» на «Газпром-Арене» вечером воскресенья, 7 мая. Главная интрига — чемпион определится до игры, в ней или все же в следующем или другом туре. Резервные вариант и дата — домашний матч команды Семака с «Краснодаром» 13 мая. И тогда дальше в свободном графике сине-бело-голубых останутся выездные встречи с «Оренбургом» и «Сочи», а также заключительный матч чемпионата на своем поле с «Факелом».
Какой вариант сыграет?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4