«Зенит» подарил Семаку на 45-летие галстук. «Ростов» нашел замену Еременко?

Игорь Рабинер — о потере очков лидером чемпионата.

Если галстук главному тренеру на 45-летие куплен — значит, он должен быть подарен! Вот «Зенит» и пропустил второй гол от Соу на 89-й минуте, чтобы вместо победы вручить Семаку презент.

Если серьезно, то хороший вышел матч. И здорово, что ростовчане, пропустив в меньшинстве два мяча за пять минут, не сдались и отыгрались. Это было красиво и духовито.

Песьяков тащил и тащил (несколько просто сумасшедших сейвов с близкого расстояния!), «Зенит» не напоминал пресловутых академиков с тросточками и играл вполне себе живо. Сравнял, правда, таким же шальным голом, каким и пропустил, а вот комбинация перед мячом Кузяева получилась классной.

Второй гол уже должен был сломать «Ростов», у которого удаление Осипенко случилось во втором тайме слишком рано, чтобы у гостей хватило сил. Красная была чистая.

Но «Ростов» провел цельный матч, не сломался, и респект ему за это.

Вот вроде бы и нелепый гол забили на исходе первого тайма гости, вернее, привезли на пару Кержаков (в первую очередь) и Дуглас Сантос. Несвойственная, кстати, Михаилу ошибка. Обычно он крутых сейвов не делает, но и свое берет.

Но стоит обратить внимание и на то, какой мягкий и техничный заброс на форвардов сделал перед этим Махатадзе. И у него же, очередного прощелканного «Локомотивом» воспитанника, было несколько интересных ходов в кубковом матче с «Ахматом». Игру команды в целом он пока вести стесняется, но на нестандартные вещи уже способен довольно регулярно.

Может, «Ростов» и Карпин так легко расстались с Еременко именно потому, что видят в Махатадзе уже готовую замену Роману?

А во втором тайме Карпин вовремя выпустил Байрамяна, который рикошетом от Соу и нанес решающий удар. Это был тот случай, когда по игре, может, «Зенит» и заслуживал победы, однако раньше времени решил, что она достигнута. Замена Азмуна показалась преждевременной — но, может, он на весь матч после травмы еще просто не готов.

«Ростов» в принципе лучше приспособлен к игре на быстрых атаках, чем к позиционному нападению. Поэтому я предполагал, что у «Зенита» могут быть проблемы. Так и случилось, но удалением «Ростов» создал себе сложности, которые, однако, смог преодолеть.

За характер команда Карпина ничью заслужила.