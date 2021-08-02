Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов — о матче в Ростове-на-Дону.

— «Зенит» в нужные моменты матча добавлял и расставлял все точки над i, — начал Радимов. — Изначально класс у питерцев, конечно, выше.

— С учетом Суперкубка «Зенит» уже забил в этом сезоне 10 мячей.

— Питерцы смотрятся уверенно. Игроки знают, что делать в той или иной ситуации. Все выстроено. Это и приносит свои плоды. Вы же видели угловой, после которого Ракицкий пробил с лета? То есть команда Семака импровизирует даже в деталях. Это не может не радовать.

— Александр Ерохин находится просто в шикарной форме. Может быть, вот он — ключевой игрок сборной?

— Если он продолжит в том же духе, то, думаю, будет вызываться в национальную команду. А дальше уже все зависит от мнения Карпина. Все-таки сборная и РПЛ — разные вещи.

— Что-то насторожило в игре «Зенита» на старте сезона?

— Мы пока говорим об уровне чемпионата России. Здесь этого класса питерцам хватает. Думаю, команда не форсирует набор формы. Запас прочности чувствуется. Если надо, питерцы еще и добавят. К Лиге чемпионов вернется Малком. На свой пик «Зенит» выйдет именно к еврокубкам.

— Азмун, похоже, опять никуда не уедет. Его каждый год сватают в европейские клубы, а он все остается и остается в РПЛ.

— Ну... Азмун — один из лучших бомбардиров чемпионата России. Интерес к нему в Европе понятен. Естественно, что иранец востребован, тем более ему 26 лет. Отсюда и все эти новости. А почему он никуда не уезжает? Вопрос точно не ко мне.

— Как вам сегодня игра Артема Дзюбы?

— Он играл увереннее, чем в первом туре, прибавляет. Думаю, что к концу августа — началу сентября мы уже увидим прежнего Дзюбу, который выйдет на пик формы.

— Просто этот матч многими специалистами рассматривался в таком разрезе: докажет ли Дзюба Карпину, что он достоин играть в сборной России?

— Сегодняшний матч показал, что Дзюба достоин вызова в сборную. Но по какой схеме будет играть Карпин? Если с одним нападающим, то нужно будет выбирать между Дзюбой и Соболевым. Кто лучше себя проявит в тренировочном процессе, тот и будет выходить на поле. Так что зачем вам, журналистам, сейчас гадать? Все решит конкуренция.

— Вы допускаете, что Соболев может выиграть эту конкуренцию?

— Вполне. Почему нет? Соболев сейчас хорош. Но Дзюба ведь еще прибавит. О его мастерстве мы все знаем. Но мы пока не понимаем, в какой футбол будет играть Карпин, какие нюансы выйдут на первый план. Допустим, Дзюба сильнее в верховой борьбе, Соболев мобильнее. Дзюба, пожалуй, техничнее. Соболев лучше играет на опережение. То есть у каждого есть свои плюсы и минусы. Все это будет учитываться тренерским штабом.

— А если «Ростов» так и продолжит проигрывать, с каким настроением Карпин будет приезжать в сборную?

— На данный момент руководству «Ростова» явно не по душе такие поражения. Если так будет продолжаться, то совмещение не пойдет на пользу прежде всего донскому клубу, а не сборной. Но раз «Ростов» согласился на это, то что теперь поделать.

— Да и Карпина, похоже, будут критиковать. Ведь далеко не все поняли выбор РФС. И сейчас результаты «Ростова» явно говорят не в пользу нового главного тренера сборной.

— Раз Карпин согласился возглавить национальную команду, значит, он должен быть готов к серьезному прессу. Есть факт — совмещение постов, ничего не поменять. Нам остается только болеть и переживать за нашу сборную.