Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

Будет ли реакция от руководящих органов?

В российском футболе разгорается новый скандал. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей на взятки неназванным лицам, указав на коррупцию в судейском корпусе.

Главное из заявления Федорищева

По словам чиновника, два месяца назад к нему пришел один из футбольных функционеров и рассказал, что самарский клуб должен большую сумму денег.

«Я у него спросил: а на что? Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов [должен заплатить] губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба», — сказал Федорищев.

Губернатор отметил, что проанализировал ситуацию и пришел к неутешительным выводам.

«Первое: к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе: судя по всему, эта система работает последние годы, и мы все условно согласились, что круговая порука позволяет клубам и руководителям регионов такие решения если не принимать, то согласовывать. При этом я не говорю, что это весь корпус или большая его часть, нет. Я говорю про отдельных, наверное, людей. Но мы все знаем о том, что их достаточно много в этой системе. Она связана не только и не столько с судейским корпусом, сколько со всеми нами», — продолжил он.

Как заявил Федорищев, некоторые представители клубов сами заинтересованы в коррупционных схемах.

«Я знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют некую квазикоррупционную составляющую в прибыли. А значит, клубы — это тоже активные участники процесса. При этом, еще раз напомню, речь идет о бюджете РФ, [деньгах] наших налогоплательщиков. А сейчас, судя по экономическим сводкам, у нас не самая лучшая ситуация. Никому не нужно напоминать, что мы третий год проходим период СВО. В этой связи я посоветовался, провел небольшую работу с судейским комитетом РФС и очень благодарен людям, которые там работают, честным профессионалам. В частности, [узнал, что] зарплаты судейского корпуса и тренеров, официальные, достигают 6-7 миллионов рублей в год. Это достаточная зарплата, чтобы быть профессионалом и иметь возможность зарабатывать некоррупционным способом», — добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев. Фото ФК «Крылья Советов»

Он также призвал глав других регионов, где есть профессиональные клубы, прекратить платить коррупционерам.

«Я знаю, что эта система сложная и копилась годами и что один в поле не воин. Если я один подниму этот флаг, то, наверное, далеко с ним не дойду. И пострадаю не я лично как губернатор, а пострадает целая команда, которая играет в премьер-лиге. Легендарная команда, которой мы очень гордимся. «Крылья Советов» на поле будут засуживать, как иногда бывало с командами, которые поднимали голос на эту тему и не побеждали. Но я имею в виду, еще раз, тех немногочисленных негодяев в этом корпусе, ни в коем случае не всю систему. Поэтому я очень четко отдаю себе отчет, что я сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система», — подчеркнул Федорищев.

Кроме того, глава региона уточнил, что в коррупционных схемах замешаны порядка 10 команд РПЛ. А объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе, составляет 500 миллионов рублей в год.

Полное обращение Федорищева репостнули в официальный Telegram-канал «Крыльев Советов».

Реакция на слова губернатора

Пресс-служба РФС отреагировала следующим заявлением.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении.

Президент РПЛ Александр Алаев сделал следующее заявление: «Российская премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».

Александр Алаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил, что не может сказать никакой конкретики.

«Сколько таких недоказанных фактов в других сферах? Следствия, суды, прокуратура, бизнес, пятое, десятое. Можно предположить, что там тоже это есть? Мы не знаем, но предположить можно?

В этой ситуации тогда как можно предположить, что этого нет в какой-то любой другой сфере: артистичной, культурной. Как этого может не быть? Мы же в одном обществе, социуме варимся. Что мы хотим? А так какой-то конкретики я сказать не могу», — сказал Гаджиев «СЭ».

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» заявил, что Федорищеву главное не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому. Если у губернатора есть желание, то он не просто должен сказать об этом, но и обратиться в РФС, к Александру Дюкову, в правоохранительные органы.

Если он узнал о преступлении, то обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать, главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше», — сказал Прокопец «СЭ».

При этом фактов у Федорищева нет

Сам губернатор позднее признался, что у него нет фактов о коррупции в судействе, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы.

«Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться», — цитирует Федорищева «РБ Спорт».