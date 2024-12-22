Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сейчас трендовая фигура. Конечно, из-за «самарского дела», в рамках которого губернатор одноименной области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупции в российском судейском корпусе. Кому, как не одному из главных лиц среди отечественных рефери, отвечать на вопросы о скандале? Павел Юрьевич и ответил — в интервью «РБ Спорт».
Кто сказал Федорищеву про 36 миллионов — секрет
Одна из главных загадок во всей истории — кто же именно сообщил губернатору Федорищеву о задолженности в 36 миллионов рублей. Сперва даже подозревали Каманцева — он это отрицает: «Легко это представить — губернатор приглашает меня на встречу, я прихожу к нему на встречу на рабочее место, где все под контролем всевозможным, и я заявляю о том, что есть долг перед судьями в 36 миллионов. И прошу, наверное, до Нового года закрыть вопрос. Как это люди видят, когда меня просят это прокомментировать? Как в фильме Гая Ричи?» — сказал глава судейского комитета.
Но и назвать автора отказался — сослался на расследование: «Давайте сразу оговоримся — конкретное содержание беседы (с губернатором), кто и что произносил, как и состав участников, сказать не могу, поскольку это является частью проверки, которая проводится органами. Единственное, что могу сказать, — те позиции, которые были разными людьми высказаны, считаю обязательными к проверке. Если они произнесены в столь высоких кабинетах столь ответственными лицами. Мы не можем игнорировать эти высказывания и отрицать их голословно. Когда история дойдет до какого-то официального итога — возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего».
«Зенит» не входит в 10 коррупционных клубов. Но это частное мнение губернатора
Когда скандал набрал силу и стало известно, что есть система из 10 клубов РПЛ, набирающих деньги в общий «котел», общественность сразу же принялась вычислять, кто входит в этот нелегальный пул. Губернатор Федорищев вскоре дал корректировку — питерского клуба в списке нет. «Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью не занимается», — заявил чиновник в эфире самарского телевидения.
Каманцев прокомментировал заявление: «Поступил ли Федорищеву звонок из «Газпрома»? Не думаю. Если вы говорите про передачу «Очная ставка», то вопрос о «Зените» поднял не Федорищев, а депутат Милеев. Поэтому я бы не стал приписывать слова губернатору — он ответил на вопрос и сказал, что не верит, что «Газпром» может быть с этим связан», — считает Каманцев.
На саму информацию о нелегальной десятке Павел Юрьевич смотрит философски: «Отношусь крайне серьезно. Если обвинение существует, есть три развилки — то, что в этом участвую я, что очень нехорошо, то, что в этом участвует кто-то из моих подчиненных, а я не уследил, что тоже очень плохо, или то, что этого всего нет. Но относиться ко всему этому обязан серьезно и любые факты оцениваю с той точки зрения, что РФС обязан доказать — мы предпринимаем все усилия, чтобы этих фактов не было. Или, если они есть, их выявить».
Отставка — вопрос исполкома
Павел Юрьевич уже пять лет находится в руководящих органах судейства. Вопрос о том, готов ли он уйти в отставку в случае, если масштабная коррупционная система действительно существует, логичен. Но у Каманцева четкого ответа нет: «Если будет принято конкретное решение и будет известна моя роль в нем — какова она была, исполком сделает выводы, насколько профессионально я делал работу, была ли халатность и небрежность».
Шафеев и Сафьян смалодушничали
В 2021 году ростовская «Чайка» попала в скандал — клуб из Песчанокопского обвинили в подкупе судей и соперников, после чего отправили из ФНЛ в ПФЛ. В том деле увязли многие арбитры — в том числе те, которые сейчас работают в РПЛ. Каманцева спросили в том числе об этом, и он ответил: «У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем об этом (о том, что судьи берут деньги. — Прим. «СЭ»).
О том, почему нарушители подобного плана трудятся в элите, Каманцев тоже рассказал: «Объясняется просто — они (судьи. — Прим. «СЭ») взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем (Хачатурянцем. — Прим. «СЭ») сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас, и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче».
По словам Каманцева, никаких услуг судьи не оказывали — а получив лишние деньги, просто не устояли перед соблазном: «Что важно для меня — до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. И с каким-то временным отлагательным лагом им на счет были перечислены деньги. То есть они не совершали никаких действий, чтобы эту благодарность заслужить. То, что они получили деньги и не вернули их, — это проблема. Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Поэтому свою одну-единственную запасную жизнь в судействе использовали».
Павел Юрьевич также назвал участников того скандала, которые сейчас трудятся в РПЛ: «Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила».
Безбородова наказали за ложь
В интервью прошлись и по другому скандалу — с Владиславом Безбородовым. Напомним, арбитр с собственного аккаунта оставлял нелицеприятные комментарии о коллегах-судьях и хорошие — о себе, за что в ноябре 2024-го был отстранен от работы до конца сезона.
Каманцев считает, что Безбородова наказали не только за поступок, но и за ложь: «Одно дело — комментарий в соцсетях, другое — когда комиссию пытаются ввести в заблуждение. Соответственно, и наказания разные. Вы знаете и правила КДК — если игрок обманет относительно каких-либо обстоятельств, дисквалификация жесткая — от шести месяцев до двух лет. Мы не имеем права проводить оперативно-разыскные мероприятия, очень важно, чтобы с нами говорили честно. В любой общественной организации очень жесткие наказания за введение в заблуждение».
Оценку комментариям Безбородова Павел Юрьевич тоже дал: «Он называл Лапочкина говнолапочкиным, это некрасиво. К судье особые требования. И этот комментарий был сделан не два года назад, а совсем недавно. Как только его заметила наша пресс-служба, мы начали разбирательство».
Карасева назначают по психологическим соображениям
Сергей Карасев некогда был одним из лучших российских судей, но в последнее время чуть сдал — по данным эксперта «СЭ» Александра Боброва, за 10 матчей сезона-2024/25 он допустил четыре грубые ошибки. Тем не менее Карасев продолжает получать назначения.
Каманцев ответил почему: «Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось, — уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача — иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом — Кирилл Левников смотрится интереснее».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3