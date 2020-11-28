«Ростов» включается в чемпионскую гонку? Команда Карпина разгромила «Динамо»
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)
Голы: Полоз, 35 — с пенальти (1:0). Полоз, 71 — с пенальти (2:0). Полоз, 74 (3:0).
Байрамян, 85 (4:0). Моро, 90 — с пенальти (4:1).
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Еременко (Павловец, 82), Байрамян, Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).
«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Терехов, 84), Моро, Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64), Лесовой (Захарян, 84).
Предупреждения: Хаджикадунич, 56. Шиманьски, 58. Плиев, 69.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва).
28 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
У «Ростова» и «Динамо» в этом сезоне много общего. Клубы бесславно вылетели из Лиги Европы, а затем последовали серьезные перемены. «Динамо» вскоре уволило тренера, а «Ростов» здорово перетряхнул состав. Как бы то ни было, первый круг обе команды завершили с незначительным отставанием от лидирующей тройки. При достаточном уровне дерзости можно даже задуматься о непосредственном участии в чемпионской гонке. А с дерзостью у Карпина и Шварца все в порядке. Исходя из этого, очный матч на старте второй половины чемпионата был стратегически очень важен.
Команда уже на стадионе! pic.twitter.com/dbSwBZt39q— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2020
Объединяет два коллектива еще и то, что оба тренера любят и умеют ставить прессинг — «Ростов» и «Динамо» (при Шварце) идут в лидерах чемпионата по возврату владения на чужой половине поля. Недаром динамовский немец комплиментарно говорил о Карпине задолго до очной встречи — взгляды на футбол у них во многом совпадают.
На таком фундаменте игра и не могла стать скучной. У «Динамо» уже привычно здорово работал левый фланг с Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Лесовым. За первые семь минут Скопинцев сделал две классные подачи, после которых вполне могли забивать Себастьян Шиманьски и Николай Комличенко. Правда, уже к середине тайма Скопинцева из-за травмы заменили.
Хозяева постепенно завладели инициативой, и ближе к концу тайма в ворота «Динамо» был назначен пенальти за нарушение на Денисе Терентьеве. Фоливший Шарль Каборе иронично смотрел на Сергея Лапочкина, а у динамовцев наверняка в памяти всплывали сцены из матча с «Рубином». Тогда у бело-голубых возникло много вопросов к Лапочкину. Тем не менее пенальти «Ростов» реализовал: Дмитрий Полоз пробил уверенно.
? Второй гол Дмитрия Полоза за «Ростов» в этом сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
? Смотрите #РостовДинамо на МАТЧ ТВ
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Во втором тайме от Шварца требовалось умение перейти на план «Б», ведь за весь первый круг «Динамо» не набрало ни одного очка в играх, когда пропускало первым. Динамовцы забрали мяч у соперника, полтайма давили, но каких-то реальных трудностей для Егора Бабурина (он заменял получившего повреждение Сергея Песьякова) не создали. «Ростов» ждал своего шанса на контратаках — и дождался. Никола Моро прервал с нарушением проход Романа Тугарева вдоль лицевой, и Лапочкин назначил второй пенальти. Полоз снова забил.
? Никола Моро сбил Романа Тугарева в штрафной, Сергей Лапочкин назначил пенальти, который вновь реализовал Дмитрий Полоз— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
? Смотрите #РостовДинамо на МАТЧ ТВhttps://t.co/bXK7eVokxV
Пока динамовцы думали о судействе и о том, как отыгрывать два мяча, «Ростов» забил третий. И снова Полоз! На этот раз форвард удачно сыграл на добивании после удара Романа Еременко. Это всего лишь второй хет-трик в этом чемпионате — первый сделал Артем Дзюба в матче с «Уфой».
? Хет-трик Дмитрия Полоза— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
? #РостовДинамо на МАТЧ ТВhttps://t.co/aUcqerrNzZ
Тремя мячами «Динамо» не отделалось. За пять минут до конца центральные защитники потеряли Хорена Байрамяна, который с удовольствием вогнал мяч под перекладину. Свой пенальти в этой встрече получило и «Динамо», причем заработал его 18-летний Константин Тюкавин. Моро забил, но вряд ли это сделало первое поражение команды при Шварце менее болезненным.
Ну а «Ростов» вплотную подтянулся к тройке лидеров и даже минимум на сутки обошел «Спартак».
Карпин при каждом удобном случае говорит, что еще пару месяцев назад у него была совершенно другая команда. Но, как показывают результаты, все эти перемены не стали проблемой для команды. Лидеры очки теряют, так что при должной дерзости «Ростов» вполне может включиться в чемпионскую гонку.
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