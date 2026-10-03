Что не так с футболом в Индии: почему среди 1,5 миллиарда человек нет топ-игроков? И изменит ли это матч с Бразилией?

Историческое событие огромной страны, которая падает на дно мирового футбола.

Сегодня особый день в истории индийского футбола. На 85-тысячном «Солт-Лейк» в Калькутте появится сборная Бразилии. Индия занимает 138-е место в рейтинге ФИФА и станет самым низкорейтинговым соперником бразильцев с 1998 года. Но аншлаг и ажиотаж обеспечены: по данным Reuters, именно в этой стране у «селесао» вторая по величине зарубежная фан-база.

Футбол в Индии любят, но почему за столько лет в стране, где живет столько людей, не то что не удалось добиться чего-то на международном уровне, а даже одного приличного игрока за все время не появилось?

Самый очевидный ответ — крикет. Но он ничего толком не объясняет.

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Когда Индия умела играть

Самая известная фотография старого индийского футбола сделана на Олимпиаде-1948. Несколько игроков сборной выходят против Франции босиком, остальные — в бутсах. Индия проиграла всего 1:2, причем не реализовала два пенальти. Европейская пресса удивлялась необычной команде, а капитана Талимерена Ао после матча якобы спросили, почему индийцы играют без обуви. Ответ вошел в фольклор: «В Индии мы играем в футбол, а вы — в «бутбол».

Через три года Индия выиграла первые Азиатские игры. В 1956-м дошла до полуфинала Олимпиады в Мельбурне и закончила турнир четвертой — до сих пор лучший олимпийский результат страны. В 1962-м Индия снова взяла золото Азиатских игр: в финале в Джакарте обыграла Южную Корею 2:1 перед огромной и откровенно враждебной толпой. Еще через два года стала второй на Кубке Азии.

В 1950-1960-е была одной из сильнейших команд континента, тут без преувеличений. И именно в этот период она совершила самую дорогостоящую ошибку в собственной футбольной истории.

Индия должна была сыграть на чемпионате мира-1950 в Бразилии. Из квалификации один за другим снялись соперники, и сборная получила место на турнире. Дальше родилась знаменитая легенда: индийцы якобы отказались ехать, потому что ФИФА запретила им играть босиком.

История — выдумка: на деле все согласовали, организаторы в Бразилии даже были готовы взять на себя часть расходов на поездку. Помочь деньгами соглашались и региональные футбольные ассоциации Индии. Но затем индийская федерация резко передумала. В официальном объяснении говорилось о нехватке времени на подготовку и сложностях с выбором состава, но была и более фундаментальная причина: в те годы Олимпийские игры воспринимались значительно серьезнее чемпионата мира. Федерация решила сосредоточиться на Олимпиаде-1952, а поездку через половину планеты на еще не обладавший нынешним статусом турнир посчитала необязательной.

Спустя десятилетия Ахмед Хан, один из футболистов той сборной, говорил, что чемпионат мира мог познакомить индийцев с другим уровнем футбола и оставить следующему поколению ориентир. Золотой состав же еще некоторое время компенсировал этот недостаток: огромную роль сыграл тренер Сайед Абдул Рахим, который работал со сборной с 1950 по 1963 год и считается одним из важнейших людей в истории местного футбола. Именно при нем Индия добралась до олимпийского полуфинала и выиграла Азиатские игры. Но после его смерти результаты быстро пошли вниз.

А полноценной национальной футбольной системы вокруг сборной по-прежнему не существовало. Это звучит особенно дико, если посмотреть на футбольную историю страны. Кубок Дюранда проводится с 1888 года, а в Калькутте «Мохун Баган», «Ист Бенгал» и «Мохаммедан» десятилетиями собирали огромные аудитории. Своими футбольными культурами жили Гоа, Керала и северо-восточные штаты. Матчи региональных чемпионатов и многочисленные кубковые турниры были частью спортивной жизни страны задолго до появления многих современных европейских лиг.

Но все эти футбольные миры просто сосуществовали рядом, а не были частью единого целого. Первый общенациональный чемпионат Индия запустила только в 1996 году. И то с подачи ФИФА, которая на фоне падения уровня индийского футбола направила туда специальную группу. До этого сильнейшие клубы ездили по стране от одного кубкового турнира к другому, соревнования накладывались друг на друга, а футболисты могли месяцами участвовать в бесконечной погоне за трофеями без нормального сезонного календаря.

В 2014 году появилась Индийская суперлига. Логика была взята из крикета: восемь городских франшиз, мощная телевизионная упаковка, знаменитые владельцы и европейские звезды на закате карьеры. За несколько лет в Индию приехали Алессандро Дель Пьеро, Робер Пирес, Давид Трезеге, Николя Анелька, Марко Матерацци и Роберто Карлос.

Но ошибка была фундаментальной: сначала построили красивую верхушку футбольного Тадж-Махала, а вот на чем все это держится, как-то не проверили. Индийский клубный футбол получил значительно более качественную телевизионную картинку, деньги, маркетинг, иностранные связи и уровень внимания. Для популяризации футбола сделали огромный шаг. Но заработали ли академии? Появился ли приток молодых талантов? Стала ли сильнее сборная Индии? На эти вопросы ответ пока скорее отрицательный.

Футболисты сборной Индии (в синем) в матче против Австралии. Фото Getty Images

Подводные камни

Лежащий на поверхности дилетантской вопрос: как страна с населением в полтора миллиарда человек не может найти 11 хороших футболистов? Но сама постановка вопроса неверная — тренер сборной выбирает не из полутора миллиардов, а из пары десятков тех, кто дошел хоть до сколько-нибудь приемлемого уровня.

Министр спорта штата Мизорам и член исполкома Индийской федерации футбола Лалнгинглова Хмар привел простое сравнение: в Японии и Южной Корее ребенок может проводить больше 40 официальных матчей за сезон, а индийский футболист категории U15 зачастую играет всего 12-15. Некоторые впервые приезжают в лагерь юношеской сборной страны, имея за плечами меньше 20 матчей на взрослом уровне. Во многих штатах полноценной молодежной лиги нет.

Бхайчунг Бхутиа объясняет индийскую проблему примерно так же. По его словам, до 12-14 лет ситуация даже не выглядит катастрофической. Дети много играют на улице в форматах 5?5 и 7?7, получают техническую базу. Провал начинается позже, когда футболист должен перейти от «умею обращаться с мячом» к «понимаю игру».

«После определенного возраста наша система и академии плохо учат игроков занимать позиции, правильно открываться, держать оборонительную линию и сохранять структуру, — говорил Бхайчунг Бхутиа, один из лучших футболистов в истории Индии. — Лично я многие эти вещи узнал только в последние пять лет своей карьеры».

В том же интервью он рассказал, что в отдельных штатах футбольные программы для детей проводят 15-20 дней, собирают пару тысяч участников, затем отправляют в общий чат красивые цифры и поздравляют друг друга с успехом. А следующие 11 месяцев эти дети могут вообще ни разу не сыграть в футбол.

В 2023 году федерация футбола признала, что система развития талантов остается неформальной, клубы и региональные ассоциации во многом работают изолированно друг от друга, а единого подхода к поиску игроков нет. Одной из ключевых задач объявили создание национальной футбольной философии. Правда, работа над ней началась только в мае этого года.

С академиями ситуация улучшается, но не очень быстро. На сезон-2026/27 заявки на аккредитацию AIFF подали 164 академии, 142 ее получили. Четырех- или пятизвездочный рейтинг присвоили только 16. Годом ранее таких было семь.

Но есть и еще один нюанс — манипуляции с возрастом. В 2019 году футболисты U13 сразу трех известных северо-восточных клубов — «Айзол», «Шиллонг Лайонг» и «НЕРОКА» — массово не прошли тест определения костного возраста. Большинство игроков «Минерва Пунджаб» тоже провалили проверку. Позже отдельные результаты и сама методика теста оспаривались в суде, но федерация прямо называла возрастное мошенничество крупной проблемой и даже запустила раннюю регистрацию детей, чтобы футболиста было сложнее «переписать».

Весной нынешнего года история добралась до главного проекта федерации. Академию талантов ФИФА в Бхубанешваре открывали в 2023-м при участии Арсена Венгера. В марте дисциплинарный комитет Индии исключил академию из юношеской лиги страны за нарушение собственного возрастного регламента.

Ну а другие причины слабого прогресса нам хорошо знакомы. Например, индийские футболисты неплохо зарабатывают дома, хотя качество местных лиг оставляет желать лучшего. Выгоднее никуда не ехать, чем отправиться в условный второй дивизион европейского топ-чемпионата.

А еще Индия не признает двойное гражданство, потому тренер не может вызывать в сборную этнических индусов, которые постоянно проживают в другой стране. Отказываться от паспорта мало кто хочет — бывший воспитанник «Ливерпуля» Ян Дханда, которого пытались привлечь в сборную, объяснял: если он откажется от британского паспорта, то из-за низкого рейтинга Индии может потерять возможность играть в сильных европейских лигах.

Игроки сборной Индии по крикету. Фото Getty Images

Крикет, финансы, перспективы

А что же крикет? В Индии он действительно съедает почти весь спортивный рынок. По исследованию WPP Media, в 2025 году общая стоимость спортивной индустрии страны достигла примерно 1,75 миллиарда евро. 89 процентов этой суммы принес крикет. На него приходился 81 процент спонсорских вложений, 87 процентов расходов на рекламные контракты спортсменов и невероятные 95 процентов всех медиараспределений.

Конкурировать с такой машиной тяжело, но сваливать на это весь провал неправильно. Вот вам простой факт: в прошлом году футбольная сборная провела 12 матчей, а верховный суд Индии собирался по футбольным вопросам 16 раз.

Пока юристы решали, кто и как должен управлять футболом, сама сборная впервые за 22 года проиграла Бангладешу и окончательно вылетела из отбора на Кубок Азии. В Indian Express писали, что, пока администраторы борются за должности, национальная команда находится в руинах.

В августе 2022-го ФИФА вообще временно исключила Индию из международного футбола за «неправомерное влияние третьих сторон». Верховный суд отстранил прежнее руководство федерации футбола и назначил комитет администраторов, который должен был подготовить новую конституцию и провести выборы. Санкции сняли только после того, как комитет распустили и управление снова вернулось федерации.

Параллельно сломалась финансовая конструкция, на которой держался профессиональный футбол. 15 лет федерация футбола Индии получала от Football Sports Development Limited примерно 4,5 миллиона евро ежегодно. FSDL взамен контролировала значительную часть коммерческих прав и фактически создала высший дивизион страны. В конце 2025-го соглашение закончилось. Федерация хотела больше влияния на лигу и при этом гарантированные выплаты, инвесторы — больше возможностей управлять продуктом, за убытки которого платят они. Нового партнера на предложенных федерацией футбола условиях долго найти не удавалось.

По оценкам представителей индустрии, клуб Высшей лиги Индии в среднем теряет 2,3-2,8 миллиона евро за сезон. Еще два года назад один матч лиги оценивался телевещателем примерно в 155 тысяч евро. В прошлом сезоне — уже всего в 8,8 тысяч, то есть почти в 18 раз дешевле.

В отборе на чемпионат мира-2026 Индия выиграла один из шести матчей. Затем должна была бороться за третье подряд участие в Кубке Азии и получила группу с Гонконгом, Сингапуром и Бангладешем. Соперники, мягко говоря, проходимые, но Индия вылетела за два тура до конца. Если Кюрасао и Кабо-Верде смогли пробиться на чемпионат мира-2026, то страна с населением в полтора миллиарда человек не попала даже на следующий Кубок Азии. Руководитель «Гоа» Рави Пускур скептичен в оценках перспектив: четыре года нужны только на то, чтобы «почистить и реорганизовать систему», а до реального уровня участника ЧМ еще 20-25 лет.

Вечером «Солт-Лейк» включит прожекторы. Индийский футбол получит фотографии с Винисиусом, полный стадион, телевизионную аудиторию и матч, о котором будут вспоминать годами. Возможно, кто-то из детей после него действительно попросит родителей записать его в футбольную секцию.

А дальше этому ребенку потребуется примерно то же, чего Индии не хватает последние несколько десятилетий: хороший тренер, нормальное поле, длинный молодежный сезон, игровая практика, академия, понятный переход во взрослый футбол и клуб, которому выгоднее развивать его, чем закрывать позицию очередным иностранцем. Пока похоже на сладкий сон.