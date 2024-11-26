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Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Роман Кольцов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и футболисты «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о задодженности «Крыльев Советов» за взятки.
Фото Телеграм канал Вячеслава Федорищева, ФК «Крылья Советов»
Будет ли реакция от руководящих органов?

В российском футболе разгорается новый скандал. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей на взятки неназванным лицам, указав на коррупцию в судейском корпусе.

Главное из заявления Федорищева

По словам чиновника, два месяца назад к нему пришел один из футбольных функционеров и рассказал, что самарский клуб должен большую сумму денег.

«Я у него спросил: а на что? Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов [должен заплатить] губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба», — сказал Федорищев.

Губернатор отметил, что проанализировал ситуацию и пришел к неутешительным выводам.

«Первое: к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе: судя по всему, эта система работает последние годы, и мы все условно согласились, что круговая порука позволяет клубам и руководителям регионов такие решения если не принимать, то согласовывать. При этом я не говорю, что это весь корпус или большая его часть, нет. Я говорю про отдельных, наверное, людей. Но мы все знаем о том, что их достаточно много в этой системе. Она связана не только и не столько с судейским корпусом, сколько со всеми нами», — продолжил он.

Как заявил Федорищев, некоторые представители клубов сами заинтересованы в коррупционных схемах.

«Я знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют некую квазикоррупционную составляющую в прибыли. А значит, клубы — это тоже активные участники процесса. При этом, еще раз напомню, речь идет о бюджете РФ, [деньгах] наших налогоплательщиков. А сейчас, судя по экономическим сводкам, у нас не самая лучшая ситуация. Никому не нужно напоминать, что мы третий год проходим период СВО. В этой связи я посоветовался, провел небольшую работу с судейским комитетом РФС и очень благодарен людям, которые там работают, честным профессионалам. В частности, [узнал, что] зарплаты судейского корпуса и тренеров, официальные, достигают 6-7 миллионов рублей в год. Это достаточная зарплата, чтобы быть профессионалом и иметь возможность зарабатывать некоррупционным способом», — добавил губернатор.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев.
Фото ФК «Крылья Советов»

Он также призвал глав других регионов, где есть профессиональные клубы, прекратить платить коррупционерам.

«Я знаю, что эта система сложная и копилась годами и что один в поле не воин. Если я один подниму этот флаг, то, наверное, далеко с ним не дойду. И пострадаю не я лично как губернатор, а пострадает целая команда, которая играет в премьер-лиге. Легендарная команда, которой мы очень гордимся. «Крылья Советов» на поле будут засуживать, как иногда бывало с командами, которые поднимали голос на эту тему и не побеждали. Но я имею в виду, еще раз, тех немногочисленных негодяев в этом корпусе, ни в коем случае не всю систему. Поэтому я очень четко отдаю себе отчет, что я сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система», — подчеркнул Федорищев.

Кроме того, глава региона уточнил, что в коррупционных схемах замешаны порядка 10 команд РПЛ. А объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе, составляет 500 миллионов рублей в год.

Полное обращение Федорищева репостнули в официальный Telegram-канал «Крыльев Советов».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Реакция на слова губернатора

Пресс-служба РФС отреагировала следующим заявлением.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении.

Президент РПЛ Александр Алаев сделал следующее заявление: «Российская премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».

Президент РПЛ Александр Алаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил, что не может сказать никакой конкретики.

«Сколько таких недоказанных фактов в других сферах? Следствия, суды, прокуратура, бизнес, пятое, десятое. Можно предположить, что там тоже это есть? Мы не знаем, но предположить можно?

В этой ситуации тогда как можно предположить, что этого нет в какой-то любой другой сфере: артистичной, культурной. Как этого может не быть? Мы же в одном обществе, социуме варимся. Что мы хотим? А так какой-то конкретики я сказать не могу», — сказал Гаджиев «СЭ».

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Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» заявил, что Федорищеву главное не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому. Если у губернатора есть желание, то он не просто должен сказать об этом, но и обратиться в РФС, к Александру Дюкову, в правоохранительные органы.

Если он узнал о преступлении, то обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать, главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше», — сказал Прокопец «СЭ».

При этом фактов у Федорищева нет

Сам губернатор позднее признался, что у него нет фактов о коррупции в судействе, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы.

«Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться», — цитирует Федорищева «РБ Спорт».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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