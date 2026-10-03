Время начала матча Россия — Намибия перенесли на 18.40

Начало BetBoom товарищеский матч между сборными России и Намибии перенесено по просьбе телевещателя, сообщает корреспондент «СЭ».

Изначально матч в Екатеринбурге должен был начаться в 18.00 по московскому времени. В это время сборная России только вышла на разминку.

Начало игры было отложено на 18.40 мск. В РФС отказались от комментариев об изменении времени начала встречи.

В прямом эфире трансляцию матча ведут на Первом канале и на онлайн-платформе Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи. Сборные. .

03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.