Когда арбитрам найдут настоящего руководителя? В матче «Спартака» новый судейский скандал
Молодец ассистент судьи — гол Жиго отменен правильно!
На 32-й минуте матча «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков, отреагировав на сигнал первого ассистента Арама Петросяна, правильно зафиксировал положение «вне игры», не засчитал гол Самюэля Жиго и назначил свободный удар в сторону ворот красно-белых.
Петросян быстро разобрался в ситуации в штрафной площади ростовчан: помощник судьи заметил, что мяч в направлении ворот полетел после скидки Михаила Игнатова, а Жиго в тот момент оказался за линией офсайда. Затем мяч попал в штангу, отскочил в корпус спартаковского защитника, а от него — в сетку.
Два арбитра ФИФА неправильно определили фазу атаки? Мешков и Безбородов отменили еще один гол красно-белых
На 54-й минуте Мешков после вмешательства видеоассистента Владислава Безбородова отменил гол Михаила Игнатова. Получается, что оба судьи, входящие в лист ФИФА на 2022 год, определили:
1. Во время атаки гостей произошел контакт мяча с рукой спартаковца.
2. Затем не было разных фаз атаки — несмотря на то что мяча касались ростовчане и он не так быстро оказался в штрафной площади «Ростова».
3. Фазу атаки можно считать единой, был контакт мяча с рукой — значит, взятие ворот засчитывать нельзя.
Решение Мешкова и Безбородова спорное. Ему обязательно будет дана оценка экспертно-судейской комиссии. Предположу, что мнения экспертов разделятся.
Пенальти после падения Полоза назначен ошибочно. ВАР не должен вмешиваться в таких ситуациях
На 72-й минуте Мешков после вмешательства Безбородова посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади красно-белых и ошибочно наказал Максимилиано Кофрие 11-метровым ударом.
Судья решил, что спартаковец сбил Дмитрия Полоза. Контакт ноги Кофрие с ногой ростовчанина на самом деле был. Но он не стал причиной падения Полоза, который подогнул ноги и упал сам.
В таких ситуациях видеоарбитрам не рекомендуется вмешиваться в действия судьи. Мешков находился в хорошей позиции, видел детали единоборства и продолжил игру.
Но теперь нашим арбитрам, работающим в роли ВАР, дано указание вмешиваться даже при малейшем сомнении и звать коллег к мониторам. Они так и поступают вопреки правилам и протоколу ВАР. В итоге назначаются такие 11-метровые удары, как в Ростове-на-Дону.
Жиго сбил Сильянова
На 90+3-й минуте Мешков быстро и правильно квалифицировал действия Жиго как нарушение правил и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья находился в хорошей позиции и заметил, что защитник красно-белых в своей штрафной площади ударил Александра Сильянова по ноге и сбил его.
У судей нет начальника и ВАР-инструктора
В очередной раз в этом году приходится напоминать, что у российских арбитров поменялось несколько начальников — уволены Виктор Кашшаи, а затем Витор Мануэл Мелу Перейра. Департамент судейства на время возглавил профессиональный юрист Павел Каманцев, а его заместителем назначен Николай Иванов.
Фактически во многом впустую прошел февральский сбор в Турции. Потому что некоторые из тех договоренностей и трактовок, которые были согласованы при Мелу Перейре, пришлось менять после его отъезда и проводить в марте новый сбор.
До сих пор не назначены новые руководители судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Ашот Хачатурянц после избрания в ноябре прошлого года президентом РПЛ в соответствии с регламентирующими документами ФИФА и УЕФА, а также судейской конвенцией УЕФА не имеет права руководить российскими арбитрами и оказывать влияние на судейские органы (лигам и клубам это запрещено).
У российских арбитров с июня прошлого года нет собственного ВАР-инструктора. Новый руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов таковым не является, он только менеджер и организатор.
Неудивительно (с учетом в целом снизившегося уровня судейства), что после возобновления чемпионата России-2021/22 произошло столько скандалов и недоразумений.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0