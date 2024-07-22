«Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

Известный футбольный функционер Юрий Белоус — о поражении «Спартака» в Оренбурге (0:2) в 1-м туре РПЛ.

Что на поле делал Соболев? О каком «Зените» можно говорить?

— Дебют Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» — хуже не придумаешь?

— Да уж. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется... Абсолютно закономерный результат. «Оренбург» был сильнее во всех компонентах. Хозяева оказались физически лучше готовы, превзошли москвичей в скорости. Подопечные Деограсии просто-напросто быстрее принимали решения на поле, гораздо чаще били по воротам. Очень понравились Марин, Мансилья, Флорентин. У Мансильи вообще, как показалось, два сердца. Гюрлюк был превосходен!

— Что скажете про «Спартак»?

— Его по-прежнему называют народной командой. Но если все так будет продолжаться, эта народность перейдет к другому клубу, значительно севернее Москвы.

— Что, прежде всего, не понравилось в игре красно-белых?

— Я так и не понял, что на поле делал Соболев. О каком «Зените» может идти речь при такой игре?! Вспоминается момент, когда Бонгонда сделал ему неплохую скидку, но мяч от Соболева отскочил, как от стены... Сплошное разочарование! При этом считаю, что заменивший его Зиньковский хорошо себя проявил. Но его старания все-таки не привели к перелому в игре. Хотя момент для Бонгонды Антон создал — Сысуев спас «Оренбург».

— Не ожидали такой грубой ошибки от Максименко, после которой оренбуржцы забили второй гол?

— В нескольких эпизодах он красно-белых выручил. Что касается его «привоза», то он закономерный. Увы, по такой игре все к этому и шло. Был ведь еще один момент во втором тайме, когда футболист «Оренбурга» вполне мог перехватить небрежный пас вратаря.

В целом, конечно, для болельщиков «Спартака» это поражение — серьезный удар. Проигрывать можно по-разному. Но пока непонятно, какой футбол хочет поставить Станкович. В позиционных атаках москвичи не преуспели, в быстрых выпадах вообще ничего не смогли. Говорить о том, что они играли как академики с тросточками, тоже нельзя. Никакие они не академики, так как даже индивидуально не могли никого превзойти! Все по делу. Посмотрим, что будет дальше.

Владимир Слишкович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А нужно ли было убирать Слишковича?

— Но перспективы Станковича становятся туманными?

— Ему надо понимать, что это не «Црвена Звезда» и что предстоит выдержать просто колоссальное давление со всех сторон. Готов ли он к этому? Футболистом он был топовым, но тренер — совсем другая профессия. Вновь приходится поднять вопрос.

— Какой?

— А по каким критериям наши клубы выбирают тренеров? Чем они руководствуются? Что ставят во главу угла? Конечно, по одной игре не стоит судить Станковича слишком строго, но тревожный звоночек уже прозвенел. Время-то у него все-таки было. Повторюсь, пока я не увидел и не понял, в какой футбол собирается играть «Спартак».

— А какой была ваша первая реакция, когда узнали, что «Спартак» назначил Станковича?

— Говорят же, что от добра добра не ищут. Знаю, что футболисты «Спартака» были довольны Слишковичем, который исполнял обязанности главного тренера. Надо ли было его убирать и приглашать Станковича? Ну не знаю... Ничего же пока не поменялось. Вернее, поменялось, но только в худшую сторону. Мне кажется, Станкович еще не до конца осознает, в какой чемпионат он попал. Ведь тот же Деограсия не первый год работает в РПЛ. Испанец уже адаптирован к нашим футбольным реалиям, понимает примерно, как играть против «Спартака». И вчера мы увидели, что он полностью превзошел серба.

Проблем у красно-белых много. Как быть с нападением? Сегодня Соболев — не помощник «Спартаку». Он не мотивирован. Ничего не показал на поле.

Виллиан Жозе. Фото ФК «Спартак»

Зачем «Спартак» подписал 32-летнего бразильца? Такие, как правило, едут с ярмарки

— Вы уже не верите, что Соболев перейдет в «Зенит»?

— Знаю, какие деньги запросил «Спартак» у «Зенита» за своего форварда. На мой взгляд, они неадекватные. Скорее всего, трансфер не состоится. Да и маловероятно, что Соболев впишется в манеру игры питерцев. Да, Сергей Богданыч Семак говорит, что ему нужен силовой нападающий. Однако, думаю, сине-бело-голубые могут найти вариант и получше.

— Говоря о неадекватных деньгах, имеете в виду 12 миллионов?

— Да. Слишком много за Соболева. Вы же видите, как он играет. Если продолжит в том же духе, то будет, как и Дзюба, искать себе команду.

— «Спартак» подписал экс-форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Однако тот так и не набрал еще форму и даже не прилетел в Оренбург. Удивительный случай?

— Да дело даже не в его кондициях, хотя и тут можно задавать вопросы, а в клубной стратегии. Мы в свое время в ФК «Москва» четко прописывали критерии. Понимали, что нам нужны ликвидные игроки. Это значит, что футболист должен у нас три-четыре года отыграть, а потом мы его еще можем продать и заработать. Поэтому, на мой взгляд, «Спартак» должен подписывать исполнителей не старше 24 лет. А какой возраст у этого бразильца?

— 32 года.

— Вот и я про то же. 32-летний футболист, как правило, уже едет с ярмарки. Для чего его брали? Контролирует ли совет директоров клуба такие сделки? Кто вообще в «Спартаке» отвечает за селекцию, трансферную стратегию?

— Последний вопрос. Еще про одного нападающего «Спартака». Когда зимой Угальде перешел в московский клуб, Игорь Корнеев заявил, что до конца сезона он не наберет ни одного балла результативности в РПЛ. В итоге костариканец в чемпионате не забил и не отдал. Вы тоже в нем ничего не видите?

— Ну вчера же он вышел на замену и не усилил игру. Вообще не усилил! По-моему, это очевидно. Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги? Где логика в селекции? Такое ощущение, что никто не несет ответственности за конкретные шаги... И на выходе мы получаем тот невыразительный футбол «Спартака», свидетелями которого вчера стали.