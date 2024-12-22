В рейтинге CIES еще несколько россиян.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира до 21 года с разбивкой по позициям. Топ главных «ударных» атакующих полузащитников возглавил талант «Локомотива» Алексей Батраков. Также в список попали еще несколько футболистов РПЛ.

Батраков опередил брата Беллингема и воспитанника «Ромы»

19-летний россиянин возглавил топ лучших молодых полузащитников мира, нацеленных на завершение атаки. Составители списка дали Батракову рейтинг 80,6 балла, также отметив его роль в созидании.

«Категория состоит из игроков, которые отличаются нацеленностью на завершение атаки. Роль Алексея Батракова в системе «Локомотива» показывает его активное участие не только в этом, но и в распределении и создании моментов», — говорится в отчете CIES.

При этом представитель россиянина Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» отметил, что попадание в список — дополнительная мотивация для Батракова развиваться дальше.

«Конечно, приятно, потому что, как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива». То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели, и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой», — признался Кузьмичев.

Также в первую тройку попали американец Рокас Пукштас из хорватского «Хайдука» и воспитанник «Ривер Плейт» 17-летний аргентинец Франко Мастантуоно — самый молодой представитель топ-10. Далее идет один из самых известных представителей рейтинга Джоб Беллингем — младший брат лидера «Реала» Джуда. Во втором десятке находится воспитанник «Ромы» Никколо Пиззили, ворвавшийся в состав римлян в нынешнем сезоне. Также Батраков опередил представителей «Страсбура» и «Брайтона» Хабиба Диарра и Хулио Энсисо.

Алексей, безусловно, — открытие чемпионата России-2024/25. 19-летний полузащитник закрепился в основе «Локомотива» и стал одним из самых результативных футболистов всего турнира. Футболист за 17 игр РПЛ набрал 16 (10+6) очков по системе «гол + пас» — на одно результативное действие больше совершил лишь Манфред Угальде из «Спартака» (15+2).

В рейтингах — еще несколько игроков РПЛ

Батраков не единственный представитель чемпионата России в отчете Международного центра спортивных исследований. Первым в анализе появился игрок «Рубина» Илья Рожков. Он попал на 13-ю строчку лучших атакующих левых защитников. Лидером в этой номинации стал представитель пражской «Славии» Малик Диуф.

Зато 19-летний россиянин опередил португальца Диегу Морейру, которого прошлым летом подписал «Челси». В начале декабря Илья после новостей об интересе «Динамо» продлил контракт с «Рубином» до 2028 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, отметившись голом и ассистом.

В топ-10 лучших левых вингеров, «проникающих в штрафную», попали еще два футболиста РПЛ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Педро из «Зенита», которые расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.

В этой метрике оценивались игроки, чей вклад в голы превышает работу над созданием моментов. Педро стал самым молодым футболистом в первой десятке, а топ-3 составили уже звезды больших клубов — Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Джейми Гиттенс из «Боруссии».

Вадим Раков из «Локомотива» стал 18-м в рейтинге левых вингеров, направленных на удары и голевые передачи. У 19-летнего россиянина в этом сезоне 5 (3+2) очков в 16 играх во всех турнирах. Лидером топа стал 20-летний аргентинец Тьяго Фернандес из «Велеса», а позади Вадима остался яркий турок из «Айнтрахта» Джан Узун, уже дебютировавший за национальную команду.