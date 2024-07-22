Леонид Волотко рецензирует старт чемпионата России-2024/25.

Назначение Деяна Станковича к красно-белым получилось очень пафосным: клубные медиа вспоминали шедевры серба в Лиге чемпионов, на пресс-конференции тренер говорил о знакомстве с дьяволом (поэтому фразы в духе «Добро пожаловать в ад!» его не смущают). А спортивный директор Томаш Амарал публично шел ва-банк: «Успех Станковича станет успехом «Спартака», провал — моим провалом».

С этим зарядом команда прошла межсезонье, но уже на 2-й минуте матча в Оренбурге настроение поменялось. После выхода Брайана Мансильи один на один Станкович стоял с таким видом, будто смотрит на свою «Сампдорию», которая погружается на дно серии А.

Никто не требовал от Деяна моментальной магии, но пока не очень понятно, за счет чего «Спартак» собирается прибавлять. Тот же Абаскаль также начал с поражения — причем крупного (0:4 от «Зенита» в Суперкубке страны). Но по игре было понятно: да, с топами придется тяжело, но на дистанции результат придет. Высокий прессинг, схема с «ромбом» и минимум комплексов в попытке сделать красиво — глядя на все это, хотя бы становилось ясно, какой футбол намерена применять команда.

Деян Станкович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А как «Спартак» собирался побеждать в Оренбурге? С Умяровым в опорной зоне, Мединой в роли левого вингера, надеждой на Зорина, выключенными флангами и высокой линией обороны? Можно бесконечно рассуждать о привозе Максименко, «реализации» Бонгонды и Соболева, отсутствии мыслей впереди и провалах на своей половине, но справедливее просто взглянуть на хайлайты «Оренбурга»: 18 ударов (против 7 у «Спартака»), бешеная интенсивность и, главное, четкое понимание уязвимых мест оппонента. И все это — без Воробьева, Веры, Адамова.

Но Давид Деограсия, отпустив системообразующих исполнителей, сохраняет стиль и не теряет в качестве. «Спартак» же тратит уйму денег на рынке — и в лучшем случае наблюдает за тем, как эта цена тает: Угальде за 13 миллионов никак не может отличиться в РПЛ, а теперь вообще не проходит в основу. Бонгонда и Медина за 13,5 миллиона в сумме беспомощны на флангах. А Виллиан Жозе, как говорят, вместо дебюта в России скидывает лишний вес.

Можно сколько угодно жаловаться на трансферную политику «Зенита», но вложения сине-бело-голубых приносят титулы и результат. А точечных усилений (причем не самых дорогих) хватает, чтобы коллектив вышел на новый уровень. Такую форму, как сейчас, команда Сергея Семака не набирала очень давно — «Краснодар» в Суперкубке питерцы выключили к 42-й минуте, «Крылья» в 1-м туре РПЛ — к перерыву. В обоих матчах — дубль у Глушенкова (который пару лет назад не подошел «Спартаку»), а об отсутствии Клаудиньо и потенциальном отъезде Вендела в «Галатасарай» никто даже не говорит. Просто невозможно представить, что это как-то ослабит состав.

Если старт прошлого сезона оставлял надежду на чемпионскую интригу (и мы ее получили!), то в этом, похоже, все завершится максимально предсказуемо. Потому что расклад сил не оставляет вариантов: прямо сейчас в лиге есть «Зенит» — и все остальные.

Иван Сергеев, Педро и Дуглас Сантос. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

И 1-й тур лишь подтвердил опасения:

— «Динамо» при Марцеле Личке наверняка останется в топ-3, но из-за кадровых проблем (травмы, Кубок Америки, отсутствие трансферов) вряд ли создаст большие помехи Питеру;

— ЦСКА только привыкает к требованиям Марко Николича и к тому же прощается с Чаловым;

— «Локомотив» сверкнул новой атакой, но такой пожар в обороне способен испепелить любые претензии на результат;

— «Краснодар» традиционно нестабилен, а потери в составе слишком серьезны.

Остаются «Ростов», который при Валерии Карпине не просядет в нижнюю часть таблицы, но и не взлетит в тройку. И «Спартак» — от него снова уйма ожиданий, но реальность, похоже, проявилась на самом старте.