Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зенитовец Вендел (№8) против Романа Зобнина: лидера РПЛ не остановить?
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Семака идет за второй звездой.

«Зенит» в отрыве. Основной вопрос заключительной части РПЛ — не в том, кто способен отобрать у сине-бело-голубых чемпионство, а когда оно будет оформлено. Питерский клуб идет за пятым подряд и десятым с учетом одного советского золотом. Решающий отрезок выглядит интригующим: четыре ближайших матча — с командами, которые высоко забрались в лиге и помешали зенитовцам в Кубке.

«Зенит» с 23-го по 26-й тур сыграет:

— на выезде с «Ростовом» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:1), команда Карпина не сбавляет в весенней части и цепляется за второе место;

— дома с «Динамо» (матч первого круга в Москве — победа 2:0), бело-голубые просели в чемпионате, зато выбили питерцев из пути регионов Кубка России после серии пенальти в Санкт-Петербурге;

— на выезде с «Крыльями Советов» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:0), самарцы оставили зенитовцев третьими в кубковой группе вне пути РПЛ (2:0, 1:2);

— дома со «Спартаком» (матч первого круга в Москве — победа 2:1), красно-белые раззадорили принципиального соперника разгромом и дракой в Кубке (3:0, 0:0).

Матч &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зенит» едет в гости ко второму месту — молодому и волевому «Ростову». Но битвой за золото это назвать нельзя

«Зенит» станет недосягаемым за четыре тура до конца, если увеличит отрыв от второго места до 12 очков и сохранит преимущество по личным играм с «Ростовом» и «Спартаком». ЦСКА и «Ахмат» к тому моменту должны отставать на 13 или более очков. Грозненцы сейчас — единственная команда чемпионата, которая имеет положительный баланс игр с лидером (0:0, 2:1), армейцы — равный (1:2, 1:0), но в теории уступят по дополнительным показателям (общему количеству побед, разности мячей, числу забитых голов).

«Зенит» может обеспечить нужный отрыв победами над «Ростовом», «Динамо», «Крыльями» и ничьей со «Спартаком». Причем выигрывать как минимум трижды подряд может не потребоваться, если другие команды из группы лидеров потеряют очки. Это выглядит почти неизбежным как с учетом формы и игры, так и матча «Спартак» — «Ростов» перед выездом команды Абаскаля в Санкт-Петербург.

10&nbsp;апреля. &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали

Не исключен вариант, что чемпион определится еще раньше — в 25-м туре в субботу, 29 апреля. В день, когда «Зенит» сыграет в Самаре, ЦСКА — в Грозном, а «Спартак» и «Ростов» — друг с другом. В истории чемпионата России были случаи определения победителя за четыре тура до конца, за пять — еще нет.

Вполне реально, что кубок чемпионов РПЛ появится именно на матче «Зенит» — «Спартак» на «Газпром-Арене» вечером воскресенья, 7 мая. Главная интрига — чемпион определится до игры, в ней или все же в следующем или другом туре. Резервные вариант и дата — домашний матч команды Семака с «Краснодаром» 13 мая. И тогда дальше в свободном графике сине-бело-голубых останутся выездные встречи с «Оренбургом» и «Сочи», а также заключительный матч чемпионата на своем поле с «Факелом».

Какой вариант сыграет?

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Корнеев — о Дуарте в «Спартаке»: «Зачем его подписали? Он туристом приехал?»
«Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева
РПЛ: «Торпедо» — «Спартак», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура
Вратарь «Торпедо» Бабурин о новом тренере Клотете: «Почувствовали его веру в нас. Общее настроение поднялось»
Лебеденко о возвращении Самсонова в состав «Торпедо»: «Для него это родной клуб. Это важно в сегодняшних реалиях»
Вратарь «Торпедо» Бабурин о матче со «Спартаком»: «Настрой максимальный. Нам нужно брать очки в любом матче»
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» едет в гости ко второму месту — молодому и волевому «Ростову». Но битвой за золото это назвать нельзя

«Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости