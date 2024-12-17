Ошибок судей меньше не стало. РПЛ бьет тревогу!

Больше всех заработал Левников. Больше других пострадали два «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Итоги судейства в первой части чемпионата России-2024/25.

Егорову нужно потренироваться в ФНЛ

Главная тема, интересующая болельщиков: как судили их любимые команды и сколько неверных решений приняли «против» них.

В 144 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 44 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 неправильных решений, или в среднем по 0,28 в каждом матче. Сейчас судьи в среднем делают по 0,31 ошибки. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения числа неверных вердиктов по сравнению с предыдущим турниром не произошло.

66 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось помогать арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.

А если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 144 играх судьи вынесли неверные решения свыше 100 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений «за» и «против», в первой части турнира чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-6, -5), «Локомотив» (3-6, -3), «Зенит» (2-5, -3) и «Динамо» (2-5, -3). А больше ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (5-1, +4), «Оренбурга» (5-1, +4) и «Химок» (5-1, +4).

Понимаю, что официальная статистика окажется другой — приятней глазу и слуху. Так было и так будет.

В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Егор Егоров (1,25 за матч), Евгений Кукуляк (0,80) и Владислав Безбородов (0,57). Если смотреть по числу ошибок, включая те, что были исправлены с помощью ВАР, можно сделать вывод, что судейские руководители сильно рискуют, доверяя нижегородцу Егорову матчи РПЛ. Возможно, его слишком быстро подняли по служебной лестнице, не дав набраться опыта в первой лиге.

Второй чемпионат подряд в лидерах по абсолютному и среднему числу неправильных решений оказался опытнейший Безбородов. Вероятно, этот сезон стал бы для него последним в карьере и без скандала.

Без Безбородова и Турбина

Скандал грянул осенью. 8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС серьезно наказала Безбородова, отстранив его до конца сезона, что, по сути, означает конец его карьеры. Рефери из Санкт-Петербурга обвинен в том, что оставлял комментарии о своей работе и работе своих коллег в Telegram-канале, а затем отрицал это.

«Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер, — прокомментировал «СЭ» случившееся генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение».

«Дело Безбородова» — одно из самых громких за последние годы в нашем судейском мире. Мало кто ожидал столь сурового наказания. Тем более что совсем недавно, за два месяца до его «казни», в адрес самого опытного рефери РПЛ сыпались поздравления — игра «Спартак» — «Ахмат» (0:0) в 4-м туре чемпионата России стала для него исторической: Безбородов отсудил 300-й матч в РПЛ, став первым, кто провел такое число встреч в роли арбитра в высшем дивизионе, и фактически основав «Клуб 300» своего имени.

И он пребывал в отличном настроении, собрав за столом большинство коллег. Говорят, даже произнес программную речь — о том, как в недалеком будущем возглавит российских судей. А 18 октября Владислав провел свой последний матч — «Ахмат» — «Факел» (2:3). На глазах у руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича и председателя судейского комитета РФС и председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Павла Каманцева. Нелегкая судьба занесла их тогда в Грозный.

Пока так и нет ответа на вопросы, кого и что побудило открыть «дело Безбородова» только сейчас, хотя он оставлял комментарии с 2021 года, и как долго шло расследование. Ясно лишь, что петербуржца успели исключить из списка судей ФИФА на следующий год. Его недавно утвердил судейский комитет ФИФА.

В сентябре ходили разговоры, что из российской заявки уберут Артема Любимова, переведя его в видеоарбитры ФИФА. А его заменит Сергей Чебан. Но в итоге удалили Безбородова. Любимов же остался судьей, хотя ему почти не дают назначений арбитром в чемпионате России, а Чебану непонятно за какие заслуги в январе или феврале вручат новую эмблему.

Из списка видеоарбитров ФИФА исключен Владимир Москалев (но он остался судьей ФИФА). Вместо него введен Андрей Фисенко, который с завидной регулярностью получает по два назначения (ВАР и АВАР) почти в каждом туре чемпионата России. А вот в поле не работал ни разу. При этом видеоарбитром ФИФА по-прежнему считается Евгений Турбин, в России с конца сентября полностью отстраненный от работы.

И его, как и Безбородова, еще летом публично благодарили и желали успехов в карьере. Он перестал судить, но регулярно получал назначения в роли ВАР и АВАР. До матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), состоявшегося 23 сентября. И потом из списков назначений пропал. Тоже открыто дело?

Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Документы

Безбородова, как сообщалось на сайте РФС, наказали за нарушение статей 12.6 и 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора. Интересно, что какое-то время было непонятно, что же он натворил. Потому что на сайте федерации был опубликован старый вариант кодекса, утвержденный в 2020 году. И только днем 9 ноября появился более новый документ, принятый в декабре 2021-го.

И в целом ситуация с нормативными документами печальная. Хотя бы потому, что их нет в открытом доступе. На это в первую очередь обратила внимание администрация РПЛ, подготовившая специальный обзор «Вопросы судейства: анализ и предложения». Видимо, как раз его передали в РФС с целью ознакомления, обсуждения и принятия шагов по развитию судейства.

В самом начале указано, что в открытом доступе нет стратегии или концепции реформы судейства, положения о судейском комитете, положения о департаменте судейства и инспектирования, рекомендаций по назначению судей профессиональных соревнований, положения о порядке регулирования назначения инспекторов на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов, положения о системе дополнительных вознаграждений для судей, ассистентов и инспекторов РПЛ, положения о рейтинге судей, положения о рейтинге инспекторов, рекомендаций по ротации судей, положения о ротации инспекторов, документов, регламентирующих оценку результатов деятельности судей.

«Это затрудняет понимание и прозрачность процессов», — резюмируют эксперты лиги. Все обращение лиги тут не процитировать — оно занимает 24 страницы (слайда). Могу только отметить, что документ содержит не только перечень недостатков, но и предложения по их исправлению и изменению ситуации. Подождем, как отреагирует РФС.

Лига не впервые бьет тревогу и поднимает тему судейства. Так, к примеру, было весной 2023 года, когда клубы посвятили этому свое собрание. Но вопрос отложили до лета, а потом и вовсе замяли. К тому же в Россию прилетел новый судейский руководитель. Очередной иностранец.

Сейчас тему тоже несколько перебили самарским скандалом. При его обсуждении, кстати, не раз звучала фамилия Каманцева, которому, как заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, он очень благодарен и с которым «в кабинете провели два месяца». Но все еще непонятно, что же происходило, был ли председатель судейского комитета командирован, совмещал ли он работу в РФС с работой в Самаре и как шло взаимодействие.

А критика лиги, как я понимаю, в первую очередь направлена в его адрес. Потому что начиная с 2019-го Каманцев прошел путь от юриста и помощника Ашота Хачатурянца до председателя судейского комитета, главы департамента судейства и председателя ЭСК (одно время он занимал все три должности сразу). И за все, что происходит в последние годы, он несет (во всяком случае должен нести) ответственность.

«У меня есть ощущение, что Каманцев как будто бы находится на тропе конфронтации с клубами, как будто бы принимает участие в некоем корпоративном конфликте. С удивлением читаю в разных материалах его слова о том, что клубы не дают столько денег, сколько судьи хотят, что клубы почему-то позволяют себе давать оценки судейству, что клубы смеют желать получать избыточно много информации от беспрецедентно открытого судейского комитета. Для меня это странно. Потому что если бы Павел Юрьевич финансировал российское судейство из своих личных средств, он, наверное, мог бы делать такие заявления. Но судейство своими взносами финансируют клубы, которые, в свою очередь, отчитываются перед болельщиками, акционерами и спонсорами. Мы, безусловно, хотим видеть статус исполнения стратегии развития судейства, которая была принята еще бывшим президентом РПЛ и на тот момент одновременно — внимание! — председателем судейского комитета и ЭСК Ашотом Хачатурянцем. Эту стратегию развития, скорее всего, Павел Юрьевич в том числе и писал. Всего этого клубы не получают — зато получают НЛО, который находится на большом отдалении от футбольной общественности. И вот с этого НЛО с болельщиками и клубами неохотно пытаются общаться некими закодированными сообщениями», — подчеркнул в интервью «РБ Спорт» председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Слухи о возможном возвращении Хачатурянца в футбол и в судейство в частности, видимо, тоже связаны с недовольством клубов Каманцевым. В противном случае непонятно, зачем были все встречи, что происходили в последние недели с участием Ашота Рафаиловича и представителей клубов и РПЛ. Вроде как была и встреча с президентом РФС Александром Дюковым.

Почему спустя два с половиной года вдруг вспомнили о Хачатурянце, чей уход из футбола совпал с началом событий на Украине? Наверное, хотят с его помощью навести порядок в судействе. Но непонятно, в какой роли он может опять заняться этой темой, если сами клубы в документе, переданном РФС, указали, что в соответствии с правилами ФИФА судейский комитет должен возглавлять только бывший судья. Кем тогда приглашают Хачатурянца, если его действительно просят вернуться? И, самое главное, непонятно, зачем это все ему самому.

Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЭСК

«С судейством большая проблема. Вопрос не в том, что судьи ошибаются, а как они аргументируют решения. Я не могу понять, что пишет ЭСК. Думаю, они настолько запутались в принятых решениях, что никто не понимает, как некоторые эпизоды трактовать», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Думаю, с ним многие из наших читателей согласятся.

«Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся. Потом между собой созваниваемся, обсуждаем формулировки», — заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Очевидно, что ЭСК нужно закрывать или реформировать. В связи с этим РПЛ предлагает ввести в нее своего представителя — без права голоса, только в качестве наблюдателя. И убрать из нее «субъектов из исполнительных и законодательных органов судейства» (исходя из сегодняшних реалий — Мажича и Каманцева).

Напомню, что сейчас в ЭСК с правом голоса входят только четыре иностранца: Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора).

Лучшие в РПЛ — Левников и Сухой

По числу назначений в чемпионате России-2024/25 снова, как и в предыдущем турнире, лидирует Андрей Фисенко. Он не получил ни одной игры в роли судьи, но 27 раз назначался видеоарбитром (ВАР) и ассистентом видеоарбитра (АВАР).

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства и инспектирования РФС пользуются Кирилл Левников (13 матчей в роли судьи) и Алексей Сухой (12). По 10 игр у Артема Чистякова, Сергея Иванова, Павла Кукуяна и Сергея Карасева.

Среди ассистентов больше всего матчей у Андрея Веретешкина, Варанцо Петросяна и Алексея Стипиди (по 13), а также Максима Гаврилина (12 игр в качестве помощника и еще 2 — в роли АВАР).

Крайне редко, всего девять раз, ассистенты назначались АВАР. В связи с этим непонятно, зачем в списке помощников рефери держать четыре десятка человек, если всех их нереально обеспечить нормальной загрузкой.

На весь чемпионат ушло 90 миллионов

Первая часть чемпионата России-2024/25 включила в себя 18 туров и 144 матча. Для их обслуживания РФС задействовал 40 судей (включая ВАР, АВАР и резервных), 40 ассистентов (включая АВАР) и 17 инспекторов. Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам составят 90 миллионов рублей. Один матч РПЛ стоит 625 тысяч.

Судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 53 миллиона 550 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Левников — 3,2 миллиона. Второе место в списке миллионеров делят Сухой и Чистяков — по 3 миллиона.

Выплаты ассистентам судей, которые также девять раз назначались АВАР, в общей сложности составят 29 миллионов 250 тысяч. В эту сумму тоже не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По 1,3 миллиона заработали Веретешкин, Гаврилин, Петросян и Стипиди.

ВАР-штрафбат

Обращает на себя внимание ноу-хау судейских руководителей: продолжается «наказание» арбитров, допустивших ошибки, отправкой в ВАР-центр.

Например, Кукуляк ошибочно удалил самарца Евгеньева в матче «Крылья Советов» — «Ростов». Крайним сделали ассистента рефери Ковалева. Но решение, если судить по трансляции, арбитр принял сам, перспективность атаки определил сам и сравнительно быстро вынес предупреждение, ставшее вторым. Рефери «наказан» ссылкой в ВАР-центр. Вознаграждение ВАР за работу на одной игре чемпионата России составляет 100 тысяч рублей. Неплохое «наказание».

Шафеев ошибочно удалил Багамаева в кубковой игре «Зенит» — «Факел» за лишение Глушенкова явной возможности забить гол (которой на самом деле у зенитовца не возникло). Волгоградец «наказан» ссылкой в ВАР-центр. Тоже заработал там 100 тысяч рублей.

Сухой в 10-м туре ошибочно не удалил Витора Тормену в матче «Краснодар» — «Зенит». «Награжден» назначением на матч «Рубин» — «Ахмат» в роли ВАР.

Судья матча «Факел» — «Акрон» Буланов серьезно «наказан» — получил назначение на кубковую игру только в качестве ВАР. Это за две ошибки, исправленные с помощью ВАР, и неудаление Димоски (не показал ему вторую желтую карточку).

И так далее...

Судья Сергей Иванов в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рефери особого назначения

На некоторые серьезные ошибки судьи вообще перестали обращать внимание. Недоумение вызвало назначение на старейшее дерби «Спартак» — «Динамо» Иванова, который принял неверное решение в ключевом моменте в предыдущем 8-м туре. Причем объявление об этом сделано вслед за публикацией информации о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС — две новости стояли на сайте рядом.

Текст новости об ЭСК содержал информацию об ошибке бригады арбитров в игре «Акрон» — «Химки» (3:0), на которой работали Цыганок (судья) и Иванов (ВАР). Цыганок пропустил 9-й тур. А вот Иванов, который ошибочно не вмешался и не помог судье, назначен на центральный матч. Как такое может быть?

И это случилось не впервые. К примеру, в конце августа тоже объявили решения ЭСК и назначения рефери на матчи 7-го тура чемпионата России. Несмотря на допущенные ошибки, Карасев, Федоров, Иванов и Москалев тогда были поощрены очередными назначениями.

Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались. Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев.

Но Карасев потом судил матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (ВАР). Москалев работал как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».

Выходит, есть негласный список неприкасаемых — «рефери особого назначения». К ним подход другой. Конечно, это вызывает негативную реакцию у их коллег, которые не понимают критерии, по которым выбираются рефери на очередной тур, не понимают, почему отдается предпочтение неким избранным — даже в тех случаях, когда те явно ошибаются и это официально признается.

Судья Алексей Сухой показал желтую карточку Ивану Облякову. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Задумчивая» карточка

Не исчезла проблема с карточками. Я их называю «задумчивыми». У меня в Telegram-канале KGBreferee их по-прежнему достаточно — можно найти в поиске по слову «задумчивая».

Судьи по-прежнему ходят по полю 20 секунд, 30, 40 — и только потом выносят предупреждения. В том числе это касается карточек, которые становятся «лишними», четвертыми — за ними следует дисквалификация.

Невольно возникает подозрение, что, вопреки протоколу ВАР, судьям помогают коллеги из ВАР-центра. Это должно настораживать клубы. Но они молчат, аудиозаписи переговоров не запрашивают, не хотят ссориться с арбитрами и их начальниками. Промолчат и весной, когда будет решаться судьба медалей и вылета, а игроки, накопив предупреждения, станут выбывать из-за таких «лишних» карточек?