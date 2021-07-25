Не участвовать в азартных играх, не делать ставки, не пить, не получать подарки. Для футбольных судей разработали правила жизни

В этом году РФС утвердит своеобразный кодекс делового поведения судей и инспекторов. Рассказываем о том, что будет запрещено и разрешено.

Документ

Регламент или кодекс — это новый документ, который будут обязаны соблюдать футбольные судьи, инспекторы, члены судейских органов, национальные и региональные инструкторы, участвующие в подготовке арбитров, а также те сотрудники, кто занимается организацией судейства.

Обязанности

Их, к примеру, обяжут:

— уважать человеческое достоинство и воздерживаться от публичных высказываний в отношении судей, инспекторов, официальных лиц РФС, клубов, игроков и тренеров;

— воздерживаться от публичных оценок решений других судей, инспекторов;

— сообщать департаменту судейства РФС о всех случаях оскорбления судьи, физического или психологического давления;

— предоставлять РФС достоверную информацию и документы;

— не провоцировать конфликтные ситуации с игроками, болельщиками, иными лицами;

— проявлять лояльность к ФИФА, УЕФА, РФС;

— проявлять корректность, терпимость и уважение в постах и при комментировании.

Запреты

Какие-то из этих обязанностей были письменно оговорены и раньше, какие-то озвучивались устно, но не прописывались в договоре. В ближайшее время все изложат на бумаге и сделают обязательным. Равно как и запреты. Они, в общем-то, тоже существовали, но не были объединены в одном документе или же только предполагались, но не были четко изложены.

Теперь, например, запрещено:

— разглашать служебную информацию;

— допускать посторонних лиц в судейскую комнату;

— участвовать в азартных играх;

— делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

— распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

— распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

— участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;

— получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

Категорически запрещено получать подарки от футбольного клуба (игрока, тренера, агента, сотрудника, владельца, официального лица), а также от букмекерской конторы.

Ответственность

При нарушении правил делового поведения виновного можно будет:

— предупредить;

— отстранить на определенное число туров или до конца сезона;

— понизить в рейтинге;

— вывести из списка судей или инспекторов.

Наказания, если они не реализованы или не истекли, могут переноситься на следующий сезон.

Срок давности, применяемый к некоторым нарушениям правил поведения, составит три года. При этом он бессрочен для нарушений, связанных с манипуляцией матчами, азартными играми, а также наносящих значительный ущерб репутации РФС или профессии судьи.

Утрата доверия

Документально введено понятие утраты доверия. В этом случае судейский комитет РФС может вывести судью или инспектора из списка тех, кто допущен к работе в сезоне. Кроме того, судейский комитет вправе обратиться в исполком, бюро исполкома и к генеральному секретарю РФС с заявлением о расторжении договора с провинившимся и/или незаключении договора на новый срок.

Регламент разъясняет, что понимается под служебной проверкой и служебным расследованием, в каких случаях предоставляется отчет об имущественном положении, а также разрешает применение технических средств при проверке. При этом проверяемое лицо может отказаться от применения технического средства без объяснения причин. И этот отказ не может рассматриваться как доказательство вины лица в совершении этического или дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения.

Документ необычный. Но очевидно, что многие из его положений прописаны и будут утверждены в ответ на инциденты, в которые в последний год-два были вовлечены судьи разных лиг. Фактически они написали его своими действиями и поступками.