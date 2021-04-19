«Это потеря доверия». РФС пожизненно отстранил Вилкова

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и арбитр Михаил Вилков — о наказании рефери.

Решение РФС

18 апреля «СЭ» сообщил: матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1), возможно, станет последним в многолетней карьере судьи Михаила Вилкова. Велика вероятность, что нижегородец, проведший 175 матчей в РПЛ, не будет включен в список арбитров, которых допустят к судейству в сезоне-2021/22.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери премьер-лиги до 31 декабря 2020-го. 41-летний судья имеет региональную категорию, являлся арбитром ФИФА до 2019 года и известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России.

19 апреля Ашот Хачатурянц подтвердил «СЭ»: Михаил Вилков будет пожизненно отстранен от работы.

— Было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства в связи с утратой доверия. Матч «Локомотива» и «Ростова» стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили. Есть ли у нас ресурсы, чтобы восполнить потерю одного из ведущих арбитров? В скором времени пять наших арбитров должны получить лицензию ВАР, которая позволит им обслуживать игры РПЛ. Проблем тут не будет, — сказал председатель судейского комитета РФС корреспонденту «СЭ» Максиму Алланазарову.

Реакция Вилкова

Арбитр прокомментировал решение РФС отстранить его от работы пожизненно корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову.

— Пока я не готов ничего комментировать, — начал Вилков. — Хочу встретиться с главой судейского комитета. Хочу услышать объяснения от него лично. Сам хочу понять, почему меня отстранили.

— Когда должна состояться встреча?

— Пока не знаю. Надеюсь, встретимся на этой неделе.

— Как относитесь к разговорам о том, что ваши ошибки были предвзятыми в матче «Локомотив» — «Ростов» из-за фигуры господина Сухины?

— Можете написать: Сухине я ничего не должен. И еще. Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на 10-й минуте удалил бы японского полузащитника. Об этом почему-то никто ничего не говорит и не пишет...

Реакция Хачатурянца

Глава судейского комитета РФС прокомментировал «СЭ» слова Вилкова о том, что он хотел бы лично встретиться с ним и услышать причины такого решения.

— Нет. Никаких встреч я с ним не планирую. Но даже если она и состоится, своего мнения я не изменю, — сказал Хачатурянц корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову.

— Вилков судил предвзято? Или это просто ошибки, которые переполнили чашу вашего терпения?

— Это потеря доверия. У меня есть подозрения в том, что... В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими.

— Есть версия, что судьи подсуживают «Локомотиву» из-за фигуры господина Сухины...

— Я не готов комментировать слово «подсуживать». У нас пока нет никаких доказательств. Поэтому утверждать такие вещи никто не может!