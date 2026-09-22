Губерниев ответил на заявление «Крыльев Советов»: «Бог не выдаст, свинья не съест!»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление «Крыльев Советов» по поводу извинений телеканала «Матч ТВ» за его высказывания в адрес игроков самарской команды.

Ранее во время FONBET Кубка России Губерниев заявил, что игроки «Крыльев» ведут себя «как свиньи». Во вторник клуб из Самары сообщил, что телеканал принес извинения и уведомил о разъяснительной работе с журналистом. В «Крыльях Советов» также подчеркнули, что считают целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев позицию Губерниева. В заявлении говорилось: «Бог всем судья».

«Футбольный бог нам всем судья...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале, прикрепив подмигивающий смайл. После чего также добавил: «Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест!».

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам девяти туров сезона-2026/27. На счету команды 11 очков.

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