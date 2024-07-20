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«Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона

20 июля стартует чемпионат России по футболу-2024/25
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболисты «Спартака»
Футболистам «Спартака» может помешать слабый состав.
Фото Александр Ступников/ «Спартак», Global Look Press
Прогноз Максима Алланазарова.

РПЛ — не самая легкая лига для прогнозов, но в ней есть две команды, которые абсолютно предсказуемы — это «Зенит» и «Спартак». Понятно, что команда Семака в стартующем на выходных сезоне станет чемпионом. Недосягаемый ни для кого бюджет сам по себе не гарантия золота, им нужно уметь распорядиться. В Питере это умеют. У «Спартака», например, долгие годы был второй бюджет, но результат работы с ним из года в год был абсолютно разным.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» окончательно отказывается от чемпионских амбиций? Мнение Алланазарова

В прошлом сезоне я с высокой точностью предсказал итоги для «Спартака», ошибся на одно место, думал, что красно-белые будут шестыми. Все происходящее в клубе также было предсказано. Попробую сделать это и в грядущем сезоне, но чуть более расширенно. Попытаюсь угадать первую пятерку и привести несколько аргументов в пользу своего прогноза.

Футболисты «Зенита»
Футболисты «Зенита» — фавориты нового сезона РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

1-е место — «Зенит». Тут все предельно понятно. Тягаться с Питером сейчас никто не в состоянии. Чемпионство будет не таким нервным, как в прошлом году, а за 3-4 тура до конца.

2-е место — «Динамо». Очень симпатичная работа всей клубной структуры на протяжении последних сезонов, но чемпионства придется подождать еще пару лет, хотя скоро ожидаются два качественных трансфера. Если бы не «Зенит» с своими кодами на деньги, «динамики» получили бы золото. Но это «если бы» не считается.

3-е место — ЦСКА. Определяющим фактором в борьбе за бронзу станет тренер. Я высоко котирую Николича и считаю, что он сильный по меркам РПЛ специалист. Если бы не ужасающая бедность клуба и санкции, можно было бы замахиваться на что-то большее, а пока только бронза.

Футболисты «Красндара» Никита Кривцов, Федор Смолов и Александр Эктов
Никита Кривцов, Федор Смолов и Александр Эктов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

4-е место — «Краснодар». Потеря Сафонова не сильно скажется на «Краснодаре», а вот потеря Алонсо — катастрофа. Да, нового защитника уже взяли, но ему нужно будет время, чтобы сыграться с Торменой. Я не фанат Мурада Мусаева, считаю его не слишком скилловым и слишком эмоциональным — эти причины помешают команде повторить прошлый успех. Мусаев далеко не Ивич. Выжимать максимум из ограниченного состава он, на мой взгляд, не способен.

Константин Тюкавин, Сергей Семак, Франк Артига. «Зенит» заберет Кубок и РПЛ, Тюкавин — лучший бомбардир, первая отставка — в «Химках». Прогнозы авторов «СЭ»

5-е место — «Спартак». Откровенно слабый состав «Спартака» не позволит команде вмешаться в битву за медали. Определяющим для красно-белых будет потенциальный уход Соболева. Если нападающий останется, то итоговое место может быть и четвертым. «Спартак» — команда-истерика. Работать и играть спокойно в нем невозможно, а требования почти всегда необоснованно завышены. Слабая работа на трансферном рынке станет определяющим фактором низкого места в таблице. До конца трансферного окна еще может произойти чудо и реальное укрепление может подъехать, но, учитывая уровень спортивного отдела клуба, верится в это с трудом.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
5
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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