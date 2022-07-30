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«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
«Краснодар» — «Спартак».
Фото Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин / ФК «Рубин»
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

В победе над «Краснодаром» удивил только счет

Олег Надеждин: — Недавно Гильермо Абаскаль заявил, что для создания команды тренеру требуется минимум два года. А как вам удалось уже в первый сезон сделать «Спартак» чемпионом?

— Здесь многое зависит от того, в каком состоянии тренер принимает команду, насколько он знаком с ней и еще от массы других моментов, среди которых мелочей не бывает. Ну а если он из другой страны, не знаком с особенностями ее футбола, не знает клуба, который должен возглавить, то здесь можно и двумя годами не обойтись. Насколько я понимаю, в России для Абаскаля все оказалось в диковину. А потому он вынужден был начать все с нуля. Это всегда риск. Но здесь он вполне объясним — работу в «Спартаке» предлагают не каждый день. Однако ему повезло — трудившиеся до него Доменико Тедеско, Руй Витория и Паоло Ваноли сумели заложить неплохую базу для создания боеспособной команды. Эти трое свое дело знают. Только не спрашивайте меня, почему их уволили — не знаю и знать не хочу. Это дело хозяев клуба.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»

Скажу лишь, что согласен с Женей Бушмановым, который недавно сказал, что с сегодняшним составом любой тренер просто обязан завоевывать со «Спартаком» медали. Что касается чемпионства в год моего прихода в «Спартак», то здесь большую роль сыграла огромная поддержка Николая Петровича Старостина и то, что я от и до знал каждого футболиста. От Черенкова до Родионова. Всех до одного! И все мы были единой командой!

Борис Терехов: — Победа «Спартака» над «Краснодаром» со счетом 4:1 для вас неожиданность или это серьезная заявка на будущее?

— Если говорить о неожиданности, то удивителен скорее счет, а не сам результат. Честно говоря, я в победу «Спартака» верил, поскольку слишком уж велики потери в составе «Краснодара» чтобы вот так, в одночасье, прийти в себя и поставить игру. При этом победа была добыта «Спартаком» по делу. Теперь насчет серьезной заявки на будущее. Я бы пока повременил с громкими авансами — ведь все только начинается. И еще раз поздравляя команду и тренера с успехом, рискну напомнить, что большие вершины покоряют не только те, кто выигрывает у прямых конкурентов, но еще и не теряет очки с проходными соперниками. Чем «Спартак», увы, в последнее время грешил.

Альберт Томин: — Прав ли Андрей Тихонов, который сказал, что переломным моментом в матче «Спартака» и «Краснодара» стало удаление Черникова?

— Конечно, удаление игрока — удар для команды. Но не такой, как в хоккее, где игра в меньшинстве буквально загоняет тебя в угол. В футболе это скорее психологический момент, который заставляет команду, потерявшую футболиста, действовать осторожнее, больше думать о том, чтобы не пропустить, отказаться от риска. Словом, ломает прежний игровой план. А получившему численное преимущество сопернику, напротив, придает уверенности и гонит его вперед. Но, повторяю, удаление не приговор.

Олег Романцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Романцев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Помню, как мы встречались в «Лужниках» в первом чемпионате России с ЦСКА. И при счете 0:1 у нас удаляют Черчесова. Катастрофа?! Нет. Выходит Стауче, и наши, вопреки всему, идут вперед. И вскоре Коля Писарев сравнивает счет, а через пару минут Пятницкий забивает победный мяч. Главное в такие моменты — не впадать в панику, а, не теряя надежды, становиться еще злее. Об этом я вспомнил, когда Марадишвили во встрече с «Ростовом» в добавленное время помог игравшему вдесятером «Локомотиву» уйти от поражения. Не зря великий Николай Петрович любил повторять: «Выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет».

Промес показал, что его возвращение было оправдано

Григорий Вершинин: — Олег Иванович, вы как-то говорили, что у «Спартака» сейчас состав, с которым можно решать большие задачи. А вот Александр Кержаков говорит, что в сегодняшнем «Спартаке» маловато таких личностей, как Мозес и Джикия.

— А кто сказал, что двух лидеров недостаточно? Это уже стержень, вокруг которого можно строить игру. Вот в «ПСЖ» — перебор личностей. Но это, оказывается, не гарантия всех побед. Или вспоминаю «Наполи» с Марадоной. Не представляю, что там нужен был еще один такой же звездный игрок — это стало бы перебором. А так клуб и с одним Диего в свое время крушил соперников.

Давид Родин: — После Суперкубка Игорь Ледяхов заявил, что Промес из тех футболистов, кто уже едет с ярмарки. Не поспешил ли он с оценкой, ведь с «Краснодаром» голландец стал героем матча?

— Думаю, Игорь сказал это на эмоциях после проигранного матча, в котором «Спартак» был откровенно плох, включая Промеса. Голландец из тех игроков, от которых всегда ждут красивых голов, острых передач, кинжальных проходов. С таких всегда спрос особый. Помнится, когда в команде только появился Ларссон, я подумал, что в «Спартак» пришел футболист уровня своего отца. А на следующий год швед поплыл. И сейчас его никто не вспоминает. О Промесе же говорили и когда он уехал. Потом ждали его возвращения, критиковали за первые после приезда матчи. Но он сумел доказать, что возвращение было оправдано. Что подтвердил и в игре с «Краснодаром».

Леонид Федун. Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»

Константин Багров: — Леонид Федун назвал Антона Зиньковского отличным приобретением. Но с «Ахматом» он вышел на замену, а с «Краснодаром» появился всего за пару минут до конца. Вы тоже не спешили вводить новичков в основной состав и от чего это обычно зависит?

— У меня в «Спартаке» никогда не было длинной скамейки, поскольку мы брали футболистов точечно. Место в составе получали те, кто лучше выглядел в тренировочной работе. Кто не щадит себя ни в обычных упражнениях, ни в двухсторонних встречах, тому и отдавалось предпочтение. Если такого же тренерского принципа придерживается и Абаскаль, то, значит, Зиньковский пока еще не убедил его в своей готовности.

Чем больше судейских скандалов, тем выше гонорары арбитров

Василий Иваньков: — На первой пресс-конференции в России Абаскаль не сумел или не захотел сформулировать цели «Спартака» в предстоящем сезоне. Как вы считаете, обязан ли тренер четко отвечать на подобные вопросы?

— Если тренер приехал в команду не только для того, чтобы танцевать на бровке, то на сто процентов обязан обозначить свою цель. Он может сколько угодно философствовать по поводу времени на выстраивание команды, но о целях, поставленных перед ним, да и перед футболистами, должен говорить четко и конкретно. Это закон профессии. Иначе тренер просто может оказаться заложником своей осторожности, что моментально передается футболистам. Это такая же крайность, как ничем не подкрепленные популистские обещания. Ни того ни другого Абаскалю я не желаю. А разговоры о борьбе в каждом матче, стремлении только к победе — пустая лирика. Дальше делайте выводы сами. Вот недавно я слышал, что в одном из интервью гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков четко обозначил цели клуба — борьба за чемпионство и Кубок. Вот это по-спартаковски!

Виктор Ашорин: — «Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?

— С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался. Почему он сбежал — мне абсолютно неинтересно. Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протеже уйдет только вместе с ним. И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза. Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.

15&nbsp;июня 2003 года. Москва. Олег Романцев и&nbsp;Сергей Павлов после победы &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;Кубке России. «Работа в «Спартаке» стала для Романцева каторгой. Но он уходил победителем». Последний трофей легенды

Дмитрий Каюмов: — Второй тур подряд не обошелся без судейских ляпов. А новый глава арбитров Павел Каманцев заявил, что скандалы происходят не из-за того, что его подопечные судят неправильно, а в связи с тем, что полученные ими инструкции не всегда доведены до болельщиков и клубов. Может быть, вы, проведший в футболе всю жизнь, поможете понять, о чем здесь идет речь? Вот, скажем, какие инструкции сработали в эпизоде с пенальти, назначенном Кириллом Левниковым в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Денисову?

— Про пенальти в «СЭ» уже были пояснения. Но все равно понять невозможно, согласно каким инструкциям мяч, отскочивший в руку от самого игрока, дает повод для пенальти? И почему такие тонкости должен знать болельщик, который приходит просто смотреть футбол?

Игорь Жуков: — Нашим арбитрам должны повысить зарплаты до 50 тысяч рублей, а премии — до 200 тысяч за каждый матч. Дело, конечно, хорошее. Но обычно поощряют за безупречную работу. Вам не кажется странным, что это происходит на фоне многочисленных судейских скандалов и ошибок прошлого сезона, которые перекочевали и в нынешний?

— Пожалуй, вопрос больше к судейским руководителям. Но, как и вы, не очень понимаю суть этой акции. Ведь ошибки судей — это не только потерянные очки, но еще и людские судьбы — увольнения тренеров, потеря спонсоров, зрителей. Ведь есть какие-то другие способы для поощрения. Скажем, отсудил человек сезон без ошибок — получи премию. Насколько я помню, в мои футбольные годы арбитры получали за обслуживание матчей гроши и считали это своим хобби. И до таких шумных разборок, как сейчас, дело не доходило.

Хотя случалось, что иногда тренеры все-таки не выдерживали. Помню, обыграли мы в Сочи «Жемчужину». Захожу в судейскую подписать протокол, а там покойный Арсен Найденов бушует, грозит арбитрам, что здоровыми никто из них домой не улетит. А тут увидел меня, руку жмет: «С победой, Олег!» А потом приобнял и шепчет на ухо: «Не обращай внимания. Это я так шум поднял, на будущее, для профилактики». Может, и сейчас выплаты прибавляют для профилактики.

Дмитрий Уваров: — Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на запрет на участие российских команд в международных турнирах. Не отпугнет ли это спонсоров, для которых выступление в Европе всегда было стимулом для вкладывания денег, и не скажется ли это на финансовом благополучии нашего футбола?

— Само собой скажется. Вон сколько зарубежных фирм уже ушли из России. А футбол — часть жизни страны, и все происходящее в ней не может его не коснуться. Уходят футболисты, спонсоры по экипировке, возникают проблемы с контрактами. Мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями. Вот это самое обидное. Значит, уже были с гнильцой. Понятно, что из уехавших украинцев кого-то могли запугать, хотя им здесь все нравилось. Времена непростые, но их надо пережить и не останавливаться в развитии. Потом наверстывать будет сложнее.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сергей Борисов: — Вы верите в то, что когда-нибудь российские команды вернутся в Европу?

— Искренне верю, что от силы через пару лет мы вернемся в международный футбол. Надо только быть готовыми к этому. А для этого требуется искать новые таланты и давать им возможность расти. Вот сейчас заговорили о нападающем Сычевом из «Оренбурга», который, выйдя на замену, забил «Уралу» три гола. До этого он в Крыму играл, и никто о нем ничего не слышал. А здесь появился шанс, и сразу о парне заговорили. Только не надо делать из него звезду. Вспомните, как в свое время Леонид Федун восторгался одним молодым спартаковцем, называя его «наш Месси». И где тот сейчас?

А вот помочь парню из «Оренбурга» не затеряться, встать на ноги, почувствовать большой футбол, необходимо. И пусть доказывает, что он — настоящий форвард, а не герой-однодневка. Сумел же это сделать Агаларов, неожиданно ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона.

Буду особенно следить за «Химками» Юрана и «Ростовом» Карпина

Дмитрий Родин: — Во втором туре «Зенит» буквально разорвал в Питере самарские «Крылья». А перед этим не сумел одолеть «Химки». Что это — недооценка соперника или команда Сергея Юрана обретает игру, которая заставляет считаться с ней любого противника?

— Думаю, «Химки» приобретают характер своего тренера. Сергей сам на поле всегда был по-спортивному наглым, умевшим не отступать перед любыми авторитетами. Теперь вот учит тому же своих футболистов, которым, похоже, такой игровой стиль пришелся по вкусу. И случайной ту ничью не назовешь. Больше того, не упусти «Химки» в концовке несколько хороших моментов, и «Зенит» вовсе мог уехать в Питер без очков.

Стадион &laquo;Открытие Арена&raquo;. Стадион «Спартака»: «Открытие Банк Арена» — история постройки, данные, факты

Порадовался на старте и за еще одного своего воспитанника — Валеру Карпина. Его «Ростов» в гостевых матчах с «Динамо» и «Локомотивом» показал задорный, немного бесшабашный, но интересный футбол. Думаю, новое игровое лицо и дерзость «Химок» с «Ростовом» придадут чемпионату непредсказуемость и остроту. И буду с особым интересом следить за тем, что еще предложат нам их жадные до побед тренеры.

Андрей Веселов: — Обсуждая старт «Зенита», Вячеслав Колосков сказал, что в составе чемпиона много легионеров и маловато россиян. В то же время Вячеслав Иванович заметил, что зрелищность матча зависит от мастерства игроков, а не от того, где они родились. А какого мнения придерживаетесь вы и были ли в «Спартаке» легионеры, о которых приятно вспоминать?

— В «Спартаке» первые иностранцы появились в конце 1990-х. Но игроков уровня Халка или Данни у нас не было. Робсон, Митрески, Маркао, Тчуйссе приходили из рядовых команд. Признаюсь, поначалу я относился к их появлению настороженно, поскольку привык работать с нашими ребятами. Но то, как быстро находили себя наши легионеры в команде, схватывали ее игру, заставило поменять свое мнение. И главное, они дорожили возможностью играть в «Спартаке», гордились этим. А рядом с такими умельцами, как Аленичев, Титов, Цымбаларь, Тихонов, настолько прибавляли в игре, что их вскоре стали вызывать в национальные сборные.

У «Зенита» сейчас есть возможность приобретать игроков уровня Малкома, Барриоса, Юри Алберто, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Вендела, которые бы не затерялись в топовых европейских клубах. И почему этим не пользоваться? Но питерская селекционная служба не оставляет без внимания и российский рынок. Благодаря этому появились Кузяев и Сутормин, Мостовой и Ерохин, Сергеев и Чистяков. Да еще «Спартак» помог, бесплатно подарив Бакаева. И я хочу отметить, какую важную роль играет в этом процессе Сергей Семак. Потому в «Зените» практически не появляются, как говорят в футболе, «пассажиры». И все настолько отлажено, что даже потеря лидеров атаки Дзюбы и Азмуна не стала для клуба серьезной проблемой.

«Спартаку» надо один раз обыграть Семака, и дело пойдет!

Егор Быстров: — То, что из последних семи тренеров «Спартака» никто не сумел обыграть «Зенит», — стечение обстоятельств или у Семака есть секрет того, как обыгрывать извечного соперника?

— Честно говоря, я об этом не слышал. Хотя еще игроком узнал от самого Бескова, что «Спартак» десять лет не мог обыграть «Торпедо». И сообщил это Константин Иванович на установке перед матчем с автозаводцами, дав понять, насколько принципиальна эта встреча для наших болельщиков. И мы их не подвели — выиграли, поломав ту десятилетнюю традицию. Так и сейчас — обыграет «Спартак» разок Семака, и пойдет дело. Надо только в это верить.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Евгений Трусин: — После двух стартовых побед ЦСКА тут же объявили главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Насколько обоснованы такие прогнозы и в чем секрет столь яркого начала?

— То, что ЦСКА, после двух туров уже записали в главные конкуренты «Зенита», — нормальная работа журналистов. После победы «Спартака» в Краснодаре то же самое писали и о команде Абаскаля, которого еще вчера называли первым кандидатом на увольнение. Потому я никогда не спешу с выводами и прогнозами. Но не скрою, что рад за Владимира Федотова, который отлично поработал с «Сочи» и не побоялся, уйдя с теплого места, броситься в армейский омут. И тут же началось — да куда он пошел, да там нет состава, проблемы в клубе! Но Федотов молчал и делал свое дело. И теперь его с ЦСКА провозглашают главным конкурентом «Зенита».

Мне не раз доводилось слышать об отсутствии у нас своей тренерской школы. Быть может, пример Федотова, который вполне готов ее пополнить, опровергнет это спорное мнение. Как уже опроверг его Семак. На пути к этому Карпин с Юраном. А там, глядишь, наберется опыта и подтянется Александр Кержаков. Да и переживающего кризис Леонида Слуцкого нельзя сбрасывать со счетов. Так что не спешите плевать в колодец. А Федотову, я, кроме удачи, пожелал бы быть готовым к тому, что те, кто его хвалит сегодня, завтра с такой же легкостью будут говорить, какой он «непрофессиональный», «несовременный» и так далее. Сам через все это проходил. Потому, уважаемый Владимир Валентинович, постарайтесь не давать для этого повода.

Артем Дзюба. Фото Джалиль Губайдуллин / ФК «Рубин»
Артем Дзюба.
Джалиль Губайдуллин / ФК «Рубин»

Игорь Буров: — Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

— Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем — сильный игрок, который мог бы помочь любой команде премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он — Игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения.

Евгений Рагозин: — Недавно вы проводили в последний путь близкого друга Георгия Ярцева. Примите искренние соболезнования от всех болельщиков... Из тех матчей, которые вы провели на поле вместе с Георгием Александровичем, какой самый памятный?

— Из множества таких вспомню домашнюю встречу с «Зарей» в 1979-м. Настроение отличное — «Спартак» на первом месте, Ярцев среди лучших бомбардиров. Да и игра сразу заладилась — быстро повели в счете, а потом судья еще и пенальти назначает. На правах капитана говорю: «Жора, бей». Ярцев забивает — 2:0. А вскоре мяч влетает уже в наши ворота — 2:1. Перед самым перерывом снова одиннадцатиметровый. И тут у Жоры осечка — мяч летит мимо.

Матвей Сафонов и&nbsp;Георгий Джикия выводят команды на&nbsp;поле. «У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

В перерыве Бесков в раздевалке устраивает разнос: «Есть капитан в команде или нет? Ты что, Романцев, своего друга в бомбардиры тащишь?!» На второй тайм вышли мы с Жорой злые, внутри от обиды все кипит. Но потом ловлю момент и в штрафной точно выкладываю мяч Жоре. Который точно бьет в дальний — 3:1. Дело сделано. А Ярцев рванул к бровке и во все горло кричит: «Хрен всем тем, кто в нас не верил!»

Следующую встречу проводим в Самаре. И при счете 4:0 в нашу пользу судья назначает пенальти в ворота хозяев. Я молчу, а Бесков со скамейки кричит: «Пусть Ярцев бьет! Только Ярцев!» Я к Жоре, а тот ни в какую: «Не буду и все!» Так и не стал бить. Хотя с еще одним мячом мог бы побороться в гонке лучших бомбардиров. Вот такой у него был характер. До самого последнего дня...

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
13
20
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У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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