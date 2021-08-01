Много борьбы и ни одного удара в створ. Что показал Дзюба перед Карпиным

Перспективы форварда «Зенита» в сборной России остаются неясными.

Матч «Ростова» и «Зенита» был интересен прежде всего встречей Валерия Карпина и Артема Дзюбы в новом статусе. Раньше они пересекались в «Спартаке» и были соперниками на полях РПЛ. Теперь же Карпин — главный тренер сборной России.

У Дзюбы и Карпина сложились не лучшие взаимоотношения. Однако тренер заявил, что форвард получит вызов в сборную, если будет способен «принести ей пользу». В связи с этим мы решили проанализировать действия Дзюбы в матче с «Ростовом», дабы оценить его перспективы в национальной команде.

Передвижение

Даже на первых минутах Дзюба не показывал большой активности. Чаще всего он располагался в центре атаки, практически не смещался на фланг или в глубину поля.

Артем не слишком охотно отрабатывал и в защите. Особенно бросалось это в глаза на фоне Николая Комличенко, который нередко опускался вниз, цеплялся за мяч и помогал «Ростову» выходить в атаку.

Зато Дзюба хорошо стягивал на себя внимание. Так, например, на 24-й минуте он помог создать опасный момент: Далер Кузяев прострелил в штрафную, на передачу откликнулся Александр Ерохин. Дзюба в этой ситуации увел за собой защитников.

Прессинг

Дзюба и в более молодом возрасте не отличался активным участием в прессинге. Сейчас же, когда ему 32 года, это стало еще более очевидно.

За первый тайм Дзюба включился в прессинг всего два раза — большую часть времени он ходил шагом или передвигался легкой трусцой. Справедливости ради стоит отметить, что «Зенит» в целом практически не прессинговал и зачастую отходил к центральной линии, позволяя защитникам «Ростова» разыгрывать мяч на своей половине. Во втором тайме тенденция сохранилась.

Артем Дзюба (№ 22) и его действия в прессинге защитников «Ростова».

Игра в атаке

«Зенит» привычно выходил в атаку через забросы на Дзюбу. В первом тайме Артем не так часто цеплялся за мяч — лишь на 16-й минуте он дождался точной передачи, но его скидка на Сердара Азмуна получилось неточной.

К середине первого тайма Дзюба нанес два удара: один был заблокирован защитниками «Ростова», а второй получился слишком уж неточным. После перерыва Дзюбу задействовали чуть чаще, при этом большой остроты от Артема не было.

Статистические показатели Артема Дзюбы в матче с «Ростовом»

Удары (в створ) Передачи (точность) Ключевые передачи Единоборства (выигранных) Успешные обводки 3 (0) 27 (67%) 3 15 (60%) 1

Очевидно, что сейчас форварда не хватает на весь матч. И все четыре мяча «Зенит» забил без участия Дзюбы — петербуржцы уже не так зависят от него, как это было раньше. Скорее всего, нечто похожее будет и в сборной под руководством Карпина.