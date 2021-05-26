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«Критика Заремы в адрес Руя Витории? Время покажет, кто прав»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Руй Витория. Фото Instagram
Руй Витория. Фото Instagram
Теги:
Португальский агент Паулу Барбоза — о назначении Руя Витории главным тренером «Спартака».
Руй Витория назначен главным тренером &laquo;Спартака&raquo;.Витория готов к вызову в «Спартаке». Хотя будет очень тяжело

— Вы по-прежнему считаете, что приглашение Руя Витории — менеджерский успех «Спартака»?

— Руй Витория, без сомнения, сильный, большой специалист. И если ему будут созданы условия, если в клубе будет единство, у него должно все получиться, он проделает качественную работу. Этот тренер уже доказал свою состоятельность. Но для «Спартака» главное — стабильность.

— Резкие заявления в адрес Витории со стороны теперь уже бывшего члена совета директоров клуба Заремы Салиховой могут сказаться на работе португальского специалиста?

— Будем надеяться, что нет. Всегда существуют разные мнения. Это в принципе нормально. Найти подходящего тренера именно для «Спартака» не так-то просто. Но вот у Руя Витории может получиться в этом клубе. Теперь его уже назначили, и все руководители «Спартака» должны его поддерживать!

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.Пять вопросов Зареме Салиховой

— Процитирую госпожу Салихову: «Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры».

— Отвечу так: время покажет, кто прав.

— А вас не смущает, что тренер в 50 лет поехал работать в Аравию?

— Послушайте, многие сильные тренеры там работали. Что в этом плохого? Да, это не ведущий чемпионат. Но Руй же поработал и во второй лиге Португалии, и в третьей. И везде давал результат.

— Да. Но в данном случае многих смущает, что тренер в самом расцвете сил выбрал деньги, а не развитие...

— Когда Руй ушел из «Бенфики», он не хотел сидеть без дела. Тут поступило предложение из Саудовской Аравии, он его принял. В этом нет ничего страшного. Он ушел из арабского клуба из-за финансовых проблем. И все равно, считаю, качественно там отработал. Теперь нужно смотреть вперед. Вот в «Спартаке» и увидим, на что способен Витория. А то, что Руй уехал в Саудовскую Аравию, не должно быть черным пятном в его карьере. Нормальная история.

— Не считаете, что приглашение Паулу Фонсеки стало бы более логичным шагом?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Не знаю, велись ли с Фонсекой переговоры. Оба хорошие тренеры. Руй Витория был чемпионом Португалии, а Фонсека никогда не брал этот титул. И что из этого следует? Витория сильнее Фонсеки? Нет, это не аргумент.

Томас Цорн&nbsp;&mdash; о&nbsp;серебре &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;работе Тедеско.«Доменико заложил хорошую базу для чемпионства». Цорн — о серебре «Спартака», работе Тедеско и своем будущем

— Насколько сложно будет Витории работать в «Спартаке» после Тедеско? Его же постоянно будут сравнивать с импульсивным, энергичным немцем?

— Как я уже заметил, в «Спартаке» все должны теперь думать только о настоящем и будущем, поддерживать нового тренера. Не стоит жить прошлым. В Советском Союзе, в 90-е годы «Спартак» являлся потрясающим клубом. Ну и что? Надо задуматься над тем, почему за последние годы команда мало что выиграла, хотя приглашались сильные специалисты. Не было единства... А сравнивать Тедеско и Руя Виторию просто бессмысленно. Клуб назначил нового тренера. Решение принято. Давайте двигаться дальше.

— Но Витория может повторить результат Тедеско?

— Если ему создадут условия и не будут мешать, он проделает хорошую работу.

10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Соолев и&nbsp;Георгий Джикия поздравляют Джордана Ларссона с&nbsp;победным голом.

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Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21