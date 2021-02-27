Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о драматичном матче «Зенита» с «Ростовом» (2:2).

— Я бы не назвал для «Зенита» эту ничью несчастным случаем, — говорит Орлов. — Мне вообще игра понравилась. Питерцы создали много голевых моментов. Почти все поправились, вернулись в строй. При этом видно, что почти все не готовы. Потеряли игровой тонус. Это касается не только хозяев, но и гостей.

Герой матча? Песьяков. Вытащил сложные мячи. Дзюба молодец, пару раз сыграл оригинально, старался.

Очевидно, что сине-бело-голубым нужно как можно быстрее вернуться на тот уровень, который у них был перед уходом на паузу. Когда это произойдет? Вопрос: ребята, что вы делали последние два месяца?

Пожалуй, «Зенит» наиграл на победу, превзошел соперника в создании голевых шансов. С этим сложно спорить. Но на все 90 минут подопечных Семака не хватило. Что мешало Караваеву предотвратить второй мяч «Ростова»? Почему он так ногу поставил?

«Зенит» подарил Семаку галстук на день рождения? Да я бы так не сказал. Питерцы же проигрывали со счетом 0:1. Потом еще и Кержаков получил травму. Так что все складывалось не лучшим образом. Но собрались, переломили ход встречу и... упустили три очка.

Вендел по-прежнему вызывает вопросы. И не только у меня. У всех! К сожалению, это не то. Разве можно сравнить его с Данни? Да нет, конечно. Да даже Жулиано был полезнее. КПД у Вендела не тот...

Дзюба явно прибавил по сравнению с кубковым поединком. Здорово вывел один на один с Песьяковым Кузяева, но тот не реализовал верный момент. А потом остроумно пропустил мяч, когда Далер уже забил.

Однако Артем, как и все, еще не набрал форму. Он же, получается, катнул мяч, когда мог решить эпизод. Сил не хватило — вот вратарь и справился.

Но, повторяю, возникают вопросы ко всей команде. Мне запомнился момент, как неточно пробил Оздоев. Не готов! Мышцы пока еще не т. е. Реакция и внимание Караваева в эпизоде с голом «Ростова» мне непонятны! Где же координация?

И опять приходится констатировать проблемы сине-бело-голубых в опорной зоне. Почему не закрыли Байрамяна? Элементарные какие-то ошибки. Играй со своим футболистом! Дело не только в Барриосе.

Старались, бежали, скрипя зубами. Правда, не до конца понял замены. Почему так поздно выпустили Мостового? Он же свежий, молодой, на сборах выглядел прилично. Значит, ему не доверяют?

Ну вы же проигрываете 0:1 и получаете численное преимущество. Так выпускайте сразу молодых! Азмун же довольно быстро устал. Он же бледный был! Через силу играл. Наверное, его можно было раньше убирать с поля. Не готов еще, не готов. «Зениту» пора набирать форму, а то могут и упустить лидерство. Все возможно.