Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион

Команда Семака идет за второй звездой.

«Зенит» в отрыве. Основной вопрос заключительной части РПЛ — не в том, кто способен отобрать у сине-бело-голубых чемпионство, а когда оно будет оформлено. Питерский клуб идет за пятым подряд и десятым с учетом одного советского золотом. Решающий отрезок выглядит интригующим: четыре ближайших матча — с командами, которые высоко забрались в лиге и помешали зенитовцам в Кубке.

«Зенит» с 23-го по 26-й тур сыграет:

— на выезде с «Ростовом» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:1), команда Карпина не сбавляет в весенней части и цепляется за второе место;

— дома с «Динамо» (матч первого круга в Москве — победа 2:0), бело-голубые просели в чемпионате, зато выбили питерцев из пути регионов Кубка России после серии пенальти в Санкт-Петербурге;

— на выезде с «Крыльями Советов» (матч первого круга в Санкт-Петербурге — победа 3:0), самарцы оставили зенитовцев третьими в кубковой группе вне пути РПЛ (2:0, 1:2);

— дома со «Спартаком» (матч первого круга в Москве — победа 2:1), красно-белые раззадорили принципиального соперника разгромом и дракой в Кубке (3:0, 0:0).

«Зенит» станет недосягаемым за четыре тура до конца, если увеличит отрыв от второго места до 12 очков и сохранит преимущество по личным играм с «Ростовом» и «Спартаком». ЦСКА и «Ахмат» к тому моменту должны отставать на 13 или более очков. Грозненцы сейчас — единственная команда чемпионата, которая имеет положительный баланс игр с лидером (0:0, 2:1), армейцы — равный (1:2, 1:0), но в теории уступят по дополнительным показателям (общему количеству побед, разности мячей, числу забитых голов).

«Зенит» может обеспечить нужный отрыв победами над «Ростовом», «Динамо», «Крыльями» и ничьей со «Спартаком». Причем выигрывать как минимум трижды подряд может не потребоваться, если другие команды из группы лидеров потеряют очки. Это выглядит почти неизбежным как с учетом формы и игры, так и матча «Спартак» — «Ростов» перед выездом команды Абаскаля в Санкт-Петербург.

Не исключен вариант, что чемпион определится еще раньше — в 25-м туре в субботу, 29 апреля. В день, когда «Зенит» сыграет в Самаре, ЦСКА — в Грозном, а «Спартак» и «Ростов» — друг с другом. В истории чемпионата России были случаи определения победителя за четыре тура до конца, за пять — еще нет.

Вполне реально, что кубок чемпионов РПЛ появится именно на матче «Зенит» — «Спартак» на «Газпром-Арене» вечером воскресенья, 7 мая. Главная интрига — чемпион определится до игры, в ней или все же в следующем или другом туре. Резервные вариант и дата — домашний матч команды Семака с «Краснодаром» 13 мая. И тогда дальше в свободном графике сине-бело-голубых останутся выездные встречи с «Оренбургом» и «Сочи», а также заключительный матч чемпионата на своем поле с «Факелом».

Какой вариант сыграет?