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Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге

«Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» в РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Александр Соболев (7-й номер) в матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом туре РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

«Спартаку» грех жаловаться на календарь первых пяти туров нового сезона, но начинать приходилось все равно с непростого выезда. В Оренбурге красно-белые не выигрывали с далеких уже времен Тедеско, а в последних трех матчах на «Газовике» не забили ни одного мяча. В том числе и в заключительном туре прошлого сезона — в Оренбурге было 0:0. Чем команды заканчивали в мае, с того же начали и в июле.

В составе Станковича на первый официальный матч внимание на себя обратили две фамилии — Соболев и Зорин. Форвард одной ногой уже вроде бы был в «Зените», но на этой неделе эта трансферная история совсем затихла. Ну а 20-летний плеймейкер, судя по всему, убедил нового тренера в товарищеских матчах. «Оренбургу» летом пришлось перестраивать атаку после ухода Веры и Воробьева.

&laquo;Оренбург&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Спартак» не удивил. Это еще не команда Станковича

«Спартак» пытался играть первым номером, и «Оренбург» это полностью устраивало. Малейшая потеря красно-белых, и хозяева тут же вылетали в контратаку. Первая случилась уже на второй минуте: Мансилья бежал один на один с центра поля, но в ворота не попал. И таких эпизодов было множество. Оренбуржцы в переходных фазах смотрелись точно лучше, чем «Спартак» в позиционных атаках. Чаще всего игроки в синем просто промахивались, а самый красивый сейв Максименко совершил после дальнего удара Флорентина.

У «Спартака» мало что получалось в атаке. Поначалу вся игра строилась через Зобнина, который действовал правее и часто включал в игру Бонгонду; левый край с Мединой вообще практически не работал, мало участвовал в игре и Зорин. Но именно он создал самый верный момент красно-белых в первой половине: в сутолоке у ворот нашел возможность скинуть мяч свободному Бонгонде, однако спартаковский Тео умудрился пробить во вратаря. Впрочем, спасение Сысуева от этого менее эффектным не стало. А что Соболев? Запомнился только удар головой в руки вратаря после идеального навеса Зобнина. И бросилось в глаза, что форвард красно-белых практически не опускался в глубину поля, как это часто бывало в предыдущих сезонах.

В перерыве Станкович провел двойную замену: в центр вышел Мартинс, на левый край атаки — Угальде. Но игру это никак не поменяло. «Спартак» не прибавил в атаке, а «Оренбург» продолжил находить большие зоны на чужой половине для своих быстрых игроков. В итоге хозяева и открыли счет — Перес бедром переправил мяч в сетку после прострела Гюрлюка. А через пять минут счет стал 2:0. «Спартак» сам привез гол в свои ворота: Максименко сделал нерасчетливый пас на Умярова, последовал перехват, и Гюрлюк забивал уже в пустые ворота.

«Спартаку» нужно было во что бы то ни стало быстро забить, чтобы получить шанс спасти игру. Красно-белые действительно встрепенулись и создали пару моментов. Однако Сысуев снова украл гол у Бонгонды, а затем красно-белым просто не повезло — мяч на стандарте прошел рядом со штангой. После этого всплеска игра вернулась в прежнее русло — идеальный расклад для «Оренбурга», который спокойно довел матч до победы.

Если кто-то ожидал, что Станкович за пять недель преобразит «Спартак», то этого не произошло. Более того, при Слишковиче было больше баланса в обороне, а в атаке мало что поменялось — созидание остается большой проблемой для команды. Так еще и привез Максименко, лучший игрок «Спартака» в 2024 году. План Деограсии на этот матч оказался более четким и приближенным к жизни, и это дало результат. Для Станковича же все началось наихудшим образом — давление по-спартаковски он прочувствует на себе уже с первого тура.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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