У легендарного тренера «Спартака» сегодня день рождения — 67 лет.

Во времена победных девяностых «Спартак» всегда начинал трудовой год 4 января — в день рождения своего главного тренера. Утром команда дружно грузилась в самолет, вылетавший в теплые края, где сразу же по прилету проводила первую на сборах тренировку, желая перед ней здоровья и удачи суровому наставнику. А после ужина весь штаб помощников Романцева собирался в его номере вспомнить год прошедший и заодно прикинуть, как прожить наступающий.

Сейчас все по-другому. Вот уже пятнадцать лет Олег Иванович, раз и навсегда расставшись с профессией, принимает поздравления от друзей и близких по телефону. Не забывают Романцева и читатели «СЭ», приславшие в редакцию вопросы. Часть из них я задал при встрече с самым титулованным российским тренером.

Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сейчас время «удобных» и «неудобных» тренеров

— Признайтесь, после 2005 года, когда вы решили окончательно расстаться с тренерской профессией, свой день рождения встречаете уже с легкой грустью? — в который раз осторожно пробую выяснить, что же заставило тогда Романцева пойти на этот шаг.

— Есть немного, — кивает Олег Иванович. — Но только потому, что с годами не молодеешь. А по футболу чего грустить, если я по-прежнему живу им, как и своим «Спартаком». И, конечно, общаюсь с теми, с кем играл и работал, которых пригласил, когда отмечал 60-летие. Человек сто собралось, наверное. Замечательный был вечер!

— Читатель Рамиль Нафиков, никак не может понять, почему вы в 51 год вдруг бросили тренерскую работу — личные причины, здоровье, усталость?

— И это тоже. Начали сказываться нагрузки, которые навалились в «Спартаке», когда совмещал обязанности тренера и президента. Помнится, когда в я бывал в вашей редакции по приглашению безвременно ушедшего главного редактора Владимира Кучмия, мы за кофе частенько обсуждали эту тему. И он говорил мне, что это может потом сказаться. А тогда, испытывая колоссальное напряжение, приходилось вкалывать на два фронта. Вот и накопилась какая-то психологическая усталость, которая со временем стала сказываться на работе. Пришлось сказать себе: все!

— А может столь жесткое решение было ответной реакцией на то, что вам пришлось уйти из «Динамо», или это просто совпало по времени?

— Расставание с «Динамо» к этому не имеет никакого отношения. Возглавить команду, которая была на краю пропасти, меня уговорил Юрий Заварзин, с которым мы трудились еще в «Спартаке». Я понимал, что могу попасть в историю, как тренер, с которым клуб впервые рискует вылететь из высшей лиги. Но все-таки рискнул, сделав с ребятами почти невозможное. Тогда мне казалось, что в следующем сезоне уже можно будет создать играющий коллектив, способный бороться за самые высокие места. Тем более, что мне во всем была обещана полная поддержка. Но оказалось, что это были только слова.

— После «Динамо» вы как-то грустно сказали: «Все, Львович, наш с тобой футбол закончился...». Поняли, что наступает время хозяев клубов, а роль и авторитет тренера безвозвратно отодвигаются на второй план?

— В какой-то мере я начал ощущать это еще до «Динамо». А уж придя в него окончательно убедился — меняется все! В футбол стали приходить люди, для которых прежде всего важны деньги, а честность и порядочность в отношениях только помеха в их финансовых делах. Привыкнуть к этому я никогда бы не смог. Потому по сей день все друзья у меня из того светлого прошлого, когда футбол был для нас самым дорогим в жизни. И оставаться в нем, видя, как его превращают в коммерцию, — значило лгать самому себе.

— Во все времена считалось — тренер работает до тех пор, пока дает результат. Не удивляет, что сейчас начали увольнять даже тех ваших коллег, которые добиваются больших успехов? К примеру, Юрий Семин трижды выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов, выигрывал золото, Кубок. А Сергей Юран вернул разобранные «Химки» в премьер-лигу, пробившись с ними в кубковый финал. И вместо благодарности им указали на дверь.

— Обычно так поступают начальники, которые живут по принципу: кто платит, тот и заказывает музыку. К сожалению, это становится нормой, что стало еще одной из причин моего ухода из футбола.

— Какие-то решения хозяина клуба еще можно объяснить, когда он платит деньги из своего кармана, как Федун в «Спартаке» или Галицкий в «Краснодаре». Но ведь в «Локомотиве» и «Химках» источники финансирования иные.

— Значит, там руководители были наделены полномочиями, позволявшими им самостоятельно решать вопросы, без согласования их с тренером, которому сразу дают понять — твое дело только готовить команду, а все остальное будем решать мы сами. Согласиться с этим готов не каждый. Вот почему в нашем футболе стали делить тренеров на «удобных» и «неудобных». Получается, что Семин с Юраном из «неудобных».

Леонардо Жардим. Фото AFP

Жардим вряд ли станет учить русский язык

— А Николич — «удобный» тренер?

— Я коллег не обсуждаю. Скажу лишь, что после ухода Семина мне «Локомотив» стал неинтересен. И очень удивился, когда узнал, что его поражение от «Баварии» назвали достойным. Никогда не слышал в футболе ничего подобного.

— После отставки Семина пришел черед смены и самого клубного руководства «Локомотива». Не удивились?

— Нисколько — ломать, не строить. Жаль только трудов Палыча, который из руин поднимал свой «Локо». Но такова наша профессия... Не зря незабвенный Владимир Высоцкий писал — «лишь мгновение ты наверху...». Это и про тренеров.

— Читатели Даниил Чернушкин и conti91 интересуются, не было ли у вас желания вернуться в профессию? Честно говоря, я подумал об этом, когда в свое время Валерий Карпин пригласил вас в «Спартак» на роль консультанта. Прикинул, как приедет Олег Иванович в родную Тарасовку, дрогнет сердцем и разом забудутся все обиды...

— Не скрою, сердце действительно дрогнуло. Но я уже рассказал о причинах своего ухода, а потому мне не хотелось бы продолжать эту тему. Что касается того предложения Валеры помогать ему как консультант, то это был скорее психологический ход с его стороны. Я не лез с советами по составу, тренировочной работе, не давал никаких рекомендаций по части тактики. Просто приезжал на базу и смотрел, как трудится команда. А потом мы вместе пили кофе и я отвечал на его вопросы. Больше всего их было после проигранных матчей. Чувствовалось, что тема выхода из тренерского штопора особенно волновала его. И по игре его нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам. Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

— Тем самым вы ответили на вопрос читателя Андрея, которого очень интересовала проблема того, кто сменит Тедеско. А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

— Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

— Поговаривают, что у Курбана Бекиевича непростой характер, то есть тренер он «неудобный».

— А где вы видели талантливых людей с простым характером? Кстати, и Карпин «неудобный», но такие, как он, не отступают. К тому же Валера — наш, спартаковский! И это главное.

— Тренера иностранца во главе «Спартака» не видите?

— Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско. Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Не думаю, что португальцу Жардиму, о котором говорят, как о возможной замене Тедеско, ваша идея придется по душе.

— Я тоже так думаю.

— Читатели «СЭ» Вячеслав Чикалов, Алексей Ларкин и Dm Kutsev просят рассказать о причинах слабого выступления российских клубов в еврокубках, назвав его ужасным.

— Что ж, так оно и есть. Самая главная причина — коронавирус, который поломал все — календарь чемпионата, планы подготовки, привычный режим, в котором раньше готовились и играли команды. Но в этом плане в Европе все оказались в одинаковом положении. А когда возникают сложности с подготовкой, с умением поддерживать оптимальную форму в экстремальных условиях, то на первый план выходит индивидуальное мастерство. Выяснилось, что у наших соперников оно выше. Я не говорю о таких зубрах, как «Бавария», «Атлетико», «Челси». Но «Зениту» был вполне по зубам далеко не выдающийся «Брюгге», которому он уступил дома, а «Локомотиву» — скромный «Зальцбург», обыгравший его в Москве. Мы вновь убедились, что наши футболисты уступают противнику в быстроте мышления. Пока они думают, что делать с мячом, соперник успевает закрывать свободные зоны, лишая пространства для развития атаки. В этом плане чуть лучше смотрелся «Краснодар», которому выйти из группы помешало только отсутствие опыта. Но и попадание в Лигу Европы, как и историческая ничья в гостях с «Челси», — большой успех тренера Мусаева и хозяина клуба Галицкого. А то, что компанию краснодарцам не сумел составить «Локомотив», считаю провалом. И в памяти болельщиков останется именно этот печальный момент, а не «достойное» поражение от «Баварии».

— Вы ничего не сказали о ЦСКА?

— Еще после жеребьевки говорил, что с такими соперниками в группе, как «Вольфсберг», «Фейеноорд» и загребское «Динамо», армейцы обязаны проходить дальше. В итоге три ничьих, только три забитых против восьми пропущенных мячей и ни одной победы. Евгений Гинер продолжает строить клуб. Обычно на это уходит года три — не меньше: поиск состава, выстраивание игры, создание коллектива. Потому потери здесь неизбежны. Но сдвиги уже намечаются: появилась интересная молодежь — Обляков, Чалов, Кучаев, Дивеев. Есть лидер — хорват Влашич, признанный лучшим игроком первой половины сезона. А значит, свет в конце тоннеля начинает просматриваться.

Денис Глушаков и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В чемпионском «Спартаке» Промес Глушаков были сильнейшими

— Какое впечатление на первом этапе чемпионата произвел на вас «Спартак»?

— К сожалению, двоякое. Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать. Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души.

— Три пропущенных в Питере мяча говорят и о проблемах в обороне?

— Причем, достаточно больших. Моментами «Зенит» устраивал в спартаковской штрафной игру в «квадрат», делая в ней все, что хотел. И то, что все мячи были забиты Максименко из центральной зоны, которую, кроме Джикия и Жиго должен был обязательно страховать еще и кто-то из опорных полузащитников, говорит о несогласованности действий защиты. Есть закон: если уж ты возвращаешься в оборону, то должен точно знать — зачем. И на установках я всегда не уставал повторять — в своей штрафной играйте с соперником только один в один, иначе быть беде. Это — аксиома.

— К нынешней средней линии «Спартака» тоже есть претензии?

— В свое время она была движущей силой команды. Чем, к примеру, был хорош Титов? Не атлет, не король воздуха, а мяч у него отобрать было невозможно, потому что работал он с ним на счет раз-два. Получил мяч — отдал и сразу же открылся. Да и кого в той полузащите не возьми, все в таком же ключе играли — и Мостовой, и Цымбаларь, и Кечинов, и Аленичев с Тихоновым. Потому и забивали. И хотя бомбардиры в «Спартаке» нечасто появлялись, результативность у команды за счет активности хавбеков и защитников всегда была на уровне. А сейчас в этой линии затишье. Вот Крал, у которого море здоровья, много двигается, челночит от ворот до ворот, но игру не обостряет. Помнится, у Гаврилова из 10 передач 8 были обостряющих. А у Крала их одна-две едва наберется. Да и про Зобнина с Бакаевым в нынешнем состоянии то же самое можно сказать.

— Ваш давний друг Александр Тарханов как-то заметил, что у Тедеско близко нет того комбинационного футбола, какой был у «Спартака» Бескова и Романцева.

— Мне не очень удобно говорить на эту тему, но Федорычу виднее. Я ведь высказал свои впечатления исходя из матча «Спартака» — худшего в последнее время во всех отношениях.

— Команде требуется усиление?

— Однозначно. Причем во всех линиях. И прежде всего надо укреплять центральную ось с ключевыми позициями защитника, опорного хавбека и нападающего.

— Как относитесь к идее возвращения Промеса?

— Надо знать, в каком он сейчас находится состоянии. А так голландец — безусловно мощная боевая единица. На мой взгляд, он наравне с Глушаковым был сильнейшим в чемпионском «Спартаке». Квинси — мотором команды, а Денис — стержнем.

— Каким вам видится итоговый расклад в чемпионате?

— Пока все логично. По декабрьской концовке крепче всех выглядит «Зенит». У Семака есть все — ровный состав, качественная скамейка, лидеры в каждой линии, исполнители уровня Ловрена, Ракицкого, Малкома, Караваева, Дзюбы, Азмуна. Оживился и задышал ЦСКА, сохранивший доверие к Гончаренко. И последняя победа над «Ростовом» свела разрыв от питерцев всего к четырем очкам. А подпирает армейцев «Спартак», промежуточный финиш которого оказался отвратительным. Сыграй он в Сочи и Питере хотя бы вничью, делил бы сейчас вторую строчку с ЦСКА. Но самое главное здесь даже не очковые потери, а психологические, которые могут породить неуверенность. Хотя не думаю, что все в таблице завершится именно в нынешней последовательности — слишком уж небольшой просвет в группе лидеров. Что касается возмутителей спокойствия, то вряд ли в этой роли окажутся «Краснодар», которого ждет второй фронт в Лиге Европы, и «Локомотив», переживающий очередную волну клубных перемен. А при всем уважении к «Сочи» и «Ростову», они вряд ли составят серьезную конкуренцию нынешней тройке — не тот пока ресурс. Но прошу учесть, что я не любитель прогнозов и это мнение рядового болельщика.

Валерий Карпин и Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Щука утащила удочку. Догнал вплавь окаянную!»

— А теперь на десерт позвольте несколько вопросов читателей, касающихся личной жизни уважаемого рыбака и садовода Романцева. Вот Alexander Potap интересуется, каким в ушедшем году был клев?

— Обычным — то густо, то пусто. Правда, был один веселый случай, когда пришлось вспомнить молодость и броситься в реку догонять вплавь удочку, которую утащила щука килограмма на 3-4. Догнал окаянную! Так что и на рыбалке о бдительности забывать нельзя.

— А вот Андрей Андреев, сгорая от любопытства, спрашивает, закрываете ли вы летом огурцы.

— Мы с женой больше в городе живем. А на дачу я выбираюсь только порыбачить. Потому подсобного хозяйства не заводим и огурцы в банках беру в соседнем магазине. Вот когда была жива мама, она огородом занималась и огурцы на зиму закручивала. А я ей помогал. Так что какой-то навык имею, но частно-предпринимательской деятельностью заниматься не планирую.

— Иван Манин просит вспомнить какой-нибудь момент из футбольной жизни, когда у вас слезы на глаза наворачивались.

— При моей профессии такое не раз случалось. Вспоминаю 89-й, победный гол в Шмарова в Лужниках киевскому «Динамо», принесший нам золотые медали — последние для «Спартака» в чемпионатах СССР. А для меня, совсем молодого тренера, это было первое чемпионство. Или через десять лет выигрыш сборной в Сен-Дени у чемпионов мира французов. Те и радость победы, и опустошенность от колоссального напряжения, и слезы радости... А главное — гордость за то, что ты с командой сумел подарить чувство радости болельщикам!

— Как встретили Новый год?

— Дома, у праздничной елки. Подняли с женой тост за детей, близких, помянули ушедших. Вспомнили родной Красноярск, где мы в своей Зеленой роще собирались у огромной елки в игрушках и гирляндах. Пели под баян, катались с горок, танцевали, веря, что наступивший год непременно подарит нам счастье и удачу!

— Что хотели бы сказать читателям-болельщикам в завершение?

— Я люблю всех вас, кто предан «Спартаку»! Горжусь тем, что благодаря вам и моим футболистам нам удавалось побеждать — ярко, красиво, по-спартаковски! Так что давайте забудем последний матч с «Зенитом» — надо идти дальше. И вспомним наши победы над «Реалом» и «Арсеналом». Ведь прошлое — это ступени в будущее!

С Новым годом!