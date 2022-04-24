Матч «Спартака» снова свелся к обсуждению судейства. Карпин обыграл красно-белых
Победой над ЦСКА в четвертьфинале Кубка «Спартак» вдохнул жизнь в остаток своего сезона. Есть надежда на трофей — так и за матчами чемпионата смотреть интереснее. Казалось, взяв четыре очка в двух последних матчах, «Спартак» ушел от темы вылета в ФНЛ. Но «Рубин» с «Химками» в этом туре выиграли, и отрыв красно-белых от зоны стыков сократился до трех очков.
Впрочем, в точно такой же турнирной ситуации был и «Ростов». Желто-синие еще во время зимней паузы стояли в этих самых стыках, но после возвращения Валерия Карпина начали регулярно набирать очки, а в последних матчах и вовсе выдали серию из трех побед подряд. И даже обошли «Спартак» перед очной встречей. Так и без того традиционно яркое противостояние «Ростова» и «Спартака» получило еще и турнирную подоплеку.
В стартовые минуты на поле была только одна команда. «Ростов» владел подавляющим преимуществом, хозяева были мобильнее и предприимчивее. «Спартак» вообще не мог зацепиться за мяч и абсолютно закономерно пропустил. Тугарев собрал перед собой всех защитников «Спартака» и сквозь них отправил мяч в сетку. Много вопросов по этому голу к Чернову и Кофрие. В тот момент казалось, что «Спартак» идет на разгромное поражение, минимум на 0:3.
Но буквально в ответной атаке красно-белые забили: Соболев изящно разобрался в штрафной и забил классный гол. Эффекта моменту добавил рукописный баннер на ростовской трибуне «Игра твоей мечты».
Кстати, Соболев был единственным, кто из этого состава не вышел в старте на кубковое дерби. Ваноли предпочел российского форварда Николсону, и игра очень быстро доказала правоту итальянца. После этого матч стал абсолютно равным. Впору было шутить о том, что поезд, на котором «Спартак» добирался до Ростова, просто припозднился. Был даже момент, когда на скамейке «Ростова» перекрестился Виталий Кафанов: Жиго внес мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда. Это судейское решение вопросов не вызвало.
Открытием первого тайма стал Мартинс. За пару месяцев в «Спартаке» он зарекомендовал себя как цепкий и атлетичный опорник, который не слишком хорош на мяче. Но в Ростове Мартинс внезапно одинаково успешно закрыл все роли в центральной зоне — и разрушителя, и «бокс-ту-бокс», и плеймейкера. Результативную подачу на Соболева, кстати, выполнял именно он.
Во втором тайме на ведущие роли вышел арбитр Мешков. Вскоре после перерыва Бакаев тонким пасом вывел Игнатова один на один, и тот свой момент реализовал. Но судьи очень прилично отмотали эпизод назад и отменили гол из-за игры того же Игнатова где-то в центре поля в самой зачаточной стадии атаки. На этот эпизод моментально отреагировал президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством».
Однако на этом судейская тема в этом матче была далеко не исчерпана. После следующего забега к монитору Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака». Пенальти спорный: Полоз упал в штрафной после незначительного контакта с Кофрие. Изначально этот эпизод был заигран, именно поэтому такие пенальти называют «телевизионными». Полоз забил, но это был далеко не последний гол в матче.
«Спартак» мог отыгрываться — Песьяков в каком-то фантастическом прыжке не дал забить Бакаеву с семи метров. В итоге красно-белые забили в куда менее очевидном моменте: роскошный дальний удар от штанги удался Литвинову. Все на этом, 2:2? Нет!
Нашлось время для еще одного пенальти! Жиго неаккуратно сыграл на самой линии штрафной, и Мешков без каких-либо подсказок указал на «точку». Полоза на поле уже не было, и пенальти реализовал Соу.
«Ростов» одержал четвертую победу подряд, и команда Карпина может спокойно доигрывать чемпионат. «Спартаку» покоя теперь точно не будет — и от обсуждения судейских решений, и от внезапно осложнившегося турнирного положения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0