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Судейство

Сегодня, 19:45

Когда арбитрам найдут настоящего руководителя? В матче «Спартака» новый судейский скандал

Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц, Виталий Мешков и Владислав Безбородов.
Фото «СЭ»
В игре 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:2) рефери приняли спорное решение, отменив гол гостей, и ошибочно назначили пенальти в их ворота. Разбираемся, что происходит в концовке сезона.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Спартак
Голы
Тугарев, 14 (1:0), Соболев, 17 (1:1), Полоз, 75 (2:1), Литвинов, 90+1 (2:2), Соу, 90+5 (3:2)
Ростов
Песьяков Калинин (Терентьев, 66) Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мухин, 85) Щетинин (Селява, 67) Полоз (Голенков, 88) Комличенко (Соу, 67)
Спартак
Максименко Кофрие (Литвинов, 76) Жиго Классен (Николсон, 76) Джикия Чернов (Рассказов, 59) Бакаев (Денисов, 90) Мартинс Игнатов Зобнин Соболев
Предупреждения
Щетинин 20’, Байрамян 65’, Соу 90+7’  -  Чернов 45+5’, Соболев 45+5’, Мартинс 90+4’
Судьи
Мешков (Дмитров) Петросян (Бронницы) Богданов (Верея)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

Молодец ассистент судьи — гол Жиго отменен правильно!

На 32-й минуте матча «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков, отреагировав на сигнал первого ассистента Арама Петросяна, правильно зафиксировал положение «вне игры», не засчитал гол Самюэля Жиго и назначил свободный удар в сторону ворот красно-белых.

Петросян быстро разобрался в ситуации в штрафной площади ростовчан: помощник судьи заметил, что мяч в направлении ворот полетел после скидки Михаила Игнатова, а Жиго в тот момент оказался за линией офсайда. Затем мяч попал в штангу, отскочил в корпус спартаковского защитника, а от него — в сетку.

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Два арбитра ФИФА неправильно определили фазу атаки? Мешков и Безбородов отменили еще один гол красно-белых

На 54-й минуте Мешков после вмешательства видеоассистента Владислава Безбородова отменил гол Михаила Игнатова. Получается, что оба судьи, входящие в лист ФИФА на 2022 год, определили:

1. Во время атаки гостей произошел контакт мяча с рукой спартаковца.

2. Затем не было разных фаз атаки — несмотря на то что мяча касались ростовчане и он не так быстро оказался в штрафной площади «Ростова».

3. Фазу атаки можно считать единой, был контакт мяча с рукой — значит, взятие ворот засчитывать нельзя.

Решение Мешкова и Безбородова спорное. Ему обязательно будет дана оценка экспертно-судейской комиссии. Предположу, что мнения экспертов разделятся.

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Пенальти после падения Полоза назначен ошибочно. ВАР не должен вмешиваться в таких ситуациях

На 72-й минуте Мешков после вмешательства Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и ошибочно наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.

Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.

В таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру.

Но теперь нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, дано указание вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Они так и поступают вопреки правилам и протоколу ВАР. В итоге назначаются такие 11-метровые удары, как в Ростове-на-Дону.

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Жиго сбил Сильянова

На 90+3-й минуте Мешков быстро и правильно квалифицировал действия Жиго как нарушение правил и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья находился в хорошей позиции и заметил, что защитник красно-белых в своей штрафной площади ударил Александра Сильянова по ноге и сбил его.

У судей нет начальника и ВАР-инструктора

В очередной раз в этом году приходится напоминать, что у российских арбитров поменялось несколько начальников — уволены Виктор Кашшаи, а затем Витор Мануэл Мелу Перейра. Департамент судейства на время возглавил профессиональный юрист Павел Каманцев, а его заместителем назначен Николай Иванов.

Фактически во многом впустую прошел февральский сбор в Турции. Потому что некоторые из тех договоренностей и трактовок, которые были согласованы при Мелу Перейре, пришлось менять после его отъезда и проводить в марте новый сбор.

До сих пор не назначены новые руководители судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Ашот Хачатурянц после избрания в ноябре прошлого года президентом РПЛ в соответствии с регламентирующими документами ФИФА и УЕФА, а также судейской конвенцией УЕФА не имеет права руководить российскими арбитрами и оказывать влияние на судейские органы (лигам и клубам это запрещено).

У российских арбитров с июня прошлого года нет собственного ВАР-инструктора. Новый руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов таковым не является, он только менеджер и организатор.

Неудивительно (с учетом в целом снизившегося уровня судейства), что после возобновления чемпионата России-2021/22 произошло столько скандалов и недоразумений.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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ЦСКА 0
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Виталий Мешков
Владислав Безбородов
20
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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