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Судейство

Сегодня, 15:00

«Зенит» не занимается подкупом судей». Федорищев продолжает раскрывать тайны российского футбола

Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей в российском футболе
Артем Белинин
Корреспондент
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Губернатор Саратовской области Вячеслав Федорищев, Футболисты «Зенита» Андрей Мостовой, Клаудиньо и Вильмар Барриос и судья Алексей Сухой
Вячеслав Федорищев, Андрей Мостовой, Алексей Сухой, Клаудиньо и Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Федорищев telegram, ФК «Зенит»
На этот раз глава Самарской области рассказал о команде Семака.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает будоражить спортивную общественность. В программе «Очная ставка» он снова заговорил о незаконных схемах, связанных с арбитрами. Чиновник подробнее рассказал о долге «Крыльев Советов», а также упомянул в своей речи «Зенит».

Болельщикам сине-бело-голубых после нового интервью главы региона можно спокойно выдохнуть. По словам Федорищева, команда Сергея Семака не участвует в подкупе арбитров. Губернатор, по сути, поставил команду в пример остальным.

«Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — заявил Вячеслав Андреевич.

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Что за схема?

Губернатор в программе упомянул схему, которую сам же ранее вскрыл. В конце ноября Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей за некие судейские услуги. Тогда Вячеслав Андреевич сильно этому удивился.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов». Он мне сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил, за что. Он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо». В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов [должен отдать] губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО», — заявил Федорищев.

Позднее он добавил детали и предложил вместе противостоять нарушителям закона.

«Борьба с коррупцией в целом — это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, — это взять и перестать выделять финансирование командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть. Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», — заявил чиновник.

Какие именно 10 команд участвуют в схеме, Федорищев не озвучил. Но теперь точно ясно, что в десятку не входит «Зенит». А еще раньше свою возможную причастность опровергали в «Динамо».

«Если бы были замешаны, были бы на первом месте. О том, что у нас есть проблемы с агентами и с судейством, я говорил публично все время», — заявлял член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ».

Футболисты «Крыльев Советов» празднуют победу в матче против «Зенита» (2:3).
Футболисты «Крыльев Советов» празднуют победу в матче против «Зенита» (2:3).
Фото ФК «Крылья Советов»

Интересные детали о долгах «Крыльев»

Юридическая чистота «Зенита» — не все, о чем говорил Федорищев на передаче. Кроме петербургской команды он также высказался о «Крыльях Советов». По словам губернатора, у клуба большие проблемы с деньгами.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит. И у нас есть долг в 1 миллиард рублей, который искусственно пролонгируется на протяжении 10 лет, и мы вот это все поддерживаем», — сказал Вячеслав Андреевич.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

Кроме того, губернатор раскрыл детали собственного заявления в правоохранительные органы, которое он подал по мотивам коррупционной истории.

«Как появились 26% акций у какой-то группы товарищей и еще долг появился? Это лишь та небольшая часть того, что сейчас является историей «Крыльев Советов». Мне как болельщику хочется красивого футбола и красивой истории клуба. Но я же еще учредитель и вижу настоящую фактуру. В том заявлении, которое я подал, есть восемь эпизодов вроде. Они все очень разные. Я не могу их комментировать, пусть работают профессионалы — Следственный комитет и МВД», — заявил Федорищев.

Судья на футбольном матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще губернатор неожиданно заступился за судей — и за весь российский футбол. «Не ожидал такой (бурной. — Прим. «СЭ») реакции. Когда мы обсуждали с РФС, с Дюковым, с Каманцевым те или иные подходы, они мне говорили о том, что если мы будем действовать в открытую, то наверняка это вызовет резонанс. Поскольку проблема системная. Там 99% людей — профессионалы, порядочные, честные, и в судейском корпусе. Но есть еще люди, которые занимаются такими вещами. На воре и шапка горит. Как только ты об этом скажешь, на следующий день посыплются заявления: «Нет такого». Ну вот они посыпались. Мы не ожидали публичной реакции. Сейчас этим плотно занимаются соответствующие структуры. Мы хотели бы навести порядок у себя дома», — считает Вячеслав Андреевич.

Федорищев стал губернатором Самарской области в середине сентября 2024 года. «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-й строчке в РПЛ. Кроме того, команда Осинькина еще осенью вылетела из Кубка, заняв последнюю строчку на групповом этапе.

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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