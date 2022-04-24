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Матч «Спартака» снова свелся к обсуждению судейства. Карпин обыграл красно-белых

«Спартак» на выезде проиграл «Ростову»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».
Фото ФК «Ростов».

Арбитр Мешков не засчитал два гола «Спартака» и назначил два пенальти в ворота москвичей.

Победой над ЦСКА в четвертьфинале Кубка «Спартак» вдохнул жизнь в остаток своего сезона. Есть надежда на трофей — так и за матчами чемпионата смотреть интереснее. Казалось, взяв четыре очка в двух последних матчах, «Спартак» ушел от темы вылета в ФНЛ. Но «Рубин» с «Химками» в этом туре выиграли, и отрыв красно-белых от зоны стыков сократился до трех очков.

&laquo;Ростов&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;26-м туре РПЛ со&nbsp;счетом 3:2. «Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

Впрочем, в точно такой же турнирной ситуации был и «Ростов». Желто-синие еще во время зимней паузы стояли в этих самых стыках, но после возвращения Валерия Карпина начали регулярно набирать очки, а в последних матчах и вовсе выдали серию из трех побед подряд. И даже обошли «Спартак» перед очной встречей. Так и без того традиционно яркое противостояние «Ростова» и «Спартака» получило еще и турнирную подоплеку.

В стартовые минуты на поле была только одна команда. «Ростов» владел подавляющим преимуществом, хозяева были мобильнее и предприимчивее. «Спартак» вообще не мог зацепиться за мяч и абсолютно закономерно пропустил. Тугарев собрал перед собой всех защитников «Спартака» и сквозь них отправил мяч в сетку. Много вопросов по этому голу к Чернову и Кофрие. В тот момент казалось, что «Спартак» идет на разгромное поражение, минимум на 0:3.

Но буквально в ответной атаке красно-белые забили: Соболев изящно разобрался в штрафной и забил классный гол. Эффекта моменту добавил рукописный баннер на ростовской трибуне «Игра твоей мечты».

Кстати, Соболев был единственным, кто из этого состава не вышел в старте на кубковое дерби. Ваноли предпочел российского форварда Николсону, и игра очень быстро доказала правоту итальянца. После этого матч стал абсолютно равным. Впору было шутить о том, что поезд, на котором «Спартак» добирался до Ростова, просто припозднился. Был даже момент, когда на скамейке «Ростова» перекрестился Виталий Кафанов: Жиго внес мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда. Это судейское решение вопросов не вызвало.

Открытием первого тайма стал Мартинс. За пару месяцев в «Спартаке» он зарекомендовал себя как цепкий и атлетичный опорник, который не слишком хорош на мяче. Но в Ростове Мартинс внезапно одинаково успешно закрыл все роли в центральной зоне — и разрушителя, и «бокс-ту-бокс», и плеймейкера. Результативную подачу на Соболева, кстати, выполнял именно он.

Во втором тайме на ведущие роли вышел арбитр Мешков. Вскоре после перерыва Бакаев тонким пасом вывел Игнатова один на один, и тот свой момент реализовал. Но судьи очень прилично отмотали эпизод назад и отменили гол из-за игры того же Игнатова где-то в центре поля в самой зачаточной стадии атаки. На этот эпизод моментально отреагировал президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством».

Однако на этом судейская тема в этом матче была далеко не исчерпана. После следующего забега к монитору Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака». Пенальти спорный: Полоз упал в штрафной после незначительного контакта с Кофрие. Изначально этот эпизод был заигран, именно поэтому такие пенальти называют «телевизионными». Полоз забил, но это был далеко не последний гол в матче.

«Спартак» мог отыгрываться — Песьяков в каком-то фантастическом прыжке не дал забить Бакаеву с семи метров. В итоге красно-белые забили в куда менее очевидном моменте: роскошный дальний удар от штанги удался Литвинову. Все на этом, 2:2? Нет!

Нашлось время для еще одного пенальти! Жиго неаккуратно сыграл на самой линии штрафной, и Мешков без каких-либо подсказок указал на «точку». Полоза на поле уже не было, и пенальти реализовал Соу.

«Ростов» одержал четвертую победу подряд, и команда Карпина может спокойно доигрывать чемпионат. «Спартаку» покоя теперь точно не будет — и от обсуждения судейских решений, и от внезапно осложнившегося турнирного положения.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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ЦСКА
Динамо

X2

21%

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ТБ 1.5

18%

1.35

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16%

1.88
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Краснодар
Зенит

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1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

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13%

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Спартак 2
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24%

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«Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен
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5
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