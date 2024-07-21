Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге
«Спартаку» грех жаловаться на календарь первых пяти туров нового сезона, но начинать приходилось все равно с непростого выезда. В Оренбурге красно-белые не выигрывали с далеких уже времен Тедеско, а в последних трех матчах на «Газовике» не забили ни одного мяча. В том числе и в заключительном туре прошлого сезона — в Оренбурге было 0:0. Чем команды заканчивали в мае, с того же начали и в июле.
В составе Станковича на первый официальный матч внимание на себя обратили две фамилии — Соболев и Зорин. Форвард одной ногой уже вроде бы был в «Зените», но на этой неделе эта трансферная история совсем затихла. Ну а 20-летний плеймейкер, судя по всему, убедил нового тренера в товарищеских матчах. «Оренбургу» летом пришлось перестраивать атаку после ухода Веры и Воробьева.
«Спартак» пытался играть первым номером, и «Оренбург» это полностью устраивало. Малейшая потеря красно-белых, и хозяева тут же вылетали в контратаку. Первая случилась уже на второй минуте: Мансилья бежал один на один с центра поля, но в ворота не попал. И таких эпизодов было множество. Оренбуржцы в переходных фазах смотрелись точно лучше, чем «Спартак» в позиционных атаках. Чаще всего игроки в синем просто промахивались, а самый красивый сейв Максименко совершил после дальнего удара Флорентина.
У «Спартака» мало что получалось в атаке. Поначалу вся игра строилась через Зобнина, который действовал правее и часто включал в игру Бонгонду; левый край с Мединой вообще практически не работал, мало участвовал в игре и Зорин. Но именно он создал самый верный момент красно-белых в первой половине: в сутолоке у ворот нашел возможность скинуть мяч свободному Бонгонде, однако спартаковский Тео умудрился пробить во вратаря. Впрочем, спасение Сысуева от этого менее эффектным не стало. А что Соболев? Запомнился только удар головой в руки вратаря после идеального навеса Зобнина. И бросилось в глаза, что форвард красно-белых практически не опускался в глубину поля, как это часто бывало в предыдущих сезонах.
В перерыве Станкович провел двойную замену: в центр вышел Мартинс, на левый край атаки — Угальде. Но игру это никак не поменяло. «Спартак» не прибавил в атаке, а «Оренбург» продолжил находить большие зоны на чужой половине для своих быстрых игроков. В итоге хозяева и открыли счет — Перес бедром переправил мяч в сетку после прострела Гюрлюка. А через пять минут счет стал 2:0. «Спартак» сам привез гол в свои ворота: Максименко сделал нерасчетливый пас на Умярова, последовал перехват, и Гюрлюк забивал уже в пустые ворота.
«Спартаку» нужно было во что бы то ни стало быстро забить, чтобы получить шанс спасти игру. Красно-белые действительно встрепенулись и создали пару моментов. Однако Сысуев снова украл гол у Бонгонды, а затем красно-белым просто не повезло — мяч на стандарте прошел рядом со штангой. После этого всплеска игра вернулась в прежнее русло — идеальный расклад для «Оренбурга», который спокойно довел матч до победы.
Если кто-то ожидал, что Станкович за пять недель преобразит «Спартак», то этого не произошло. Более того, при Слишковиче было больше баланса в обороне, а в атаке мало что поменялось — созидание остается большой проблемой для команды. Так еще и привез Максименко, лучший игрок «Спартака» в 2024 году. План Деограсии на этот матч оказался более четким и приближенным к жизни, и это дало результат. Для Станковича же все началось наихудшим образом — давление по-спартаковски он прочувствует на себе уже с первого тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1