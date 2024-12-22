Батраков — лучший «ударный» молодой полузащитник мира. Опередил брата Беллингема
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира до 21 года с разбивкой по позициям. Топ главных «ударных» атакующих полузащитников возглавил талант «Локомотива» Алексей Батраков. Также в список попали еще несколько футболистов РПЛ.
Батраков опередил брата Беллингема и воспитанника «Ромы»
19-летний россиянин возглавил топ лучших молодых полузащитников мира, нацеленных на завершение атаки. Составители списка дали Батракову рейтинг 80,6 балла, также отметив его роль в созидании.
«Категория состоит из игроков, которые отличаются нацеленностью на завершение атаки. Роль Алексея Батракова в системе «Локомотива» показывает его активное участие не только в этом, но и в распределении и создании моментов», — говорится в отчете CIES.
При этом представитель россиянина Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» отметил, что попадание в список — дополнительная мотивация для Батракова развиваться дальше.
«Конечно, приятно, потому что, как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива». То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели, и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой», — признался Кузьмичев.
Также в первую тройку попали американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука» и воспитанник «Ривер Плейт» 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно — самый молодой представитель топ-10. Далее идет один из самых известных представителей рейтинга Джоб Беллингем — младший брат лидера «Реала» Джуда. Во втором десятке находится воспитанник «Ромы» Никколо Пиззили, ворвавшийся в состав римлян в нынешнем сезоне. Также Батраков опередил представителей «Страсбура» и «Брайтона» Хабиба Диарра и Хулио Энсисо.
Алексей, безусловно, — открытие чемпионата России-2024/25. 19-летний полузащитник закрепился в основе «Локомотива» и стал одним из самых результативных футболистов всего турнира. Футболист за 17 игр РПЛ набрал 16 (10+6) очков по системе «гол + пас» — на одно результативное действие больше совершил лишь Манфред Угальде из «Спартака» (15+2).
В рейтингах — еще несколько игроков РПЛ
Батраков не единственный представитель чемпионата России в отчете Международного центра спортивных исследований. Первым в анализе появился игрок «Рубина» Илья Рожков. Он попал на 13-ю строчку лучших атакующих левых защитников. Лидером в этой номинации стал представитель пражской «Славии» Малик Диуф.
Зато 19-летний россиянин опередил португальца Диегу Морейру, которого прошлым летом подписал «Челси». В начале декабря Илья после новостей об интересе «Динамо» продлил контракт с «Рубином» до 2028 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись голом и ассистом.
В топ-10 лучших левых вингеров, «проникающих в штрафную», попали еще два футболиста РПЛ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Педро из «Зенита», которые расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.
В этой метрике оценивались игроки, чей вклад в голы превышает работу над созданием моментов. Педро стал самым молодым футболистом в первой десятке, а топ-3 составили уже звезды больших клубов — Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Джейми Гиттенс из «Боруссии».
Вадим Раков из «Локомотива» стал 18-м в рейтинге левых вингеров, направленных на удары и голевые передачи. У 19-летнего россиянина в этом сезоне 5 (3+2) очков в 16 играх во всех турнирах. Лидером топа стал 20-летний аргентинец Тьяго Фернандес из «Велеса», а позади Вадима остался яркий турок из «Айнтрахта» Джан Узун, уже дебютировавший за национальную команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3