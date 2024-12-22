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Судейство

Сегодня, 17:15

Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?

Каманцев заявил, что судейский комитет РФС знает о судьях, которые берут деньги
Артем Белинин
Корреспондент
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Глава судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федорищев, отставка, Карасев.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сейчас трендовая фигура. Конечно, из-за «самарского дела», в рамках которого губернатор одноименной области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупции в российском судейском корпусе. Кому, как не одному из главных лиц среди отечественных рефери, отвечать на вопросы о скандале? Павел Юрьевич и ответил — в интервью «РБ Спорт».

Кто сказал Федорищеву про 36 миллионов — секрет

Одна из главных загадок во всей истории — кто же именно сообщил губернатору Федорищеву о задолженности в 36 миллионов рублей. Сперва даже подозревали Каманцева — он это отрицает: «Легко это представить — губернатор приглашает меня на встречу, я прихожу к нему на встречу на рабочее место, где все под контролем всевозможным, и я заявляю о том, что есть долг перед судьями в 36 миллионов. И прошу, наверное, до Нового года закрыть вопрос. Как это люди видят, когда меня просят это прокомментировать? Как в фильме Гая Ричи?» — сказал глава судейского комитета.

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Но и назвать автора отказался — сослался на расследование: «Давайте сразу оговоримся — конкретное содержание беседы (с губернатором), кто и что произносил, как и состав участников, сказать не могу, поскольку это является частью проверки, которая проводится органами. Единственное, что могу сказать, — те позиции, которые были разными людьми высказаны, считаю обязательными к проверке. Если они произнесены в столь высоких кабинетах столь ответственными лицами. Мы не можем игнорировать эти высказывания и отрицать их голословно. Когда история дойдет до какого-то официального итога — возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего».

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» не входит в 10 коррупционных клубов. Но это частное мнение губернатора

Когда скандал набрал силу и стало известно, что есть система из 10 клубов РПЛ, набирающих деньги в общий «котел», общественность сразу же принялась вычислять, кто входит в этот нелегальный пул. Губернатор Федорищев вскоре дал корректировку — питерского клуба в списке нет. «Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью не занимается», — заявил чиновник в эфире самарского телевидения.

Каманцев прокомментировал заявление: «Поступил ли Федорищеву звонок из «Газпрома»? Не думаю. Если вы говорите про передачу «Очная ставка», то вопрос о «Зените» поднял не Федорищев, а депутат Милеев. Поэтому я бы не стал приписывать слова губернатору — он ответил на вопрос и сказал, что не верит, что «Газпром» может быть с этим связан», — считает Каманцев.

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На саму информацию о нелегальной десятке Павел Юрьевич смотрит философски: «Отношусь крайне серьезно. Если обвинение существует, есть три развилки — то, что в этом участвую я, что очень нехорошо, то, что в этом участвует кто-то из моих подчиненных, а я не уследил, что тоже очень плохо, или то, что этого всего нет. Но относиться ко всему этому обязан серьезно и любые факты оцениваю с той точки зрения, что РФС обязан доказать — мы предпринимаем все усилия, чтобы этих фактов не было. Или, если они есть, их выявить».

Отставка — вопрос исполкома

Павел Юрьевич уже пять лет находится в руководящих органах судейства. Вопрос о том, готов ли он уйти в отставку в случае, если масштабная коррупционная система действительно существует, логичен. Но у Каманцева четкого ответа нет: «Если будет принято конкретное решение и будет известна моя роль в нем — какова она была, исполком сделает выводы, насколько профессионально я делал работу, была ли халатность и небрежность».

Судья Рафаэль Шафеев.
Судья Рафаэль Шафеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шафеев и Сафьян смалодушничали

В 2021 году ростовская «Чайка» попала в скандал — клуб из Песчанокопского обвинили в подкупе судей и соперников, после чего отправили из ФНЛ в ПФЛ. В том деле увязли многие арбитры — в том числе те, которые сейчас работают в РПЛ. Каманцева спросили в том числе об этом, и он ответил: «У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем об этом (о том, что судьи берут деньги. — Прим. «СЭ»).

О том, почему нарушители подобного плана трудятся в элите, Каманцев тоже рассказал: «Объясняется просто — они (судьи. — Прим. «СЭ») взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем (Хачатурянцем. — Прим. «СЭ») сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас, и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче».

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По словам Каманцева, никаких услуг судьи не оказывали — а получив лишние деньги, просто не устояли перед соблазном: «Что важно для меня — до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. И с каким-то временным отлагательным лагом им на счет были перечислены деньги. То есть они не совершали никаких действий, чтобы эту благодарность заслужить. То, что они получили деньги и не вернули их, — это проблема. Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Поэтому свою одну-единственную запасную жизнь в судействе использовали».

Павел Юрьевич также назвал участников того скандала, которые сейчас трудятся в РПЛ: «Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила».

Судья Владислав Безбородов
Судья Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безбородова наказали за ложь

В интервью прошлись и по другому скандалу — с Владиславом Безбородовым. Напомним, арбитр с собственного аккаунта оставлял нелицеприятные комментарии о коллегах-судьях и хорошие — о себе, за что в ноябре 2024-го был отстранен от работы до конца сезона.

Каманцев считает, что Безбородова наказали не только за поступок, но и за ложь: «Одно дело — комментарий в соцсетях, другое — когда комиссию пытаются ввести в заблуждение. Соответственно, и наказания разные. Вы знаете и правила КДК — если игрок обманет относительно каких-либо обстоятельств, дисквалификация жесткая — от шести месяцев до двух лет. Мы не имеем права проводить оперативно-разыскные мероприятия, очень важно, чтобы с нами говорили честно. В любой общественной организации очень жесткие наказания за введение в заблуждение».

Оценку комментариям Безбородова Павел Юрьевич тоже дал: «Он называл Лапочкина говнолапочкиным, это некрасиво. К судье особые требования. И этот комментарий был сделан не два года назад, а совсем недавно. Как только его заметила наша пресс-служба, мы начали разбирательство».

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Карасева назначают по психологическим соображениям

Сергей Карасев некогда был одним из лучших российских судей, но в последнее время чуть сдал — по данным эксперта «СЭ» Александра Боброва, за 10 матчей сезона-2024/25 он допустил четыре грубые ошибки. Тем не менее Карасев продолжает получать назначения.

Каманцев ответил почему: «Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось, — уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача — иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом — Кирилл Левников смотрится интереснее».

Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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