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Время начала матча Россия — Намибия перенесли на 18.40

Константин Белов
Корреспондент

Начало BetBoom товарищеский матч между сборными России и Намибии перенесено по просьбе телевещателя, сообщает корреспондент «СЭ».

Изначально матч в Екатеринбурге должен был начаться в 18.00 по московскому времени. В это время сборная России только вышла на разминку.

Начало игры было отложено на 18.40 мск. В РФС отказались от комментариев об изменении времени начала встречи.

В прямом эфире трансляцию матча ведут на Первом канале и на онлайн-платформе Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия&nbsp;&mdash; Намибия.Россия — Намибия: онлайн-трансляция матча
Товарищеские матчи. Сборные. .
03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Россия
6:0
Намибия

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