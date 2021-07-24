Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов — о победе над «Спартаком» в матче 1-го тура РПЛ (1:0) .

— «Спартак» не заслужил поражения?

— Да как вам сказать... Понятно, что гости немало моментов создали. Красно-белые мощно смотрелись во второй половине первого тайма. Зато «Рубин» добавил после перерыва, Самошников прошел, забил. Москвичей подвела реализация. Казанцы лучше использовали свои шансы.

— Вторая тайм — имени Ильи Самошникова? Он и гол забил, и мог дубль оформить, если бы не Александр Максименко, и штрафной опасный заработал.

— Видно, что парень хорошо готов физически. Смело подключается к атакам, все 90 минут выдержал такой серьезный темп! По-моему, он даже не устал. Радует, что Илья продолжает прогрессировать.

? Самошников сел на мотороллер — уехал вообще от всего «Спартака» — и каааааак забил голешник!



Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021

— От Хвичи Кварацхелии ждали большего?

— К нему уже многие защитники нашей лиги привыкли, изучили его игру. Хвиче стало сложнее эффективно идти в дриблинг. Сегодня Рассказов показал, что и таких ярких исполнителей можно наглухо закрыть. Да, грузинский легионер часто получал мяч, пытался что-то сотворить, но пользы «Рубину», по сути, не принес.

— После предсезонного турнира многие в один голос говорили, что «Спартак» точно поборется с «Зенитом» в чемпионате.

— Да я не обращаю внимания на контрольные матчи. В них тренеры что-то наигрывают, проверяют в деле футболистов. Вот начался сезон, и мы видим уже другую картину. «Локомотив» с трудом одолел Тулу, мучился, пока у «Арсенала» не удалили игрока. У «Зенита» были проблемы в первом тайме матча с «Химками». «Спартак» забил на турнире 13 мячей, разгромил «Рубин», а сегодня так и не смог распечатать ворота Дюпина. Так что почувствуйте разницу, как говорится.

— Квинси Промес опять не показал лидерских качеств?

— Да и не только он. А что сделал Ларссон, когда обрезался? При счете 0:1 спартаковцы часто теряли мяч, как-то неточно пасовали... Конечно, это выбивает из колеи. Брака в какой-то момент было действительно многовато. Мозес проделал много полезной работы, но мы знаем, что он может играть и ярче. Тут есть некоторые вопросы, да.

— Кто тогда вам понравился в составе красно-белых?

— Рассказов — пацан очень понравился. Видно, что он пооббился в том сезоне в Туле. Уверенный в себе, агрессивный, очень цепко сыграл против Хвичи. Молодец. Если говорить об игре впереди, то спартаковцы порой проводили очень классные атаки, были отличные проникающие передачи в штрафную. Но счет на табло. Надо забивать. Завершение хромает. Вышли на замену Мирзов, Бакаев, Мелкадзе, но тоже не отличись. Возможно, им не хватило времени. Давило то, что надо быстрее-быстрее отыграться, суетились.

— «Спартак» ждет качельный сезон?

— Да рано делать какие-то выводы. Команда играла на выезде, имела моменты, отрезками смотрелась весьма неплохо, но уступила. Весь сезон еще впереди. Все же будут оступаться.