«Критика Заремы в адрес Руя Витории? Время покажет, кто прав»

Португальский агент Паулу Барбоза — о назначении Руя Витории главным тренером «Спартака».

— Вы по-прежнему считаете, что приглашение Руя Витории — менеджерский успех «Спартака»?

— Руй Витория, без сомнения, сильный, большой специалист. И если ему будут созданы условия, если в клубе будет единство, у него должно все получиться, он проделает качественную работу. Этот тренер уже доказал свою состоятельность. Но для «Спартака» главное — стабильность.

— Резкие заявления в адрес Витории со стороны теперь уже бывшего члена совета директоров клуба Заремы Салиховой могут сказаться на работе португальского специалиста?

— Будем надеяться, что нет. Всегда существуют разные мнения. Это в принципе нормально. Найти подходящего тренера именно для «Спартака» не так-то просто. Но вот у Руя Витории может получиться в этом клубе. Теперь его уже назначили, и все руководители «Спартака» должны его поддерживать!

— Процитирую госпожу Салихову: «Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры».

— Отвечу так: время покажет, кто прав.

— А вас не смущает, что тренер в 50 лет поехал работать в Аравию?

— Послушайте, многие сильные тренеры там работали. Что в этом плохого? Да, это не ведущий чемпионат. Но Руй же поработал и во второй лиге Португалии, и в третьей. И везде давал результат.

Первые слова Руя Витории в качестве главного тренера «Спартака» ?? pic.twitter.com/nlCj5GW2pG — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021

— Да. Но в данном случае многих смущает, что тренер в самом расцвете сил выбрал деньги, а не развитие...

— Когда Руй ушел из «Бенфики», он не хотел сидеть без дела. Тут поступило предложение из Саудовской Аравии, он его принял. В этом нет ничего страшного. Он ушел из арабского клуба из-за финансовых проблем. И все равно, считаю, качественно там отработал. Теперь нужно смотреть вперед. Вот в «Спартаке» и увидим, на что способен Витория. А то, что Руй уехал в Саудовскую Аравию, не должно быть черным пятном в его карьере. Нормальная история.

— Не считаете, что приглашение Паулу Фонсеки стало бы более логичным шагом?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Не знаю, велись ли с Фонсекой переговоры. Оба хорошие тренеры. Руй Витория был чемпионом Португалии, а Фонсека никогда не брал этот титул. И что из этого следует? Витория сильнее Фонсеки? Нет, это не аргумент.

— Насколько сложно будет Витории работать в «Спартаке» после Тедеско? Его же постоянно будут сравнивать с импульсивным, энергичным немцем?

— Как я уже заметил, в «Спартаке» все должны теперь думать только о настоящем и будущем, поддерживать нового тренера. Не стоит жить прошлым. В Советском Союзе, в 90-е годы «Спартак» являлся потрясающим клубом. Ну и что? Надо задуматься над тем, почему за последние годы команда мало что выиграла, хотя приглашались сильные специалисты. Не было единства... А сравнивать Тедеско и Руя Виторию просто бессмысленно. Клуб назначил нового тренера. Решение принято. Давайте двигаться дальше.

— Но Витория может повторить результат Тедеско?

— Если ему создадут условия и не будут мешать, он проделает хорошую работу.