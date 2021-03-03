Футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах

Судейский комитет РФС, реагируя на инциденты, случившиеся после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) и перед игрой 19-го тура «Тамбов» — «Урал» (1:1), когда на ужинах с участием представителей клубов употреблялись алкогольные напитки, разработал правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР.

Они заключаются в следующем:

1. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.

4. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС.

5. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

(Александр Бобров)