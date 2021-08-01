Первый гол «Зенита» засчитан ошибочно. В пользу «Ростова» не назначен пенальти

Оцениваем работу судейской бригады во время матча «Ростов» — «Зенит» и подводим промежуточные итоги двух туров

Перед голом Ерохина Кузяев нарушил правила

На 29-й минуте матча «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.

Далер Кузяев классно навесил, Ерохин перевисел Терентьева и вбил мяч в дальний угол ? pic.twitter.com/TbU1CaEYiT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021

В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.

Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.

Кержаков ударил Комличенко по голове

На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их вратарь Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались.

«Ростов» — «Зенит».

Решение бригады можно считать ошибкой, если сравнить этот момент с эпизодом из игры 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте Павел Шадыханов не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

В середине недели этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти. Получается, что и удар Кержакова следовало квалифицировать как фол и наказать 11-метровым.

Бабурин сбил Азмуна

На 34-й минуте арбитр принял верное решение, наказав ростовчан 11-метровым ударом. Судья быстро разобрался в том, что случилось в штрафной площади хозяев поля, и правильно квалифицировал действия вратаря Егора Бабурина, который руками сбил Сердара Азмуна, нарушив правила.

11-метровый в ворота гостей назначали слишком долго. Но решение правильное

На 42-й минуте Мешков не увидел, что Деян Ловрен нарушил правила, в своей штрафной площади наступив Комличенко на голеностоп. В результате ошибочно не был назначен 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

В действия судьи правильно вмешались видеоассистенты Москалев и Елеференко — после своей проверки они предложили Мешкову посмотреть повторы момента на мониторе. Времени на принятие окончательного решения ушло много, но в итоге на 45+1-й минуте был назначен пенальти.

ВАР работают долго

В матчах первых двух туров видеоарбитры в ряде эпизодов слишком долго проводили проверки, заставляя судей делать большие перерыве в игре, или абсолютно на ровном месте затевали изучение видеозаписи, когда правильность решения рефери была очевидной.

Прецеденты

Кроме того, созданы прецеденты, которые придется учитывать судьям как минимум в ближайшее время. О первом написано выше: признано ошибочным решение Шадыханова, не наказавшего вратаря 11-метровым ударом за шлепок соперника по голове.

Второй прецедент: частичная поддержка Евгения Кукуляка. Этот арбитр на 74-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» допустил серьезную ошибку, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья решил, что защитник подмосковной команды Душан Стоинович сбил Алексея Сутормина. На самом деле зенитовец, владевший мячом, сделал движение правой ногой не в направлении мяча, а вбок — в сторону ноги соперника. В итоге произошел контакт в области бедер игроков, а после этого Сутормин упал.

С тем, что решение Кукуляка ошибочное, согласно подавляющее большинство экспертов «СЭ», с которыми этот эпизод обсуждался в течение полутора дней после игры. По нашим данным, такова позиция и инспектора матча Эдуарда Малого, который значительно снизил судье итоговую оценку. Но судью, по моим данным, поддержали некоторые члены экспертно-судейской комиссии.

К чему это привело? На 32-й минуте матча 2-го тура «Уфа» — «Динамо» серьезно ошибся уже арбитр Алексей Сухой, назначив 11-метровый удар в ворота уфимской команды. Судья решил, что Неманья Милетич сбил Константина Тюкавина. На самом деле динамовец прокинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо в сторону соперника. И после этого произошел контакт двух ног. То есть Тюкавин повторил трюк Сутормина.

Не исключаю, теперь таких моментов станет больше. Как быть судьям?