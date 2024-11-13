Безбородов собирался возглавить судей, но его убрали. Кому перешел дорогу арбитр?
8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС серьезно наказала Владислава Безбородова, отстранив его до конца сезона, что, по сути, может означать конец его карьеры. Рефери из Санкт-Петербурга обвинен в том, что оставлял комментарии о своей работе и работе своих коллег в Telegram-канале «Але, рэф!».
«Дело Безбородова» — очень громкое в нашем судейском мире. Можно даже сказать, скандальное. Во-первых, мало кто ожидал столь сурового наказания. Во-вторых, поразили скорость и время принятия подобного решения. И что самое грустное, процесс вышел максимально непрозрачным. Ни одна из сторон не дала развернутых комментариев и не пояснила свою позицию.
Поэтому остается лишь задаваться вопросами. Которых множество.
Программная речь
11 августа в адрес самого опытного рефери РПЛ сыпались поздравления — игра «Спартак» — «Ахмат» (0:0) в 4-м туре чемпионата России стала для него исторической: Владислав Безбородов отсудил 300-й матч в РПЛ, став первым, кто провел такое число встреч в роли арбитра в высшем дивизионе, и фактически основав «Клуб 300» своего имени.
Красивые речи, подарки, улыбки... Безбородов планировал продолжить карьеру, а пока после одного из сборов пригласил большинство коллег. И накрыв поляну, как говорят, затронул тему недалекого будущего, в котором он видит себя главным судейским начальником. И даже сказал некую программную речь.
Вопрос тем, кто в ноябре применил к арбитру две статьи дисциплинарного кодекса, — председателю судейского комитета РФС Павлу Каманцеву и главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Милораду Мажичу. Как вы отнеслись к словам Безбородова? Какова была ваша реакция, когда вам доложили о таких амбициях?
«Ахмат»
18 октября питерский рефери снова работал на матче с участием «Ахмата», закончившемся победой «Факела» (3:2). Он оказался последним (пока?) в карьере Безбородова.
Вопрос его начальникам: вы присутствовали на игре в Грозном, к арбитру было много претензий по работе, сколько ключевых ошибок он совершил на ваших глазах? Что сказали ему после матча?
Расследование
Продолжаем интересоваться. Как долго велось «дело Безбородова»? Кого и что побудило открыть его только сейчас и начать расследование?
Ведь петербуржец не раз и не два оставлял комментарии в обсуждениях в Telegram-канале «Але, рэф!». Его ведущий это на днях подтвердил, сообщив, что у него есть скрины не менее двух десятков этих сообщений. То есть все эти три года, с 2021-го, когда как раз был утвержден обновленный вариант дисциплинарного кодекса судьи, Безбородов ничего своими (если они его) записями не нарушал. Но вдруг все резко изменилось?
Это тоже вопрос.
Ограничения
Потребность в информации пока не удовлетворена. Продолжаем интересоваться — все у тех же начальников Безбородова.
Будет ли он и дальше получать ежемесячную зарплату в 50 тысяч рублей?
Останется ли он в списке судей ФИФА на 2025 год? Его же туда, несмотря на возраст, внесли в конце сентября? Тогда еще не было расследования по его делу? Или внесли, несмотря на проверку? Тогда зачем?
Будет ли отстраненный от судейства арбитр приглашаться на семинары и зимний сбор?
Исключите ли вы Владислава из рабочих чатов или он продолжит получать в них служебную информацию?
Продолжит ли он участвовать в программе «Таланты и наставники»?
Надо ли ему по-прежнему отсылать данные тренеру по физической подготовке?
Да, и очень интересно, может ли он судить в других странах — например, в Саудовской Аравии и Белоруссии? Он же отстранен только от судейства «матчей Российской премьер-лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25».
О других турнирах ничего не сказано. И еще — не все российские соревнования проходят в рамках сезона-2024/25. А разные лиги играют по разным календарям. Когда точно завершится отстранение Безбородова — в какой день мая, июня или другого месяца?
Будет ли он и дальше судить матчи ветеранов?
Может ли он начать инспектирование в своем регионе?
Иностранец
Задаю вопросы на русском языке, потому что он у нас государственный. Надеюсь, Мажич им в полной мере владеет. Ведь делопроизводство в дисциплинарной комиссии ведется на русском, дисциплинарные нарушения, как указано в кодексе, рассматриваются на русском языке. Все документы предоставляются в дисциплинарный судейский орган тоже на русском. Глава ДСИ внимательно прочитал все документы и ознакомился с ответами Безбородова на заданные этому судье вопросы?
И кстати, может ли в дисциплинарный орган комитета РФС входить иностранный гражданин? Судьбу Безбородова, напомню, решали три человека — член судейского комитета РФС, инспектор Александр Гвардис, Каманцев и Мажич.
Апелляция
Арбитр из Санкт-Петербурга вправе обжаловать свое наказание. Это подтверждено публично одним из его руководителей. Не знаю, воспользуется ли Безбородов такой возможностью.
Если да, возникнут вопросы.
Можно ли обратиться в апелляционный комитет РФС? Ответим сами. Он, этот комитет, исходя из дисциплинарного регламента (не путайте с кодексом) рассматривает жалобы на решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС, комитета РФС по этике и комиссии РФС по работе с посредниками. Это не случай Безбородова.
Куда же ему обращаться?
К дисциплинарным судейским органам относятся судейский комитет РФС и дисциплинарная комиссия этого же комитета.
Судейский комитет рассматривает в качестве апелляционной инстанции апелляционные жалобы судей и инспекторов на решения дисциплинарной комиссии по дисциплинарным делам. То есть Безбородову обращаться в комитет с апелляцией на решение его комиссии?
И тогда Каманцев, Мажич и Гвардис рассмотрят и оценят ими же вынесенное наказание? Почему они? Да потому что они входят в судейский комитет, а Каманцев его еще и возглавляет. Это нормально, что такой порядок установлен кодексом и так составлены комитет и комиссия? То есть при такой логике председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц мог бы входить в апелляционный комитет и рассматривать жалобы на свои же решения? Разве это не абсурдно?
Кроме Каманцева, Мажича и Гвардиса в комиссии (если список членов еще не изменился) Юрий Баскаков, Кирилл Верхолетов, Далибор Джурджевич, Сергей Зуев, Николай Иванов, Николай Левников (его сын Кирилл дружит с Безбородовым), Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Сергей Михеев, Сергей Фурса и Николай Гусев (ответственный секретарь).
На этом все.
Но есть еще вопросы о Евгении Турбине. Его, судью со 100 матчами в РПЛ, в июле тоже благодарили, желая ему успехов в дальнейшей карьере (так говорится на сайте РФС). Он перестал быть арбитром, но продолжал работать как ВАР и АВАР.
До матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), состоявшегося 23 сентября. И потом из списков назначений пропал. Тоже началась проверка и открыто дело? Можно и в его случае готовить список вопросов?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3