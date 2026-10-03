Время начала матча Россия — Намибия перенесли на 18.40
Начало BetBoom товарищеский матч между сборными России и Намибии перенесено по просьбе телевещателя, сообщает корреспондент «СЭ».
Изначально матч в Екатеринбурге должен был начаться в 18.00 по московскому времени. В это время сборная России только вышла на разминку.
Начало игры было отложено на 18.40 мск. В РФС отказались от комментариев об изменении времени начала встречи.
В прямом эфире трансляцию матча ведут на Первом канале и на онлайн-платформе Okko.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Новости