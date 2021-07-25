«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация

Мнение обозревателя «СЭ» о главном матче 1-го тура РПЛ.

«Спартак» не должен был проигрывать этот матч. Но урок простой: когда играешь с плюс-минус равной командой, нельзя так относиться к реализации.

Илья Самошников был лучшим не только в голевом эпизоде, где сыграл потрясающе: перехват поперечного паса Джордана Ларссона, прорыв с мячом метров на 50-55, удар в ближнюю девятку. Но в скольких еще эпизодах он сыграл здорово, дав надежду на скорое появление нового основного левого защитника сборной! Вспомнить хотя бы шикарный дальний удар в «девятку», который вытащил Максименко.

? Самошников сел на мотороллер — уехал вообще от всего «Спартака» — и каааааак забил голешник!



Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021

Ларссон на позиции «десятки» вообще не убедил. Квинси Промес играл так же средне, как большую часть весны. Возможно, голландцу требуется встряска в виде одной-двух игр в запасе, с выходом на замену. А там посмотреть, как он на это реагирует. Мне кажется, это и не позволило в очень приличном первом тайме «Спартаку» дожать «Рубин», надолго забывший о какой-либо атаке. Ну и далеко не уверен, что Роман Зобнин реально фолил в эпизоде с незасчитанным голом Самуэля Жиго. Но списывать поражение на это нельзя.

Сколько всего критического говорилось о Николае Рассказове, но он и Хвичу Кварацхелию закрыл, и подключался прилично, и ничем не дал понять, что он не подходит для этого «Спартака». Бодро вышел на замену и другой возвращенец — Георгий Мелкадзе. Обязательно надо, чтобы он в ближайших играх забил, — он из тех, кто, не делая этого несколько матчей, теряет уверенность. Так было и в «Ахмате».

Не скажу дурного и о Михаиле Игнатове. Ну, не забил в том моменте. Все и всегда забивают? У него были не один и не два интересных и нестандартных эпизода. Если будет игра — придут и голы, и пасы.

Человек-нефарт матча — Жиго. Вместо того, чтобы стать автором первого гола, который с немалой степенью вероятности предрешил бы исход игры, француз через десять минут не успел добежать и сблокировать удар Самошникова, и его рикошет лишил Максименко шансов отразить мяч. Прямо перед тем эпизодом Жиго получил желтую и затеял споры с судьей, которые, возможно, и отвлекли его от основной работы.

Я бы обратил внимание на то, как радикально переменилась игра «Рубина» сразу после перерыва. Это говорит о том, какую работу над ошибками Слуцкий провел по итогам первого тайма. Футбол стал совсем другим, а более или менее вернуть контроль над происходящим на поле (и то без результата) «Спартаку» удалось только после серии замен.

Не собираюсь утверждать, что «Спартак» зазнался от победы на товарищеском турнире. Это — попса. «Спартак» играл в тот же футбол, что и там. Но считал, что рано или поздно свое забьет.

А забивать надо рано, а не поздно. И заматеревшая команда Леонида Слуцкого это «Спартаку» наглядно объяснила. Не использовали свои моменты, получили — все, былого не вернешь. В одном поражении ничего страшного нет. Главное, чтобы оно не потянуло за собой цепочку.