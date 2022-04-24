Когда арбитрам найдут настоящего руководителя? В матче «Спартака» новый судейский скандал

Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»

В игре 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2) рефери приняли спорное решение, отменив гол гостей, и ошибочно назначили пенальти в их ворота. Разбираемся, что происходит в концовке сезона.

Молодец ассистент судьи — гол Жиго отменен правильно!

На 32-й минуте матча «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков, отреагировав на сигнал первого ассистента Арама Петросяна, правильно зафиксировал положение «вне игры», не засчитал гол Самюэля Жиго и назначил свободный удар в сторону ворот красно-белых.

Петросян быстро разобрался в ситуации в штрафной площади ростовчан: помощник судьи заметил, что мяч в направлении ворот полетел после скидки Михаила Игнатова, а Жиго в тот момент оказался за линией офсайда. Затем мяч попал в штангу, отскочил в корпус спартаковского защитника, а от него — в сетку.

Два арбитра ФИФА неправильно определили фазу атаки? Мешков и Безбородов отменили еще один гол красно-белых

На 54-й минуте Мешков после вмешательства видеоассистента Владислава Безбородова отменил гол Михаила Игнатова. Получается, что оба судьи, входящие в лист ФИФА на 2022 год, определили:

1. Во время атаки гостей произошел контакт мяча с рукой спартаковца.

2. Затем не было разных фаз атаки — несмотря на то что мяча касались ростовчане и он не так быстро оказался в штрафной площади «Ростова».

3. Фазу атаки можно считать единой, был контакт мяча с рукой — значит, взятие ворот засчитывать нельзя.

Решение Мешкова и Безбородова спорное. Ему обязательно будет дана оценка экспертно-судейской комиссии. Предположу, что мнения экспертов разделятся.

Пенальти после падения Полоза назначен ошибочно. ВАР не должен вмешиваться в таких ситуациях

На 72-й минуте Мешков после вмешательства Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и ошибочно наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.

В таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру.

Но теперь нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, дано указание вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Они так и поступают вопреки правилам и протоколу ВАР. В итоге назначаются такие 11-метровые удары, как в Ростове-на-Дону.

Жиго сбил Сильянова

На 90+3-й минуте Мешков быстро и правильно квалифицировал действия Жиго как нарушение правил и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья находился в хорошей позиции и заметил, что защитник красно-белых в своей штрафной площади ударил Александра Сильянова по ноге и сбил его.

У судей нет начальника и ВАР-инструктора

В очередной раз в этом году приходится напоминать, что у российских арбитров поменялось несколько начальников — уволены Виктор Кашшаи, а затем Витор Мануэл Мелу Перейра. Департамент судейства на время возглавил профессиональный юрист Павел Каманцев, а его заместителем назначен Николай Иванов.

Фактически во многом впустую прошел февральский сбор в Турции. Потому что некоторые из тех договоренностей и трактовок, которые были согласованы при Мелу Перейре, пришлось менять после его отъезда и проводить в марте новый сбор.

До сих пор не назначены новые руководители судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Ашот Хачатурянц после избрания в ноябре прошлого года президентом РПЛ в соответствии с регламентирующими документами ФИФА и УЕФА, а также судейской конвенцией УЕФА не имеет права руководить российскими арбитрами и оказывать влияние на судейские органы (лигам и клубам это запрещено).

У российских арбитров с июня прошлого года нет собственного ВАР-инструктора. Новый руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов таковым не является, он только менеджер и организатор.

Неудивительно (с учетом в целом снизившегося уровня судейства), что после возобновления чемпионата России-2021/22 произошло столько скандалов и недоразумений.